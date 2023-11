Silvestre Dangond se pronunció sobre el millonario robo a su casa en Valledupar: “Lo material se recupera, pero la salud no”

El reconocido cantante Silvestre Dangond habló del robo millonario del cual fue víctima en su casa en Valledupar - crédito archivo de Infobae.

El cantante y compositor colombiano, ampliamente reconocido en el género de la música vallenata, Silvestre Dangond, fue víctima de la delincuencia después de que unos ladrones entraran a su casa ubicada en una exclusiva zona en Valledupar, Cesar, y se llevaran varias pertenencias con valor monetario.

Ante la perdida millonaria, el intérprete de La locuras mías habló con sus fanáticos que están vinculados en su canal de la red social WhatsApp y se refirió al robo a través de un audio: “Un regalito pa’ las penas, lo material se recupera, pero la salud no. Son melodías que salen del alma”.

Sus seguidores le brindaron su apoyo en el chat de la red social, enviando cientos de emoticones, además, escribieron: “Bello tu sigue de pie ante la vida, ante el mundo y ante todo.🥺Dios te bendiga”; “Eso es verdad, la salud no se recupera”; “Todo regresa”; “Eres el mejor”, fueron algunos comentarios de ‘Los Silvestritas’, como es conocida la fanaticada del urumitero.

El cantante colombiano habló con sus seguidores de los $900 millones que fueron hurtados en su vivienda en la capital del departamento del Cesar - crédito redes sociales.

Cómo fue el robo de Silvestre Dangond

En una casa de color blanco propiedad del cantante vallenato en la capital del departamento del Cesar entraron unos delincuentes a través de un costado de la vivienda, aprovechando le inmueble vecino para entrar. Los ladrones se dirigieron al segundo piso de las instalaciones en donde se encontraba la caja fuerte de Dangond con $900 millones en efectivo y otros artículos de valor.

“Hasta donde nos han indicado las autoridades la casa no presenta signos de forzamiento en las puertas ni en las ventanas. Los delincuentes habrían robado alrededor $900 millones de pesos. Sobre el hurto de joyas y otras pertenencias, el CTI no ha informado nada al respecto”, señaló Felipe Murgas, Secretario de Gobierno Municipal.

La Unidad de Reacción Inmediata (URI) de la Fiscalía General de la Nación se encuentra avanzando en la búsqueda de los responsables del hecho, por esa razón capturaron a dos presuntos hombres que se encontraban en lugar, pero luego fueron dejados en libertad aunque continúan vinculados en la investigación.

“Se presume que habría personas que conocían donde se encontraba este recurso. Se espera el avance de las investigaciones para que las autoridades precisen los detalles en torno a este hecho delictivo”, dijo una fuente para El Tiempo.

Asimismo, el periódico El Heraldo conoció información acerca del robo, fuentes cercanas manifestaron que los ladrones entraron a la casa y desactivaron las cámaras para llevarse el dinero en efectivo, además, seis relojes de alta gama Rolex y Cartier, dos de mujer y cuatro de hombre, y prendas de oro.

El urumitero fue víctima de un robo por más de $900 millones en su casa en Valledupar - crédito archivo de Infobae.

Silvestre Dangond reveló cómo logro dejar su adicción por el alcohol

El artista Silvestre Dangond, reconocido en la escena del vallenato, ha conseguido mantener bajo control sus pasadas adicciones y comportamientos excesivos tras trasladarse a Miami, Estados Unidos, en busca de un cambio de vida y mayor seguridad para él y su familia.

“Mi esposa me dice: ‘¡vámonos para un centro (para adicciones)’, y yo le digo: ‘Sí, me voy (fue un enero)’, acepto que estoy mal. Cuando me levanté un día y le dije: ‘¿sabes qué?, yo no voy para ningún centro, voy a hacer esta vaina yo’, y así fue”, relató el vocalista en una entrevista para el programa Dímelo King.

El gran avance tras tener la voluntad de dejar el alcohol, pasó momentos difíciles que logró superar: “Me acuerdo que me fui a tocar a Ocaña y eso daba vueltas en la cama, vomitaba, sudaba y ahí comencé: ‘No tomo, no tomo, no tomo’. El mismo cuerpo me pedía, después dije: no quiero volver a casa, y me fui para Barranquilla, hablé con el doctor William Sánchez y me dio unos sueros que me ayudaban a metabolizar el cuerpo mucho más rápido para eliminar el alcohol”.