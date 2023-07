Andrea Valdiri explicó por qué decidió reducir el tamaño de sus senos: “Era una vaina espantosa”

Andrea Valdiri, influenciadora colombiana, se sometió a una nueva cirugía. Foto: Instagram @andreavaldirisos

En la vida de las celebridades nacionales el tema de las cirugías plásticas se ha convertido en algo común con el paso de los años, siendo sus cuerpos en muchas ocasiones producto del trabajo y publicidad que realizan con algún cirujano. Sin embargo, durante los últimos años los pasos por el quirófano han cambiado para algunas famosas, que ahora prefieren dar muestras a sus seguidores de otro tipo de decisiones.

Andrea Valdiri, la creadora de contenido y bailarina barranquillera, informó a sus más de 9 millones de seguidores que decidió someterse una vez más al bisturí, pero esta vez con una intención muy diferente. Por salud y calidad de vida la famosa decidió acudir a un cirujano para reducir el tamaño de sus senos.

A través de sus historias de Instagram la famosa reveló que sus senos crecieron en exceso durante su segundo embarazo, lo que empezó a afectar su cotidianidad. “Yo notaba que estaba gruesa y no era gorda, los senos me crecieron muchísimo y era una vaina espantosa”, señaló la influenciadora detallando algunos de los problemas que empezó a presentar.

Andrea Valdiri detalló los motivos que la llevaron a realizarse una reducción de senos

Valdiri explicó a sus seguidores que debido al tamaño de sus senos, estaba enfrentando dolor en los mismos y en la espalda, “me doblaba muchísimo y no me sentía con el cuerpo que yo quería”. Todo esto llevo a la famosa a tomar la decisión de someterse a una nueva cirugía, esta vez para mejorar su salud y calidad de vida.

“Realmente me operé, me hicieron una reducción de senos” y señaló que esta cirugía hace parte de un propósito de estilo de vida al que se quiere dedicar de ahora en adelante. “Quiero un cambio en mi cuerpo y no será solamente con la cirugía, porque la gente dice ‘el cirujano te va a dejar espectacular’ y sí, súper bien, pero también un cambio en el tema de la alimentación”.

La barranquillera explicó que está comprometida con su nuevo estilo de vida más enfocado en conseguir el cuerpo que desea a través del ejercicio y la buena alimentación, no en un quirófano. “Eso es lo que muchas mujeres no hacen, que después del cirujano dicen ‘voy a quedar como una Barbie’ y sí, pero si no controlas lo que te comes, mamá linda no va a haber cambio en ti”.

Otras famosas que se han reducido el tamaño de los senos o retirado los implantes mamarios

Paola Jara también redujo el tamaño de sus senos por comodidad. / Foto @paolajarapj

Paola Jara sorprendió recientemente al revelar algunos de los ‘arreglitos’ que se ha realizado con los cirujanos plásticos, la sorpresa para los internautas fue que la cantante popular aseguró pasar por tres cirugías: la nariz, una liposucción y una reducción de senos, reveló a La Red.

Sobre este último procedimiento la cantante señaló que tomó la decisión por una situación similar a la de Andrea Valdiri. “Quería tener un cambio en mis prótesis y no solamente eso sino que también descansé mucho con el tema de la espalda, me siento liviana, como más ligera”, aseguró Jara.

El retiro de las prótesis o explantación de implantes mamarios también se ha convertido en una nueva decisión más común entre las mujeres y famosas como Marcela Mar, Claudia Bahamón, Norma Nivia, Tuti Vargas y Ana Sofía Henao son algunas de las más sonadas.

Tuti Vargas, Marcela Mar y Ana Sofía Henao, entre las famosas que retiraron sus prótesis por síndrome de Asia

En estos casos desarrollar o presentar síntomas del síndrome de Asia ha sido la principal razón. Este es un padecimiento que está relacionado con el rechazo del cuerpo a dispositivos externos como los biopolímeros, prótesis de fémur y las siliconas utilizadas en los implantes mamarios.

Ana Sofía Henao ha explicado en varias ocasiones que tras años con sus prótesis, que por un tiempo la hicieron sentir bien consigo misma, empezó a notar las repercusiones negativas en su organismo. Padeció de migrañas, infecciones urinarias, alergias, intolerancia a alimentos o cremas, dolor de espalda, fatiga, ataques de pánico, visión borrosa, uñas quebradizas, dificultad para respirar, brotes en cuello y rostro e inflamación de pecho.

Henao tomó la decisión de retirar los implantes en agosto de 2022; en enero de 2023, la influenciadora Tuti Vargas se mostró orgullosa de haber tomado la misma decisión por algunos síntomas que empezó a presentar. “Decidí explantarme porque ya tenía un poco más de 10 años con las últimas prótesis y una celulitis me mandó a urgencias”, señaló Marcela Mar a inicios de 2023 cuando decidió retirar también sus prótesis.