César Gaviria auguró un desastre si las EPS colapsan y dijo que Petro “ha logrado deformar” el sistema de salud

El expresidente César Gaviria se pronunció sobre el estado de las Entidades Promotoras de Salud (EPS) y la carta que Sanitas, Sura y Compensar enviaron al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, exponiendo la crisis financiera que afrontan. Para el líder natural y presidente del Partido Liberal, el Gobierno de Gustavo Petro ha descuidado el sistema de salud colombiano, que dijo era uno de los mejores del mundo, y que están “buscando que sistema se colapse”.

En entrevista con Semana, el expresidente advirtió que “Colombia está afrontando y está por afrontar un problema gravísimo” y que el presidente Petro “ha logrado deformar” el sistema de salud, que dijo fue uno de los protagonistas del cambio institucional que vivió el país en los años noventa.

También señaló que el Gobierno está sumando “los muertos por accidentes, por violencia y por guerrilla a los muertos que se producen de manera natural” para producir “unas cifras que impactan como si el sistema no funcionara. Pero eso es falso, el sistema es supremamente bueno y todo mundo lo reconoce”.

Además, dijo que el Gobierno ha descuidado “de una manera impresionante” a las EPS “buscando que el sistema se colapse”. Ante este panorama, el presagio del expresidente es oscuro: “Los colombianos se van a quedar todos, todos, hasta el último colombiano se va a quedar sin servicio de salud y es para allá para donde van”.

Y añadió que en el Gobierno no “miden consecuencias” de ese “descuido” al que dice han sometido a las EPS:

“Ellos no se dan cuenta (de) que no tienen con quién administrar ese sistema, que ellos no son dueños de las EPS, que no se las pueden tomar a la brava y que un país como Colombia, con un sistema de salud colapsado, es un verdadero desastre”

El expresidente Gaviria advirtió que “si el Gobierno no toma decisiones pronto y no habla pronto y no llega a acuerdos pronto” con las EPS no tiene “dudas de que un sistema de salud como el colombiano colapsado va a tener resultados devastadores sobre la vida social de los colombianos”.

“Por lo menos que se sienten a hablar, que se sienten a buscar soluciones, que no se crucen de brazos”, le dijo el expresidente a Semana

También aprovechó y le lanzó varias pullas a Petro del que dijo: “El presidente cree que se puede tomar las EPS y que él preste el servicio” y señaló que, además de no saber cómo administrar el sistema de salud, “la gente que lo rodea tampoco sabe”. Y dijo que no tan sencillo como tomarse las EPS, pues el Gobierno no tiene ni el dinero ni las capacidades para administrar el sistema de salud. Aunque vale advertir que los recursos que administran las EPS son girados por el Estado a través de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres):

“No tiene con quién, no tiene cómo, no tiene la plata, él no es dueño de las EPS. Eso es lo que pasa. Es que él cree que las EPS se las puede coger, y no, no, no. Las tiene que comprar, las tiene que administrar. Él no sabe de eso, la gente que lo rodea tampoco sabe”

El contralor Carlos Mario Zuluaga advirtió que hay dos líneas de investigación sobre los giros que le hizo el Estado a las EPS durante la pandemia del covid-19 - crédito Contraloría General de la República.

A la polémica que suscitó la carta de las Entidades Promotoras de Salud (EPS) Sanitas, Sura y Compensar —en la que exponen al ministro de Salud, Guillermo Alonso Jaramillo, que están en una grave situación financiera— y la respuesta del líder de la cartera — que advirtió que las EPS tienen la obligación de prestar el servicio de salud, por lo que no pueden “hablar de crisis donde no las hay”—, ahora hay que sumarle que el contralor General de la República, Carlos Mario Zuluaga, anunció que en la semana del 28 de agosto entregará un informe sobre cómo invirtieron las EPS los recursos que el Estado les giró durante la pandemia del covid-19.

El contralor Zuluaga advirtió que hay dos líneas de investigación:

“El primero de ellos una actuación especial de fiscalización que tiene como objeto revisar todos los traslados y los giros que se hicieron durante la pandemia a todo el sistema de salud del país. Y que, por concepto de pago único de capitación por beneficiario, pudieron o no haberse invertido en una temporada en la que los usuarios no asistían ni recibían atención para los fines que garantizaban estos giros”, le dijo el contralor Zuluaga a El Espectador

La segunda línea de investigación, según advirtió el contralor Zuluaga, tiene que ver con el estado real en el “que se encuentran las cuentas por cobrar y por pagar: por cobrar tanto de las EPS que le gire la ADRES, como por pagar de las EPS a las IPS, que son las que concentran la protección del derecho a la salud primaria de millones de afiliados”.

La cabeza del ente de control fiscal también señaló que “este cruce de cuentas nos tiene que arrojar como resultado el nivel de eficiencia de giros y de sostenimiento del sistema de salud en el país y las demoras o eficiencias que pueden tener las EPS para cumplir las obligaciones que ya están derivadas de cuentas auditadas por parte de las EPS con las IPS”.