Se copió del de Sebastián Yatra: el mensaje de Tini Stoessel sobre su separación de Rodrigo de Paul es muy similar al que publicó cuando rompió con el colombiano

Una ola de comentarios y memes ha empezado a surgir en redes sociales luego de que seguidores de la cantante argentina Tini Stoessel se dieran cuenta de que el anuncio que hizo sobre el fin de su relación con su más reciente pareja, el futbolista Rodrigo De Paul, es casi igual al que hizo cuando anunció que su romance con el cantante colombiano Sebastián Yatra ya no daba para más.

Fue hace apenas unas horas que la pareja, una de las más populares del momento, reveló que la relación no continuaría pero que, a pesar de ello, sus sentimientos de cariño se mantenían. Ambos, la cantante y el futbolista, redactaron mensajes iguales en los que se lee: “Quiero contarles que con Rodrigo decidimos terminar nuestra relación. Vivimos momentos muy lindos, donde tuve la oportunidad de conocer a una persona que quiero y respeto mucho. Nos acompañamos en momentos muy importantes de nuestras vidas. Muchas gracias por el amor y el respeto”.

El mismo mensaje fue publicado en las redes sociales, sin embargo, dirigido a Tini. Fue en ese momento en que varios internautas recordaron que el mensaje que redactaron Tini y Sebastián Yatra luego de terminar su relación en el 2020 era muy parecido al que ahora circula en internet. De no ser por el cambio de algunas palabras y por la diferencias de los nombres, los mensajes serían idénticos.

El mensaje dedicado al cantante colombiano decía: “Hola, queríamos contarles que con Sebastián decidimos terminar la relación. Vivimos momentos hermosos, pero a veces las cosas no se dan como uno las imagina. Hoy sentimos que esta es la mejor decisión para los dos y siempre quedarán todos los lindos recuerdos en nuestro corazón. Gracias por darnos tanto cariño, los queremos mucho”.

En abril del 2023, Sebastián Yatra, que actualmente sostiene una relación con la cantante Aitana, salió a defenderse luego de que se le acusara de, supuestamente, haberle sido infiel a Tini. “¿Pueden parar ya decir mentiras?, escribió en su cuenta de Twitter al compartir un trino del portal LAM.

En medio de este acontecimiento, se han venido conociendo detalles acerca de las razones que habrían llevado a Tini y al campeón mundial de fútbol a separarse. “Tini me llamó anoche, a eso de las 10 y media. Yo estaba cenando y charlamos largo y tendido. Después me llamó otra vez a las 12. Hoy a la mañana de vuelta volvimos a charlar, porque ella quería anunciarlo de la mejor manera y me dijo: ‘Te voy a dar la primicia a vos porque fuiste siguiendo todo el romance como fue y nunca contaste cosas que no eran o te sumaste a cosas que no eran’. La verdad que me sorprendió”, detalló al respecto Ángel Brito en LAM.

“Me dijo: ‘No hay terceros en discordia, por más rumores que veas. Rodrigo te lo va a decir también. No hay problemas en ese sentido. Solo que sentimos que estaba siendo complicado llevar la relación adelante por todo lo que viene, más allá del amor, más allá del cariño’ (...) Un poco lo que te dijo Tini: hay mucho mucho amor, pero hicieron mucho daño. No sé si es para siempre (la separación) ni nada. La verdad que creo que esto puede aflojar la cantidad de especulaciones y las cosas que dijeron (...) Y seguir cada uno las cosas por su lado. Y poder empezar desde otro lado”, continuó diciendo el comunicador.

Tini y De Paul confirmaron que estaban en un noviazgo en abril de 2022. Se rumoró, sin embargo, que venían saliendo desde finales del año 2021. La relación, de acuerdo con lo que ambos mostraban públicamente, estaba bien, incluso, Rodrigo se tatuó el nombre de la cantante sobre su ombligo. En su abdomen reza la palabra ‘Tini’.