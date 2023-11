Boda de Alina Lozano y Jim Velásquez: se conocieron nuevos detalles y otras imágenes

Una de las bodas más polémicas del entretenimiento colombiano se llevó a cabo el 23 de noviembre de 2023 - crédito Alina Lozano/Instagram.

La actriz colombiana Alina Lozano y el creador de contenido Jim Velásquez unieron su amor en una ceremonia íntima que tuvo lugar en la Hacienda Montecano de Subachoque, confirmando su vínculo frente a unos sesenta invitados, a pesar de que la pareja ha sido criticada por su diferencia de edad.

La unión entre la actriz recordada por su actuación en la telenovela Pedro, el escamoso, y el influencer, ha captado la atención de los internautas desde el comienzo de su relación a principios del año 2023 y ahora con su matrimonio.

Su romance ha superado las críticas por los más de 30 años de diferencia entre ambos; Lozano tiene 54 años mientras Velásquez está en sus 23 años, al unirse en una ceremonia católica que contó con personalidades de la farándula y familiares.

El matrimonio de Alina Lozano y Jim Velásquez fue uno de los eventos más esperados - crédito redes sociales.

Momento íntimo entre Alina Lozano y sus suegros

La actriz bogotana compartió un video a través de su cuenta de Instagram en el que se puede observar el momento que los padres de Jim Velásquez lo entregan en el altar. En el corto clip, el joven de 23 años se mostró conmovido al llorar mientras que su madre, Alba Luz Ortiz, le dice algunas palabras a la novia.

“Que momento más lindo con mis suegros”, compartió la artista colombiana, además, indicó que nunca había visto a su pareja conmovido por el momento en el que dijeron las palabras “Hasta que la muerte los separe” para sellar su compromiso.

En una entrevista para la revista Vea, la madre del joven expresó su felicidad debido a que el matrimonio fue un sueño de su hijo: “Estamos felices, era algo que él siempre ha querido” y el padre complemento: “Estamos muy contentos y, como ella (Alba Luz Ortiz) mencionó, Jim siempre ha anhelado esto, ha soñado con esto y su sueño se ha hecho realidad”.

La actriz colombiana se casó el 23 de noviembre de 2023 junto a su pareja Jim Velásquez, quien es 30 años menor que ella - crédito Alina Lozano/ Instagram.

La madre de Jim Velásquez le dio la bienvenida a la familia a la actriz colombiana: “Como padres de Jim, enviamos nuestras felicitaciones a los recién casados, a Jim y Alina, a quienes queremos mucho. Además, le damos la bienvenida a Alina a la familia”.

Asimismo, el suegro de Alina Lozano defendió a la artista de 54 años de las criticas relacionadas con la diferencia de edad de la pareja: “Sé que siempre habrá críticas, pero lo fundamental es el amor que comparten ellos dos. No veo problema en las críticas; pueden venir en cualquier forma. Lo esencial es el amor que comparten ellos y han demostrado hoy al casarse”, indicó el padre del joven para el medio.

Alba Luz Ortiz agregó que conocía “hace tiempo” a la pareja de su hijo, pero su esposo “la distinguió hasta ayer “, además, dijo que la bogotana era una persona “bien”.

Yina Calderón y Epa Colombia opinaron acerca de la boda de Alina Lozano y Jim Velásquez

El matrimonio de la pareja que ha demostrado públicamente su afecto, subrayando que para ellos, “el amor no tiene edad”, contó con la presencia de sus familiares y personalidades de la farándula colombiana, entre los asistentes a la ceremonia estuvieron figuras como la influenciadora Yina Calderón y la empresaria Daneidy Barrera Rojas, mejor conocida como Epa Colombia.

Alina Lozano compartió un video en sus historias de Instagram en el momento que la Dj y Epa Colombia se acercaron a ella en el lugar donde se estaba alistando para dar el “sí” en el altar, así que las creadoras de contenido aprovecharon para dar su opinión en referencia a su unión.

Las creadoras de contenido dieron su opinión acerca del matrimonio de una de las parejas más criticadas del mundo de la farándula colombiana - crédito Alina Lozano/ Instagram.

“No, yo lo que le digo eso es una decisión que hay que tomarla con tiempo. Yo siento que lleva muy poco con el pollo”, expresó la dueña de la marca de fajas.

Por su parte, la creadora de contenido que se encuentra embarazada le envió los mejores deseos a la pareja de recién casados: “Para mi casarse creo que es algo muy importante porque esto adelante de Dios y espero que de verdad duren muchísimo, que no sean como unas relaciones que duran tan poquito y se acaban. La idea esa uno prometerse amarse cuidarse respetarse hasta el final y valorarse, porque es una decisión muy fuerte. Espero que dure mucho con él, que se apoyen, no importa nada para el amor no hay edad, ni el estrato, ni el dinero, ni la familia, ni absolutamente nada”.