Hermana de Lucas Villa se pronuncia sobre coronel en retiro: “Esto que se ha imputado es porque simplemente el hombre incitó a la ciudadanía”

Luego de que se conociera en las últimas horas que la Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías al coronel en retiro Hesnard Eduardo Ramírez Rojas, imputado por lanzar amenazas contra Lucas Villa Vásquez y el movimiento de estudiantes de Pereira, en Risaralda, en el marco de Paro Nacional de 2021, que cobró la vida del líder estudiantil y de al menos 80 personas más, la familia de Villa dejó ver en las últimas horas su descontento ante el actual ente acusador.

Según comentó su hermana, Sidssy Uribe, este avance de la Fiscalía no estaría directamente vinculado al asesinato del líder estudiantil, quien perdió la vida el 11 de mayo de 2021, luego de que sicarios atentaran contra su vida en el viaducto César Gaviria Trujillo, de la capital risaraldense. Tal y como lo expresó la mujer en entrevista con W Radio, al coronel se le condena por emitir mensajes intimidatorios contra el joven, además de algunas amenazas y descalificaciones por su lucha, más no por el asesinato de Villa.

“Me parece que es clave aclarar, porque ya hay muchas personas que consideran que este coronel es uno de los que está vinculado con el crimen de mi hermano y no, digamos que este es un caso que está dentro de espectro de la investigación, pero como tal no está dentro ni vinculado al proceso. Eso fue unas denuncias que se hicieron porque este coronel lo que hizo fue unos mensajes de WhatsApp incitando a la violencia, incitando a que la ciudadanía se armara, entonces, en base a eso es que hace este proceso de la Fiscalía de la imputación” indicó la familiar de Villa.

Sidssy también fue clara en indicar que este anuncio se da por un afán del ente acusador por mostrar resultados ante la ciudadanía, pero no corresponden al material probatorio que ya se tiene por el caso de Lucas Villa. “Cabe la posibilidad de que, en vista de que se está pidiendo que ellos manifiesten resultados, puede ser que sean los resultados menos graves o menos contundentes que ya puede haber recabado la Fiscalía al momento, ya después de dos años del crimen de mi hermano, que inclusive no está vinculado directamente con el caso de mi hermano. Esto que se ha imputado es porque simplemente el hombre incitó a la ciudadanía y mandó un mensaje claro, que ojalá a todos los marchantes los mataran, como a mi hermano” indicó la hermana del fallecido líder estudiantil.

Sidssy Uribe es activista social y política y usa sus redes sociales para expresar inconformidades con diferentes situaciones del país. Twitter

Uribe, quien se presenta en redes también como una activista social y política, mencionó que Hesnard Eduardo Ramírez ya había estado vinculado a otros casos de lesa humanidad, como el de 2012, cuando se le investigó por la muerte de una Emberá Chamí, y a quien se pasó como un falso positivo. “Este mismo teniente coronel en el año 2012 estuvo vinculado con el asesinato de una indígena de 22 años con 8 meses de embarazo. Supuestamente, le dieron de baja porque estaban en enfrentamientos, y los testimonios y la investigación llevó a decir que ellos solamente son una pareja de indígenas que estaban pescando en el río en la noche y los militares de la octava brigada los asesinaron”

A través de sus redes sociales, Sidssy también hizo duros señalamientos sobre el militar en retiro y las instituciones del Estado. “Es un funcionario con el pleno conocimiento de la ley. No era un soldado raso, no era un patrullero; era un teniente. Están tan acostumbrados a que la impunidad sea el juez de ellos, que entonces creyó que siendo partícipe de esa ola de violencia iba a estar respaldado por la justicia. Es un mensaje a toda la fuerza pública, a todos los policías y militares que son incitados a la violencia, a romper sus propios principios, que sepan que la ley también les llega”, expresó a través de un video difundido por la plataforma TikTok.

La hermana de Lucas Villa envió un mensaje a la ciudadanía que como, ella, claman por la verdad en el caso del líder estudiantil. “Yo no soy policía, yo no soy militar y yo no le deseo la muerte a los asesinos de mi hermano. Yo lo que deseo es justicia”.