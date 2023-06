Él es Millos David: repareció más de 10 años de haberse hecho conocido por su particular nombre y ahora crea contenido para redes

Ahora se dedica a crear contenido en redes

A propósito del triunfo 3 a 2 de Millonarios sobre Nacional, en la final de la liga BetPlay, con la que el cuadro albiceleste obtuvo su estrella número 16; reapareció Millos David González, el pequeño que se hizo famoso por su nombre, que no es más que un hipocorístico del equipo azul, con apenas cuatro meses.

En aquel entonces (mayo del 2011) su familia dio una primera entrevista a Noticias Uno, en un reportaje que, tras la llegada del Internet y las redes sociales, se haría patrimonio nacional y radiografía del amor que sienten los colombianos por el fútbol.

Sus padres, Julio y Catalina, lo registraron en la notaría 56 de Bogotá, de común acuerdo, como Millos David González Tobón. Allí se encargaron de corroborar la información, pero al verlos tan convencidos, no había de otra que cumplir con su voluntad.

Y es que, desde su matrimonio, buscaban tener un niño, que llegó al tercer intento, con la firme intención de llamarlo Millos. Así lo habría dado a conocer para el medio citado, su madre e hincha ferviente, Catalina Tobón: “Él (padre de Millos) quería tener un hijo que se llamara Millos y a mí, pues, lógico que me gustó la idea”.

En ese entonces, Julio González fue muy claro: “no me arrepiento del nombre que lleva mi hijo” y, aún hoy, 12 años después, sigue sintiéndose de la misma manera. Al igual que, sus hermanas, Lady y Carolina, quienes, siendo unas niñas se mostraban emocionadas con la idea: “nos da ánimos también que nuestro hermanito se llame así”, “es un nombre bonito”, dijeron.

Cuando aún era un bebé conoció a los jugadores de Millonarios

Su casa era toda de color azul y blanco, al igual, que su ropa, los electrodomésticos, la vajilla y la decoración. Combina con el escudo que llevan en el corazón y que, a falta de candelabro, mandaron a pintar en el techo de cada uno de los pisos de su vivienda.

Ese amor por el equipo llegaría a su punto más alto cuando, a menos de 6 mese de haber nacido, Millos y su familia conocieron a los jugadores del ballet azul.

Richard Pérez, entonces entrenador de la Albiceleste le deseo un futuro prometedor a Millos: “Nació con buena estrella. Ojalá que el feedback se dé, que él nos dé ese aporte de alegría, de bendición que trae”.

El arquero, Nelson Ramos, se mostró feliz y predijo que, al crecer, Millos se sentiría igual “Es el primer nombre y ojalá que sea el único, porque él lo va a conservar por siempre, porque este equipo también va a durar por siempre”.

Y el delantero Wilson Carpintero y su compañero, el volante Mayer Candelo, abrazaron y defendieron la decisión de la familia González Tobón: “excelente nombre, refleja el amor por la institución, por nuestro equipo”, “eso es un sentimiento. Eso viene de sangre, de su familia. Y eso está bien”.

¿Qué opina Millos de su nombre?

12 años han pasado desde aquel encuentro y Millos David, lejos de alejarse de las cámaras, decidió empezar a crear contenido en el que habla sobre su amor por el futbol y cómo es su vida, con un nombre tan único, como criticado cuando se conoció su historia:

“A mí me gusta mucho mi nombre, siento que es autentico. Yo le agradezco mucho a mi papá y a mi mamá por haberme puesto este nombre”.

Y además desmintió cualquier rumor o supuesto de que pudiera sufrir bullying en el colegio: “A mi corta edad a mí no me han hecho bullying; sin embargo, yo pienso que hay que respetar las opiniones de los demás y si en algún momento de la vida me llegaran a hacer bulluyngi, pues no me sentiría afectado, pues yo solo tomo los comentarios positivos que me ayudan a ser mejor como persona”.

Ha ido enamorándose, por él mismo, del equipo al que su familia quiso rendirle el más grande de los homenajes y, aunque se sentiría bien con trabajar para otro equipo, su sueño sigue siendo meter un gol con el ballet azul: En el supuesto de que otro equipo se interesara en él y en sui talento como futbolista, aclaró que “estaría muy feliz y muy orgulloso de empezar mi carrera futbolística con cualquier equipo. Pero eso no significa que yo deje de seguir a mi equipo Millonarios. Un sueño cumplido mío sería debutar por primera vez con Millonarios”.