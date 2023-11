Shakira prepara la mayor gira de su carrera: estos son los primeros detalles del tour que incluirá más de 30 países

Shakira estaría por todo el mundo en 2024 - crédito Javier Gálvez/Europa Press

La emoción que miles de personas sintieron algún día a finales de los 90 o inicios de los 2000 por escuchar en vivo Pies Descalzos, Moscas en la casa, Antología u Ojos así es similar a la que sienten otros millares por ver hoy en día a Shakira cantar Monotonía, la Session # 53 de Bizarrap o Acróstico. Por eso, la cantante ya prepara su próxima gira.

Te puede interesar: Secretos revelados: el compositor de Shakira contó qué hizo para llevar a la barranquillera nuevamente al éxito

De acuerdo con las informaciones recogidas por los medios internacionales, la cantante barranquillera hará el recorrido mundial más largo de su carrera (en tiempo y espacio recorrido), y tendrá la oportunidad de presentar sus nuevos temas y sus clásicos ante más personas que nunca antes.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Google News.

Te puede interesar: Así quedó la fortuna de Shakira tras pagar millonaria multa a la Hacienda española

Shakira garantizó en entrevista con Billboard, que estará en treinta países, entre los cuales incluyó a Colombia, pero también países de Europa, Medio Oriente, América Latina, Norteamérica y Oceanía. También aseguró que hay varias paradas a las que irá por primera vez y otras a las que hace mucho tiempo quería volver.

Shakira recorrería más de 30 países el próximo año - crédito José Bretón/Invision/AP

De la misma manera, confesó en el diálogo con el medio citado que el tour solamente llegará después de la finalización de un proyecto discográfico que tiene en proceso. “A principios del próximo año espero lanzar el nuevo disco y luego habrá una gira mundial, la más extensa e importante de toda mi carrera”, expuso la artista.

Te puede interesar: Goyo confesó su admiración por Shakira: “Es una mujer que se ha reconstruido en muchas etapas de su vida”

“Ahora mismo estoy cerrando un álbum que me tiene muy entusiasmada, con canciones que la gente ya conoce y con otras que no he lanzado aún. Va a ser un documento vivo que recoge mis emociones y vivencias de los últimos dos años y es un trabajo muy personal. Estoy muy feliz con las colaboraciones que vendrán con este álbum, que la gente no se espera”, agregó la intérprete al respecto.

Ya acerca de las ciudades específicas en las que estaría, no descartó la posibilidad de presentarse en su tierra, en Barranquilla. Desde la capital de Atlántico, cuando fue a inaugurar el Colegio Nuevo Bosque, había dicho que estaba “con ganas de algún día, no muy lejano, pueda irme de gira otra vez, tengo muchas ganas”.

Cabe mencionar que la última vez que la vocalista se presentó en la ‘Puerta de Oro’ fue en 2018 para el show de apertura de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Sin embargo, en esa ocasión solo presentó un medley (serie de canciones en una interpretación larga e ininterrumpida).

Su último concierto oficial había sido en 2006 cuando apareció en el estadio Metropolitano con otros artistas como el ‘Joe’ Arroyo, ‘Checo’ Acosta, Jorge Celedón.

Shakira finalmente volverá a Colombia en 2024 - crédito Noam Galai/Getty Images para MTV/AFP

Mientras prepara su gira, Shakira tuvo que enfrentar a la justicia en España

Frente a un tribunal barcelonés, Shakira tuvo que allanarse a los cargos que había en su contra por irregularidades fiscales. Luego de un acuerdo con las autoridades, se decidió que no iría a prisión, pero sí tendrá que pagar un alto monto para continuar en libertad.

“Tenía dos opciones: seguir peleando hasta el final, hipotecando mi tranquilidad y la de mis hijos, dejar de hacer canciones, álbumes y giras, sin poder disfrutar de mi carrera y las cosas que me gustan, o pactar, cerrar y dejar atrás este capítulo de mi vida mirando hacia adelante”, señaló la atlanticense acerca de su firme intención de proteger su carrera y la de sus hijos.

En un documento agregó que “he llegado a la conclusión de que no es triunfo ganar si el precio es que te roben tantos años de tu vida. Admiro enormemente a aquellos ciudadanos españoles, como Xabi Alonso, Sito Pons y tantos otros, que han luchado hasta el final invirtiendo años de sus vidas en esto, pero para mí, hoy, ganar es recuperar mi tiempo. ¿De qué me sirve ganar un procedimiento al final si hay que luchar 10 o 15 años y perderlo todo por el camino?”.