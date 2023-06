Kevin Viveros arremetió contra los directivos del Cali: “No me responden el teléfono”

El Deportivo Cali aún no define la solución para salir de su crisis económica y pagar los salarios pendientes a sus trabajadores. @AsoDeporCali/Twitter.

El Deportivo Cali sigue sin encontrar una salida a su crisis económica que lo viene agobiando desde 2022, cuando fue último en los dos torneos de la temporada, mantiene la deuda salarial con sus jugadores y trabajadores en la institución, y no ha confirmado ningún refuerzo para el segundo semestre de 2023.

Luego de que los Azucareros fueran eliminados en la Liga Betplay, en primera ronda, empezó la salida de jugadores importantes como Kevin Dawson, Jimmy Congo, Kevin Velasco y Daniel Mantilla, este último sería demandando por una supuesta renuncia unilateral a su contrato, según la institución verde.

Entre ellos también está Kevin Viveros, delantero que fue vendido al Sarajevo de Bosnia, donde el nivel de la liga es mucho menor en comparación a Colombia, pero el atacante está esperanzado en mejorar no solo su carrera, sino su vida económica, porque en Cali le deben plata y tampoco le responden sobre sus salarios pendientes.

“Estoy molesto con esa gente”

Kevin Viveros denunció en el programa radial Blog Deportivo que el Deportivo Cali no le ha resuelto su situación económica, pese a las promesas de los directivos para cumplir con sus deudas pendientes, e incluso mostró su molestia porque tampoco le van a pagar antes de viajar a Bosnia.

“No me dan respuesta esos directivos mentirosos, estoy demasiado molesto con esa gente. Me adeudan dos meses, supuestamente me iban a resolver antes de viajar, pero no me responden el celular, ellos son así”, aseguró el nuevo jugador del Sarajevo.

Kevin Viveros fue vendido al Sarajevo de Bosnia, pero sigue con dos meses de salario pendientes en el Deportivo Cali. Instagram @kevinviveros9

El delantero también confesó la situación con Jorge Luis Pinto, técnico que no deseaba su partida porque es pieza fundamental en la nómina: “Hay una molestia y más tarde le escribo, pero sí hay una inconformidad porque no quería que me fuera. Hay entendió al jugador en ese sentido cuando uno piensa en la familia”.

Bosnia, una salida necesaria

Así como Kevin Viveros afirmó que fue más que necesario que saliera del Deportivo Cali porque no le resolvieron los pagos pendientes, su llegada al Sarajevo no fue tan sencilla por algunos detalles en su contrato inicial, pero afortunadamente se resolvieron antes de que iniciara la pretemporada en Europa.

“Enviaron la primera oferta y se rechazó por los números. Con la segunda oferta estaba todo como se quería y se dio todo de la mejor manera para llegar allá. Apenas llegue, estoy disponible para los entrenos y los amistosos antes de la competencia europea”, dijo el atacante.

Viveros añadió que si el Cali le prometiera una nueva fecha para el pago de sus dos meses de salario pendientes, el jugador afirmó que “ya la decisión está tomada, no tiraría nada para atrás”, aunque no especificó si tomará medidas legales ante la situación con los Azucareros.

Pinto no esperaría más

Jorge Luis Pinto fue una de las personas que más presionó a los directivos del Deportivo Cali para resolver la crisis económica, les pidió que solucionaran el tema de los salarios a sus jugadores para trabajar con calma en la nómina del segundo semestre.

El Deportivo Cali es último en la Liga BetPlay Dimayor con ocho puntos en 11 partidos. Video: @PonchoMorales85

Sin embargo, con la denuncia de Kevin Viveros parece que no fue así y las cosas se agravan porque tampoco llegan refuerzos, pese a que el entrenador solicitó dos jugadores para suplir las salidas del atacante y de Kevin Velasco, recientemente cedido al Puebla de México.

El primero de ellos es Edwar López, delantero del Deportivo Pasto por quien parece que las negociaciones no avanzan, mientras que el otro posible fichaje es Yorleys Mena, como contó el periodista Carlos Petiso Arango, y por quien ya enviaron una oferta.