Elianis Garrido rechazó la oferta de pelearse con otra influenciadora: “No llevo vergüenza a casa”

Elianis Garrido rechazó propuesta de enfrentarse con influenciadores para aumentar el novel de alcance de sus redes sociales y las de su empresa - crédito @elianisgarrido/Instagram

Las redes sociales están conmocionadas con la pelea que se disputará entre Nicolás Arrieta y Mauricio Gómez, mejor conocido como La Liendra, el cual tendrá lugar el 1 de septiembre en el que ambos creadores de contenido saldarán una deuda que tiene pendiente en el ring. Aunque algunos pensaron que solamente se trataría de una disputa entre los dos, al parecer el programa quiere otros encuentros con otras figuras del entretenimiento.

Te puede interesar: Lewis Hamilton describió a su mujer ideal y encaja a la perfección con Shakira

Al parecer, uno de esos encuentros se lo habrían ofrecido a Elianis Garrido, que compartió la oferta que le hicieron y expresó su inconformidad a través de las redes sociales. En una publicación, la barranquillera dejó claro el punto de vista que tenía con respecto a este tipo de peleas monetizadas, pues ha venido forjando una carrera a lo largo de 10 años que no quiere manchar.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Google News.

Elianis Garrido indicó que no está dispuesta a participar de un enfrentamiento con influenciadores para aumentar los seguidores de su empresa - crédito @elianisgarrido/Instagram

Y es que la presentadora ha tenido que enfrentar el estigma por largo tiempo, desde que en su participación en el reality Protagonistas de Nuestra Tele, tuvo un altercado con su compañero Oscar Naranjo.

“Me rehúso a caer en el mismo juego porque tristemente yo llevo 10 años tratando de demostrar que mi trabajo honesto está por encima de una polémica de reality. Me ha costado trabajo, aún no lo logro, pero les puedo asegurar que todos los días trabajo por ello”, escribió inicialmente en la publicación.

Recientemente, a la también empresaria y modelo le habrían hecho una propuesta para incrementar su número de seguidores y, así, conseguir aumentar la exposición de su emprendimiento. De acuerdo con el mensaje que replicó en sus InstaStories, la estrategia sería generar un falso conflicto con otra reconocida influencer, de acuerdo con las recomendaciones de los expertos.

Elianis Garrido envió contundente mensaje a los estrategas de marketing, para que eviten hacerle algún tipo de ofrecimientos sobre peleas con influenciadores para subir el engagement de su empresa - crédito @elianisgarrido/Instagram

De acuerdo con Garrido, entre sus planes para aumentar su alcance no está el generar una polémica, ya que afirmó que no es algo “sano” para ella y para el crecimiento de su marca de vestidos de baño: “Deseo mi éxito y el éxito de mi empresa, por encima de mi popularidad (…) Pero eviten ofrecerme ‘pelear’ con X o Y para ‘subir’ el engagement porque a mí y a mi empresa no nos interesa en lo absoluto”.

Te puede interesar: Paola Turbay estará en “La venganza de Analía 2″: pasó de mujer abnegada a una temida villana

Finalizó diciendo que no está dispuesta a “engañar” a quienes consumen su contenido y compran los productos que ofrece en su emprendimiento, con el fin de aumentar sus seguidores y agregó que aunque se demore más en el camino de ascenso o que quizás no vendan como lo espera “dormimos tranquilos, no le debemos a nadie y NO le estamos causando vergüenza a nuestra casa (…) No necesitamos agarrarnos con ningún influencer que está influenciando con mentiras”.

Elianis Garrido respondió a los ofrecimientos que le han hecho para que aumente sus seguidores en redes sociales junto con los de su empresa - crédito @elianisgarrido/Instagram

Propuestas de políticos y narcos

Así lo dio a conocer en una entrevista con Eva Rey en su programa virtual Desnúdate con Eva que es transmitido a través de la plataforma YouTube. En el capítulo estrenado el 25 de junio de 2023, Garrido contó intimidades sobre las propuestas y lo que le han mandado a decir para lograr convencerla para tener una noche de pasión.

Te puede interesar: Martha Isabel Bolaños tuvo que pagar millonaria multa: “Nos espían todo el tiempo”

En una de las preguntas que le hizo Eva Rey, Eliana Garrido aseguró que no solo narcotraficantes o personas que se dedican a actividades delictivas le han hecho llegar propuestas para que se acueste con ellos, pues también las ha recibido de parte de empresarios y políticos.