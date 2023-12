Paola Turbay y el “Tino” Asprilla tuvieron su cuento: “Me llamaba todos los días”

La exreina y el deportista tienen su historia - crédito Paola Turbay y el 'Tino' Asprilla/Instagram

Paola Turbay, una de las reinas de belleza más recordadas y queridas del país, revivió su historia con el exjugador de la Selección Colombia Faustino El Tino Asprilla, con quien aseguró que “tuvo su cuento”. La actriz reveló que conoció al ahora exdeportista en medio de una visita a Tuluá, Valle del Cauca, ciudad que hizo parte de la gira del Concurso Nacional de Belleza, durante su año de reinado.

La anécdota fue compartida por la exreina en declaraciones reveladas en el documental 1994, el cual se puede ver en la plataforma de streaming RTVC Play. En dicho reporte audiovisual, la protagonista de la novela Ana de nadie, del Canal RCN, confesó que el polémico exfutbolista se acercó a ella y a su familia: “Nadie sabe, pero él jugó el mundial de 1994 gracias a mi papá”.

Cuando Paola Turbay fue Señorita Colombia, tuvo que recorrer el país liderando eventos a favor de causas sociales. Como parte de su agenda real llegó a la ciudad natal del exdeportista. Allí, los presentaron y Faustino quedó encantado con el carisma y belleza de una de las mujeres que más pasiones ha despertado en Colombia, gracias a su destaca participación en Miss Universo, donde ocupó el segundo lugar, pero se ganó el corazón de miles de seguidores.

“El ‘Tino’ y yo, tenemos nuestro cuento (risas), pero no es el cuento que todos se imaginan, ya que entre nosotros no existió ningún romance, como dicen los medios. Nos conocimos en ese evento y ya”, contó la actriz en su testimonio dado al documental, antes de narrar la historia de cómo se conocieron.

Paola Turbay continuó su narración, diciendo: “Un día llegué a mi casa y mi papá me dio la noticia de que el ‘Tino’ me había llamado. Me extrañé y no le presté mayor importancia al tema. Sin embargo, él siguió insistiendo y se las ingeniaba para marcar todos los días, siempre le contestaba mi padre, hasta que un día me pilló en la casa y nos empezamos a hablar”, agregó la ex virreina universal.

Paola Turbay y el ‘Tino’ Asprilla, una histórica amistad

La curiosa amistad entre la nueva villana de La venganza de Analía, de Caracol TV, y el hoy comentarista deportivo, quien fue uno de los personajes nacionales más polémicos por sus excentricidades, cumplirían en el 2024 30 años de amistad. Pues, la actriz colombo-estadounidense aseguró que entre ellos no hubo nada más.

Ella aseguró entre risas que Aspilla, durante un buen tiempo, la llamó a diario sin importar en dónde estuviera él. ”Me contaba todo, durábamos horas y horas conversando. Recuerdo que cuando salió la noticia de que había pateado un bus en Europa, me llamó enojado a decirme que él no iba a jugar más con la selección Colombia. Como él también se hablaba con mi papá, ese día fue don Gabriel Turbay el que lo convenció de ir al mundial”, afirmó Paola.

La amistad entre ellos fue muy comentada gracias a que ella era una de las reinas de belleza más populares y él generaba noticia con su vida privada, sobre todo por su fama de coqueto, por lo que se pensó que cortejaba a Paola. Sin embargo, ella fue solo su mejor amiga.

Otra anécdota que compartió la actriz tuvo que ver con la fama que alcanzó gracias a las transmisiones de los reinados, las cuales eran los eventos televisivos con mayor audiencia durante los años noventa: “Ese año, la transmisión del Miss Colombia ocupó el primer lugar de sintonía y el Miss Universo fue el segundo lugar. Eso hizo que la gente me reconociera en la calle, además que cuando regresé del concurso internacional me recibieron en carro de bomberos”.

El documental 1994, que se centra en los hechos más relevantes de ese año en Colombia, también reunió a otras figuras del ámbito político y de la farándula nacional entre quienes se encuentran el expresidente Ernesto Samper y la también actriz Aura Cristina Geithner, que para ese entonces protagonizaba la popular novela La potra Zaina.