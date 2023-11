El divertido video de ‘Rigo’ y ‘Carmelo’ trabajando en la empresa de Rigoberto Urán

El pedalista compartió un cómico video de Rigo y Carmelo como sus nuevos empleados - crédito rigobertouran / Instagram

Rigoberto Urán, el reconocido pedalista colombiano, ha sido tendencia en las últimas semanas gracias al éxito que ha alcanzado la producción televisiva que muestra una historia inspirada en la vida del deportista, la cual se transmite todas las noches a través del Canal RCN.

De otro lado, el nacido en Urrao, Antioquia, ha realizado varias publicaciones en su cuenta de Instagram, en las que ha juntado los mundos de la realidad y la ficción de manera muy cómica en compañía de Juan Pablo Urrego, que lo interpreta a él en la serie, y también junto a Emanuel Restrepo, actor que personifica a Carmelo, uno de los antagonistas de Rigo.

En los clips que ha compartido Urán, se ve uno en donde Urrego está junto a él viendo la bionovela en su casa, de igual forma, hay otro en el que se muestra a Restrepo, en su papel de Carmelo, como mesero de Rigoberto en uno de los restaurantes del ciclista, atendiéndolo.

Sin embargo, recientemente el ciclista provocó más de una risa entre sus seguidores en redes sociales con un audiovisual grabado en la empresa Go Rigo go, en el que muestran cómo dos nuevos empleados reciben los pedidos, en este caso: los personajes de la bionovela.

Cabe resaltar que antes del divertido momento, el pedalista ofreció un sorpresivo recibimiento a los actores mencionados al ingresar al negocio de ropa deportiva homenajeando sus personajes en la producción.

De hecho, en otra de las grabaciones se ve cuando los actores ingresan a las instalaciones de su compañía y son recibidos por todo el personal y allí ofrecen unas sentidas palabras de agradecimiento por sus respectivas interpretaciones.

Emmanuel, por su parte, confesó estar muy emocionado de poder compartir con ellos, pues nunca se imaginó que algo así pudiera pasar, además de resaltar que nunca dimensionó la acogida que ha tenido con su personaje en esta producción.

Los actores llegaron de visita a la empresa del pedalista y causaron risas entre los presentes y los internautas - crédito rigobertouran / Instagram

Posteriormente, los empleados también les manifestaron a los artistas su admiración, resaltando su talento de cada uno, y posteriormente les hicieron entrega de unos obsequios de la marca del ciclista.

“Aquí recibiendo a Rigo y a Carmelo. Infinito agradecimiento y admiración por Juan Pablo Urrego y Emmanuel Restrepo que nos llenan de alegría, risas y hasta tristeza todas las noches. Gracias por poner su talento y pasión en esta historia”, agregó Rigo en la descripción del post.

Estas fueron las nuevas contrataciones de ‘Rigo’

Rigoberto presenta la nueva contratación que hizo en su empresa, en lo que la cámara enfoca a Emmanuel, en el papel de Carmelo, que con su característico acento y forma de hablar, aparenta recibir la llamada de una cliente y se enoja con ella porque no le entiende lo que supuestamente está diciendo y le sugiere que mejor compre en la tienda del Team Rendón, la de su papá Evaristo Rendón en la serie.

Sin embargo, él no es el único personaje que aparece en el video, pues luego de que el hijo de Evaristo Rendón, en la novela, no fue capaz de tomar el pedido, sale en la escena su compañero, se trata de nada más y nada menos que Rigo (Juan Pablo Urrego) que también con su estilo le pide disculpas a la clienta por teléfono y se encarga de hacer las labores que no pudo hacer el otro personaje.

Este video, sin duda, divirtió a sus fieles seguidores y se lo dejaron saber en la caja de comentarios con mensajes como: “El mejor call center, prácticamente”; “Todos queremos un Carmelo que nos alegre la vida”; “El verdadero ‘manejamos un excelente ambiente laboral’ jajaja”, entro otras reacciones graciosas.