Juliana Calderón responde a críticas por “hacer el ridículo” en redes sociales

Juliana Calderón ha demostrado no tener reparo alguno al momento de responder a malos comentarios que le llegan a sus redes sociales. Recientemente, por ejemplo, cuando activó la ventana de preguntas desde sus Historias de Instagram uno de los tantos usuarios que la sigue en dicha red social le escribió: “¿Por qué toda una abogada y se prestó para hacer el ridículo con su hermana en el video?”.

Vale recordar que, no hace mucho la empresaria recibió su título como abogada. Ahora bien, ante dichas palabras, Calderón no quiso quedarse callada y demostró que no tiene ningún problema en hacer el ridículo por dinero.

“Yo opino algo y es que más ridícula la gente que piensa que uno está haciendo el ridículo. Ustedes no saben cuánto monetiza Facebook, cuántas reproducciones ha tenido ese video, no se imaginan cuántos comentarios ha tenido, que eso son ganancias para uno, cuántos compartidos tuvo”.

Más adelante, aseguró que ella ha hecho más ridículos cuando ha estado bajo los efectos del alcohol. “Entonces la gente como que se deja guiar por un video, que porque uno bailó, que hizo esto. Bebés, yo ridículos he hecho en la vida y borracha he hecho el triple de ridículos, y eso que no me da nada y ahora pa’ monetizar, pa’ que me genere esta (señal de dinero)... como no voy a hacer el ridículo”.

Al parecer, el usuario que le hizo llegar la crítica a la joven empresaria se refería a la versión en guaracha que lanzó Yina Calderón, hermana de Juliana, del tema Baby One More Time de Britney Spears. La DJ también hizo video musical a su cover y en la pieza aparecieron sus hermanas y madre bailando. De hecho, recientemente la también empresaria compartió una especie de detrás de cámaras de lo que fue el montaje de la coreografía.

“El baile no es nuestro fuerte, pobre el profe, ya no sabía cómo más enseñarnos... al final se rindió”, escribió Yina Calderón sobre las imágenes.

Preferimos ser lo más guiso de Colombia que aparentar lo que no somos, Juliana Calderón respondió a las críticas en redes sociales

A mediados de 2022, Juliana Calderón sacó a relucir una crítica que le hizo llegar un usuario (a) a su cuenta de Instagram, luego de que abriera la ventana de preguntas, popular dinámica de dicha red social. De este modo, el mensaje negativo que recibió fue: “Lo más guiso de Colombia”. Se desconoce si el usuario definió de tal manera a Juliana Calderón únicamente o en conjunto con toda su familia, sin embargo, la joven empresaria lo interpretó de la última manera y fue así como publicó una fotografía junto a dos de sus hermanas, entre ellas Yina Calderón, y ofreció su respuesta:

“Preferimos ser lo más guiso de Colombia que aparentar lo que no somos y ser malas personas ¡Asi que soy guisa 100%!”, fue lo primero que escribió.

Posteriormente, resaltó el alma empresarial que tienen ella y Yina Calderón. “De paso, esta foto es cuando Yina empezó con las fajas y yo con los productos para el cabello, más o menos siete años”.

Vale resaltar que, por un lado, Yina tiene una empresa enfocada en la venta de fajas y, por su parte, entre los productos para el cabello que ofrece Juliana desde su propia marca resaltan matizantes y keratinas. Las Calderón también tienen otras dos hermanas llamadas Leonela y Claudia. Empero, si se habla de popularidad, Juliana y Yina llevan la delantera, en parte porque esta última participó en ‘Protagonistas de Nuestra Tele’ (2013) y porque ambas suelen estar sumergidas en polémicas con otras creadoras de contenido.