Luis Fernando Velasco se tomará “los tintos necesarios” con César Gaviria para dialogar sobre el futuro del Partido Liberal

El expresidente de la República y líder del Partido Liberal, César Gaviria, informó que la colectividad pasará a ser independiente, es decir, que dejará de ser un partido de gobierno. La decisión debería ser tomada en febrero de 2024, cuando se lleve a cabo la convención nacional del partido, pero, al parecer, Gaviria ya tiene claro el futuro del mismo.

El anuncio no fue bien recibido en el gabinete del presidente Gustavo Petro. No obstante, aseguraron que están dispuestos a dialogar con el líder de la colectividad alrededor de un “tinto”, con el objetivo de contar con su apoyo. Así lo confirmó el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, cuya ideología también es liberal.

“Me tomo todos los tintos necesarios con el señor expresidente. Tengo diferencias conceptuales, pero tengo respeto, no puedo olvidar que es el presidente de la Constitución del 91, no puedo olvidar que César Gaviria fue quien lideró la oposición a gobiernos de derecha recientes en el país. (sic) Tengo ahora unas diferencias porque yo sí prefiero al Gaviria modelo 91 que al actual”, expresó el ministro del Interior a La FM.

Aunque los espacios de encuentro al parecer están abiertos, el jefe de la cartera aseguró que la decisión tomada por Gaviria en realidad es individual y no colectiva, pues así lo aseguró el congresista Alejandro Carlos Chacón, afirmando que el tema todavía no había sido debatido. Ante esto, quedan dudas sobre si en este momento existe una rebelión en contra del líder político y si está perdiendo poder dentro del partido.

“Los hechos son claros, el expresidente Gaviria recomendó votar no a la reforma salud y no menos de 26 de los 33 representantes liberales nos vienen acompañando en la votación de la reforma a la salud. Por ellos, en buen parte, se ha mantenido adelante”, señaló el ministro al medio citado e instó a sacar conclusiones propias al respecto.

Velasco señaló que el Partido Liberal lleva más de 10 años siendo dirigido por la familia Gaviria y que en algún momento podría buscar nuevos liderazgos. También aseguró que hay algunas personas dentro del partido que quieren “devolverle” el tinte progresista, teniendo en cuenta que, en su opinión, la colectividad “se está inclinando demasiado hacia la derecha”. Sin embargo, espera que esta decida quedarse con el Gobierno de Gustavo Petro después de que los integrantes voten.

El ministro del Interior se refirió a la posición que han venido asumiendo desde el Partido Alianza Verde frente a la reforma a la salud, que ha sido la que más han criticado diferentes congresistas de la colectividad. Aseguró que, aunque hay una clara discordancia frente a la iniciativa, esperan que los verdes, que fueron de gran ayuda en temporada de elecciones presidenciales, sigan apoyando al Gobierno nacional para sacar adelante no solo la reforma a la salud, sino muchas más. “[Esperamos que] nos sigan ayudando a gobernar, cosa que es perfectamente legítima”, sostuvo.

El futuro de las reformas del Gobierno Petro

Con respecto a las múltiples críticas que rodean la reforma a la salud, el ministro Luis Fernando Velasco afirmó que la iniciativa busca mantener lo que en este momento funciona. “Sería una estupidez destruir una red hospitalaria privada tan buena como la que existe en Colombia. Lo que queremos es que esa realidad comience a verse en las regiones lejanas del país y que la gente que vive en las zonas más complejas de nuestro país también tenga ese tipo de servicios”, explicó al medio citado.

Se espera entonces que, al finalizar la segunda legislatura, el proyecto sea aprobado en la plenaria de la Cámara de Representantes. Con respecto a la reforma pensional, Velasco aseguró que se busca un avance en la plenaria del Senado de la República y que la reforma laboral sea debatida en la Comisión Séptima de la Cámara.