Francia Marquez estuvo en la penitenciaría La Modelo con Johanna Bahamón: “Ojalá algún día podamos erradicar las cárceles”

La vicepresidenta Francia Márquez visitó La Modelo en Bogotá junto a la fundadora de Acción Interna, Johana Bahamón. Foto: Acción Interna / Facebook

El martes 1 de agosto la vicepresidenta Francia Márquez visitó la Cárcel La Modelo en la capital del país, durante el marco del programa adelantado por la Fundación Acción Interna - Segundas Oportunidades y las capacitaciones que brinda el MIT (Massachusetts Institute of Technology) a los internos, que fue fundada por la actriz y modelo Johana Bahamón.

Durante la visita, la Márquez resaltó su compromiso de buscar condiciones dignas de vida para quienes actualmente están privados de la libertad, lo cual “se logra tomando como fundamento la educación”, dijo Márquez.

“Para mí, estos sistemas (carcelarios) siguen siendo la continuidad de un sistema esclavista, como lo dice Ángela Davis. Ojalá algún día podamos, como humanidad, poder erradicar las cárceles. En el caso de Colombia, sabemos que la mayoría de cárceles tienen a las poblaciones en condiciones inhumanas, que no dignifican al ser humano, más allá de lo que se le esté imputando’'.

Añadió: ‘’Nosotros decimos hasta que la dignidad se haga costumbre, y eso significa velar por las garantías y los derechos de las poblaciones vulnerables. Y una de esas tantas poblaciones es la carcelaria”.

Para Márquez, la mayor posibilidad que tienen estas personas para hacer realidad su proyecto de vida es por medio de la educación. “Sin educación es muy difícil”, enfatizó, recordando las condiciones y dificultades que padecen miles de colombianos y que ella misma experimentó desde pequeña.

“Conozco muy bien el contexto en que hemos crecido, de hambre, de violencias e incertidumbres, y eso me hace tener conciencia de hacer el esfuerzo de un cambio (…) Yo no sé si voy a lograr cambiar todo, pero sí hay un compromiso del presidente y mío de cambiar en algo esta sociedad, y eso implica también cambiar las condiciones de las personas que están encarceladas”, agregó.

Por lo que afirmó creer firmemente que la educación es el puente no solo para las personas que han cometido delitos, sino para quienes están en riesgo de esto: “No es justo que se abandone a una población, no es justo que el dinero se pierda en corrupción, no es justo que los niños se mueran de hambre en este país, no es justo que la juventud no tenga oportunidades de estudiar lo que le dé la gana”.

Expresó que uno de sus sueños es transformar una cárcel en una universidad e instó a llevar el programa ‘Universidad en tu territorio’ a los centros penitenciarios, para que los internos puedan adquirir una profesión que les ayude en su camino de vida y contribuir en la edificación de la sociedad.

Foto de referencia donde están: el director del Inpec Daniel Fernando Gutiérrez, la vicepresidenta Francia Márquez y la fundadora de Acción Interna en una visita por La Modelo. Foto: @DInpec / Twitter

Durante la visita, la mandataria agradeció ampliamente a la fundadora de Acción Interna, Johana Bahamón, expresó que su labor contribuye socialmente y que ahora como ministra de Igual se comprometerá aún más para cambiar las condiciones de vida de quienes viven en condiciones injustas y de inequidad.

Con la visita de la funcionaria se resalta el compromiso del Gobierno nacional por trabajar en favor de las garantías y derechos de las poblaciones vulnerables, como la carcelaria, y potenciar oportunidades a través de la educación.

El 1 de agosto se anunció la apertura del curso Authenticity en la cárcel La Modelo, de Bogotá. Una alianza entre Acción nterna y el Instituto de Justicia Educativa del Massachusetts Institute of Technology. Recuperado de: @Accion_Interna / Twitter

Alianza educativa entre La Modelo, de Bogotá y el Instituto de Justicia Educativa del Massachusetts

Durante el encuentro adelantado entre la vicepresidenta Francia Márquez y la directora de la Fundación Acción Interna, Johana Bahamón se hizo la presentación del curso Authenticity en la Cárcel La Modelo.

Este programa educativo se logró gracias a la alianza entre la Fundación Acción Interna, el Instituto de Justicia Educativa de MIT, de Harvard y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), el director General, Teniente Coronel, Daniel Fernando Gutiérrez también hizo parte de la jornada.

Authenticity hace parte de un programa que busca oportunidades de aprendizaje para las personas privadas de la libertad, por medio de ejercicios prácticos y conversaciones alrededor de grandes obras de filosofía occidental, oriental y de psicología contemporánea, que se dicatará por el docente Lee Perlman, en cinco sesiones de clase.

Este proyecto es histórico porque es la primera vez que un curso de este tipo se dicta fuera de instituciones carcelarias de Estados Unidos. El piloto del curso se efectuará en esta cárcel que viene trabajando en la restauración, dignificación y humanización del sistema penitenciario en Colombia.