René Higuita reveló detalles de su etapa en la cárcel en Colombia: “No fue fácil”

René Higuita es una de las leyendas del fútbol colombiano y de las figuras más reconocidas de este deporte en el mundo, ya que fue uno de los primeros arqueros que tomó el riesgo de salir del área para jugar con los pies, lo que en la actualidad se ha convertido en un requisito para muchos entrenadores.

Por este tipo de actos recibió el apodo de El Loco, lo que también lo representa de gran manera en su vida persona, pero algunas de las acciones arriesgadas que realizó terminaron siendo negativas y lo perjudicaron de diferentes formas.

Es por ello que la plataforma de streaming Netflix escogió al colombiano para ser el protagonista de Higuita, el camino del escorpión, un documental en el que el exfutbolista reveló algunos de sus secretos en la cancha y fuera del ámbito deportivo.

Dentro de los puntos más llamativos en los que se enfocó el documental está en la jugada del escorpión y también la relación de Higuita con el líder del cartel de Medellín en los 80 y 90, Pablo Emilio Escobar Gaviria.

René Higuita habló con AS, y reveló detalles del tiempo que estuvo en prisión por hacer parte de una negociación para que la hija de un socio de Escobar fuera liberada.

“Todo mientras uno tenga vida es un proceso, pero es una de las grandes enseñanzas que yo he tenido y es la continuidad para seguir siendo gente, no fue fácil, pero seguí en ese camino de aprender y uno no tiene que pasar momentos difíciles para aprender”.

Lejos de arrepentirse por haber participado del hecho que lo llevó a la cárcel, Higuita afirmó que él había tomado la decisión como parte de su forma de pensar, pero que esto lo hizo estar privado de la libertad nueve meses.

“Yo tuve la fortuna y la no fortuna de intermediar por una niña que estaba secuestrada; me llevaron allá porque yo no era político ni tenía ese poder, me lo dio la familia y me lo dio la conciencia, allá estuve nueve meses”.

Higuita reveló que dentro de prisión habló con todo tipo de delincuentes que encontraron en él una persona en la que podían confiar, lo que hizo que le confesaran diferentes crímenes, siendo este un aspecto valioso que reconoce del tiempo que estuvo allí.

“Me dio la libertad para conocer gente buena, gente mala, de ser amigo, de ser como esa iglesia a la que van todos, aprendí a recibirlos a todos y todos en ese recibimiento me hablan y me hablan de la familia y me hablan del amor y le puedo decir de narcotraficantes, violadores, guerrilleros, paramilitares y entonces como que en uno encuentran lo que no han encontrado en otras personas y se confiesan, yo he sido como ese pastor”.

Higuita fue capturado tres meses antes del 5-0 frente a Argentina en 1993, siendo el gran ausente de uno de los partidos más importantes en la historia de la selección Colombia, y tras nueve meses de arresto fue dejado en libertad, pero esto también lo dejo fuera del Mundial Estados Unidos 1994.

A pesar de esto, el exfutbolista no ha negado que visitó a Pablo Escobar en diferentes oportunidades, asegurando que la amistad que sostuvo con el narco no lo convertía en un criminal.