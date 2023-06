Héctor Abad Faciolince y Sergio Jaramillo salen ilesos tras bombardeo contra restaurante en Ucrania

Sergio Jaramillo y Héctor Abad Faciolince, heridos tras bombardeo en Ucrania. Foto: Cortesía.

El escritor Héctor Abad Faciolince y el excomisionado de Paz Sergio Jaramillo viajaron a Ucrania para presentar la campaña ‘Aguanta Ucrania’, por medio de la cual mostraron la solidaridad de América Latina ante la invasión de la que están siendo víctimas por parte del Kremlin.

Cuando se encontraban el restaurante RAI, ubicado en la ciudad de Kramatorsk, en Donetsk, se registró un bombardeo. Según El País, los colombianos estaban en compañía de la reportera Catalina Gómez Ángel, también colombiana, y la escritora ucrania Victoria Amelina, quien salió herida en el ataque.

Ambulancias atienden la situación en Kramastorsk, Ucrania, donde se registró un bombardeo que ya deja un saldo de cuatro muertos y más de 40 heridos. Cortesía.

“En la noche de hoy, mientras cenábamos en el restaurante RAI Pizzería de Kramatorsk con Victoria Amelina, una extraordinaria escritora ucraniana, y la gran periodista Catalina Gómez, fuimos objeto de un ataque de Rusia con un misil crucero lanzado contra el restaurante, que hace parte además de un complejo comercial”, explicaron el escritor colombiano y el excomisionado de paz en un comunicado a la opinión pública.

Abad y Jaramillo aseguraron que la zona bombardeada es un lugar en el que suelen reunirse corresponsales internacionales y se encontraban allí con el objetivo de recolectar material para el movimiento ¡Aguanta Ucrania!

Imágenes del ataque a un restaurante en Kramatorsk, Ucrania. Cortesía: @UKR_token

Con respecto a la escritora ucraniana, señalaron que se encuentra en estado crítico debido a una lesión que tiene en el cráneo. Esta habría sido causada por los vidrios y vigas que se desprendieron por el bombardeo. “Todos nuestros pensamientos están con Victoria”, enfatizaron en el comunicado.

“Rechazamos este nuevo ataque criminal de Rusia contra la población de Kramatorsk, que ya en abril del año pasado había visto morir a 63 civiles cuando Rusia lanzó un misil sobre la estación de tren. Atacar lugares civiles es un acto de barbarie”, concluyeron los colombianos.

El restaurante RAI fue reducido a escombros en el bombardeo que se presentó en Donetsk, Ucrania. Allí estaban Héctor Abad Faciolince y Sergio Jaramillo. Cortesía: @MVS_UA.

De acuerdo con la Policía Nacional de Ucrania, el bombardeo deja un saldo de tres muertos y por lo menos 42 heridos, dentro de los cuales se encuentra un niño. Además, varias viviendas resultaron dañadas. Sin embargo, según el escritor colombiano y el excomisionado de paz, el número de muertos ya aumentó a cuatro.

“Ahora estamos trabajando en la ciudad para establecer el número de heridos y posiblemente muertos. Este es el centro de la ciudad. Estos eran lugares públicos para comer llenos de civiles”, señaló el gobernador del Donetsk, Pavlo Kyrylenko, a la televisión ucraniana.

El bombardeo al restaurante RAI en Kramatorsk ya deja más de 40 personas heridas. Cortesía: @UKR_token.

De acuerdo con Ricardo Ospina, periodista de Blu Radio, Héctor Abad Faciolince, Sergio Jaramillo y Victoria Amelina tuvieron que resguardarse debajo del carro en el que se habían estado movilizando, cuando se presentó el ataque.

Así quedó el carro en el que Sergio Jaramillo, Héctor Abad Faciolince y la escritora Victoria Amelina se movilizaban tras el ataque con misiles a restaurante en Ucrania. Foto: Captura de pantalla de Twitter / @ricardospina

Momentos antes del ataque del que fueron víctimas, la comunicadora Catalina Gómez había tomado una fotografía del escritor colombiano y el excomisionado de Paz en el lugar. Ahora, se encuentran en el hospital donde están atendiendo sus heridas, las cuales fueron leves.

Héctor Abad y Sergio Jaramillo, momentos antes del ataque al restaurante en el que departían en Ucrania. Foto: @catapluma

La visita de Héctor Abad y Sergio Jaramillo a Ucrania

La campaña que el escritor colombiano y el excomisionado de paz presentaron en Ucrania buscaba dar a conocer la solidaridad de América Latina ante los ataques de los que son víctimas por parte de Rusia, como, por ejemplo, el perpetrado contra el restaurante en Kramatorsk.

“Nosotros llegamos el sábado a participar en la feria del libro, a presentar nuestra campaña. Aquí la gente no se rinde, va a las ferias, fue a nuestro evento, aplaudió viendo los videos de nuestros escritores. Después bajamos al Donbás, donde se está desarrollando la parte más dura de la guerra, para expresarle nuestra solidaridad a la gente, para mostrarles que a América Latina le importa lo que están haciendo, que compartimos su sufrimiento. En eso estamos: acercando a Ucrania y a América Latina”, explicó a Caracol Radio el excomisionado de Paz.

En su visita, Sergio Jaramillo aseguró que las ciudades cuentan con una basta presencia militar y que el pueblo ha sido resistente ante la situación de riesgo que enfrenta.

“Es algo realmente muy impresionante de ver, el estoicismo del pueblo ucraniano. Ucrania va a aguantar todo el tiempo que sea necesario. Esta gente está decidida a no rendirse, a no entregar su país y lo que requieren es apoyo de todos nosotros; apoyo moral y apoyo de otro tipo de necesidades como, por ejemplo, aparatos de rayos X. Los que tienen son de la era soviética. Hay mucho que se puede organizar para este pueblo que no se va a rendir”, puntualizó el excomisionado de Paz al medio citado.

Por su parte, el escritor colombiano comparó la guerra en Ucrania y el conflicto interno en Colombia. Dijo que es diferente un ataque que viene desde el exterior a uno que se presenta entre los actores internos del país.

“Es distinta una agresión exterior que una guerra civil, que la guerra interna. Es distinto cuando uno siente que son otros de afuera los que vienen a traer la muerte y cuando el ejército que te invade es muy poderoso. Nosotros nunca tuvimos alarmas de ataques aéreos, pero acá oímos las alarmas varias veces. Es un tipo de guerra muy distinto”, explicó Abad Faciolince.

El escritor colombiano, en su visita a Ucrania, también estuvo en Kapytolivka, lugar donde fue secuestrado el escritor ucraniano Volodymyr Vakulenko, cuyo cuerpo fue encontrado en una fosa común.

Héctor Abad Faciolince junto con una bibliotecaria ucraniana que vivió la ocupación rusa en Kapytolivka. Cortesía: @catapluma.

“La violencia y el abrazo que nos une. Un escritor que narra el asesinato de su padre en Colombia y una librera que vivió la ocupación rusa en la población de Kapytolivka, Ucrania”, trinó la periodista Catalina Gómez Ángel.