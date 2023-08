Tom Cruise buscaría reconquistar a Sofía Vergara tras divorcio

Sofía Vergara y Tom Cruise tuvieron una breve relación en 2005, y ahora el actor estaría detrás de los pasos de la 'Toti' tras su reciente separación (Reuters)

A lo largo de las últimas semanas, la noticia de la ruptura entre Sofía Vergara y Joe Manganiello luego de siete años de matrimonio ha recibido un amplio cubrimiento. El hecho causó sorpresa, debido a que se les tenía considerados como una pareja estable, sin problemas en su relación.

Citando fuentes cercanas a la pareja, la revista People reveló que el motivo de la separación se relacionó con un distanciamiento entre ambos. “Trataron de resolver las cosas, pero están enfocados en diferentes áreas de sus vidas”, señaló el medio.

Mientras el proceso de divorcio sigue su curso, comenzó a especularse con la posibilidad de que el actor Tom Cruise estuviese a la expectativa para convertirse en la nueva pareja de la colombiana. El norteamericano, de quien se especuló en meses anteriores sobre la posibilidad de que se convirtiera en la nueva pareja de Shakira, ya conoce personalmente a la Toti (según People, fue durante una fiesta previa a la ceremonia de los premios Óscar), y durante 2005 fueron vistos en varias citas románticas.

Sin embargo, no pasó nada más después de las citas. En su momento varios reportaron que eso se debió al desinterés de Sofía en ese momento por embarcarse en una relación estable. Otro motivo fue citado por el biógrafo Andrew Morton, reconocido por su trabajo con Diana de Gales o Madonna. El autor británico escribió Tom Cruise: An Unauthorized Biography que se convirtió en un best seller en 2008 y causó controversia en su día. En él se refiere a estos encuentros que sostuvo el actor con Sofia Vergara en 2005 donde señala que la mujer “quedó deslumbrada por la sonrisa electrizante de Tom y se divirtió con la tormenta de llamadas telefónicas, flores y chocolates que siguió a su primer encuentro”.

De acuerdo con el autor, un factor clave fue la diferencia entre las creencias de ambos. Mientras Sofia Vergara es católica, Tom Cruise es miembro de la iglesia de la Cienciología, un vínculo que le ha valido varias controversias en el pasado. Esto habría generado preocupación en la Toti, pues al parecer una de las condiciones de Cruise para consolidar una relación era que debía convertirse a la Cienciología:

“Pronto quedó claro que (Vergara) estaba siendo adicionada para el papel más importante de su vida: la Sra. Tom Cruise (...) Se dejó en claro que si aceptaba el papel, tendría que renunciar a su fe católica y convertirse a la cienciología”

Morton citó a una persona cercana a Sofía sobre este hecho y según registró en la publicación “Estaba fundamentalmente aterrorizada por la cienciología. Ella creía sinceramente que Dios la enviaría a quemarse en el infierno si se unía”.

A pesar de ello, la relación entre ambos se mantuvo en buenos términos, según señaló una fuente al Heat Magazine del Reino Unido:

“Pasaron un tiempo especial juntos festejando en Hollywood Hills y pasándoselo genial. Sofía realmente no estaba dando señales en ese entonces de que quería algo a largo plazo, por lo que se acabó de una manera totalmente amistosa y siguieron siendo amigos (...) Ya tienen esa historia, incluso si fue más un breve coqueteo que un romance completo”

Tras no consolidar una relación más seria con la colombiana, Cruise comenzó a salir al poco tiempo con Katie Holmes, con quien se casó en julio de 2005 y luego se separó en 2012. Holmes alegó “diferencias irreconciliables” como el motivo de dicha ruptura, producto de la obsesión del actor de Misión Imposible y Top Gun con la cienciología.

En ese sentido, Heat Magazine hizo eco de otro comentario de su fuente donde señaló que el interés de Cruise por la colombiana no ha desaparecido y por eso no sería sorpresa que a pesar de la gran cantidad de pretendientes que tendría la actriz en estos momentos, él siga esperando la oportunidad. “Tom siempre ha estado carcomido por haber dejado a Sofía y haber elegido a Katie” y aseguró que, para el actor, Sofía “cumple con todos los requerimientos”.