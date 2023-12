Andrea Guzmán enloqueció a sus seguidores en redes sociales con sensual video: “De por Dios señora Girlesa”

Andrea Guzmán habló del apoyo que ha recibido en su participación en la novela "Rigo" - crédito CanalRCN/TikTok

La actriz nariñense Andrea Guzmán sigue cosechando buenas incursiones en la televisión colombiana gracias a su participación en la novela Rigo, encarnando a la tía Girlesa, un papel que la ha hecho vivir buenos momentos.

Así lo reconoció en un video de TikTok compartido por el canal RCN en el que habló de lo que ha significado para ella la buena acogida de la novela biográfica del corredor Rigoberto Urán conocido como el Toro de Urrao.

En el video, Andrea Guzmán aseguró que le ha encantado el cariño de los televidentes, incluso, destacó la buena química que tiene con todos los actores que hacen parte de la novela, por lo que la describió como un muy buen proyecto.

“La verdad es que esto que está pasando con Rigo a mí no me pasaba hace mucho tiempo. El cariño de la gente, la conexión de la gente con la historia y eso de que los propios compañeros, los mismos que trabajan con nosotros, estén tan conectados, pues dice mucho de que es un proyecto muy hermoso”

Andrea Guzmán descrestó a sus seguidores con publicación en la que dejó ver su lencería - crédito andreitaguz/Instagram

Pero, Andrea Guzmán no solo descrestó en las pantallas, pues en sus redes sociales compartió una publicación que puso a comentar a sus seguidores sobre la belleza de la actriz, pues posó con lencería negra que se robó más de un me gusta en la red social.

En el video, que cuenta con más de 64.000 me gusta y 1.500 comentarios, se puede apreciar a Guzmán mientras prepara su outfit de viernes a ritmo de Labios Mordidos de Kali Uchis y Karol G, pues primero sale en toalla, luego en lencería, y al final, se dejó ver con un pantalón en cuero negro y una blusa del mismo color.

La actriz Andrea Guzmán compartió un video en redes sociales que puso a comentar a sus seguidores - crédito andreitaguz/Instagram

“Es viernes y el cuerpo lo sabe!”

Los seguidores luego de la publicación no se guardaron ningún elogio para la actriz que lució su cuerpo, por lo que los usuarios de la red social destacaron la belleza de Guzmán asegurando que es un encanto.

“Que divina obra de arte besitos princesa”; “Morenaza pues, mija! 🔥😍”; “Eres siempre un encanto de mujer .... Dios te bendiga 🙏 siempre princesa 🔥🙌❤️”; “Me encanta tu pelo, es hermoso 😍 y además de lo wuapa que estas!”; “❤️Divina mis crespa hermosa 😍”; “De por Dios señora Girlesa. 🌹🌹🌹😊😊”

Entre los comentarios también le preguntaron por el cuidado de su cabello crespo, algo que también generó dudas en algunos de los seguidores de la actriz que quisieron conocer su secreto: “Me podrías contar cómo te cuidas los crespos que te aplicas??”.

La actriz se sintió feliz por la buena acogida que ha tenido la novela Rigo - crédito andreitaguz/Instagram

El problema para Rigo por su novela

Aunque en muchos casos la historia de la novela no es fiel a la realidad, pues rellenaron algunos vacíos con ficción, sí hubo un detalle que no le gustó a Michelle Durango, esposa de Rigoberto Urán, que no aguantó ver la competencia por el corazón del ciclista cada noche en televisión.

A Rigoberto Urán su esposa Michelle Durán se le emberracó por la llegada de una nueva mujer a la novela - crédito @rigobertouran/Instagram

En un curioso momento que compartió Rigo en su cuenta de Instagram y que fue acompañado con el texto “Las cagaditas que comete uno haciendo una novela”, Michelle Durango no dudó en hacerle el reclamo por sus coqueteos con Adriana, una modelo que espera conquistar al Toro de Urrao, y aunque ya pasaron muchos años desde el suceso, la esposa de Urán le reprochó por haberlas cortejado al tiempo.

En el metraje se puede apreciar que en un intento para defenderse, el corredor le dijo a su esposa: “yo ya no voy a hablar más del tema, ni te voy a dar más explicaciones sobre eso. Que vamos a seguir peleando si es algo que ya pasó y además fue hace 20 años”.

Pero, Durango no se quedó atrás y le recriminó por haber sido tan coqueto: “no mijito, es que usted no debió ponerse a coquetear con ambas mujeres al mismo tiempo y endulzarles el oído a las dos. Vaya que lo lamba el perro y esta noche duerme solo”.