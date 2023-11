Reconocida actriz estalló por presunto “irrespeto” a los actores: “Al artista se le respeta”

Aida Morales encabezó la denuncia, pues firmó un contrato en el que pactó que antes de subir al escenario debían pagarle sus honorarios y los del equipo de trabajo - crédito @milton_lopezarrubla/Instagram

El nombre de Aida Morales no es desconocido en el mundo del entretenimiento en Colombia, pues su rostro actualmente se puede ver en la retransmisión del seriado A corazón abierto del Canal RCN. Sin embargo, recientemente la actriz lanzó una fuerte denuncia a través de sus redes sociales, luego de haber sido contratada para dar un show en Duitama, Boyacá.

De acuerdo con Morales, fue contratada para hacer una presentación en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. La actriz señaló que se cometieron algunos abusos en contra de ella y de algunos de sus colegas que estuvieron presentes en el evento de sensibilización, que llevaba por nombre Romper lo invisible – Varieté en la noche del 25 de noviembre.

El evento organizado por la administración municipal tenía acceso gratuito, de acuerdo con lo que se lee en las invitaciones que reposan en las redes sociales de la Alcaldía de Duitama. Sin embargo, Morales llegó al lugar acompañada del elenco que estaría junto a ella, incluyendo a su colega Milton Lopezarrubla, pero algo ocurrió y fue cuando se cometieron las denuncias de la actriz.

La actriz Aida Morales se pronunció en redes sociales, sobre el incumplimiento en el pago de un evento en el que se presentaría con otros actores en Duitama - crédito @alcaldiadeduitama/Instagram

“A nosotros nos pidieron un documento con la propuesta que íbamos a presentar este día y además me enviaron un contrato que yo firmé. Habíamos hecho unos compromisos, dejamos claro que antes de subirnos al escenario debían pagarnos”, señaló en un video en su cuenta oficial de Instagram.

Empero, la denuncia de Morales afirmaba que los acuerdos no se cumplieron, pues antes de subir al escenario les indicaron a ella y a su equipo que no les podían pagar como se había dicho en el contrato. Lo sorprendente para la actriz, es que las autoridades municipales les indicaron que el pago se haría una semana después.

La artista aseguró que los organizadores de un evento en el que se presentarían incumplieron las condiciones de un contrato que ella firmó - crédito Facebook Noticias Duitama

El video que publicó la actriz en sus redes sociales daba muestra de que habían cumplido a la cita con la ciudadanía, pero que después de dos reuniones de insistencia con la Casa de la Mujer de Duitama y las autoridades locales, no se logró un acuerdo. Ahí, aprovechó para pedir respeto para los artistas.

“Al artista se le respeta, esto es nuestro trabajo y nosotros vivimos de esto. No nos subimos a un escenario si no nos pagan lo que se compromete. (...) Fueron las autoridades del municipio de Duitama quienes no nos cumplieron”, concluyó.

La actriz Aida Morales enfureció con los organizadores de un evento, que no aceptaron las condiciones antes de subir a la tarima de un teatro para presentar su show - crédito @aidamoralesactriz/Instagram

Datos que no se conocían de la actriz

Una de las dinámicas en las redes sociales que más popular se ha hecho recientemente es el de ‘10 datos random de ti’, aquellas curiosidades que casi nadie conoce o que resultarían extrañas o sorprendentes para el público. Muchos han sido los famosos que se han sumado a la dinámica, entre ellos Aida Morales.

Por lo que Morales, comenzó a soltar la lengua con sus seguidores y esto dijo inicialmente: “Suelo levantarme a las 4:30 a. m. Hago yoga, respiro y medito todos los días. Me gusta acostarme a dormir temprano. Tuve un hijo con síndrome de Down. Soy la mejor amiga de mi hija”.

Pero esto no fue lo único que les contó a sus seguidores, a lo que agregó que no utiliza desodorante y a veces no se lava los dientes.