Cesar Farías fue ofrecido a un equipo de la Liga BetPlay, luego de ser sancionado en Ecuador por agresión

Cesar Farías con opciones de dirigir en Colombia. EFE/Sebastián Castañeda/Pool

La Liga BetPlay Dimayor ya definió a sus dos finalistas que pelearán por el título del primer semestre. Millonarios y Atlético Nacional disputarán la gran final del rentado local tras culminar en la primera posición de sus respectivos grupos y buscarán dar una alegría a sus hinchadas.

Te puede interesar: Estos son los tres equipos que representarán a Colombia en la Copa Libertadores Femenina

Las demás escuadras que se quedaron en el camino están en confección de sus nóminas para el segundo semestre, mientras que otros equipos están en la búsqueda de entrenador como es el caso de Independiente Santa Fe, que tras la salida de Harold Rivera de la dirección técnica aún no ha definido su reemplazo.

Tras la negativa de Leonel Álvarez todas las direcciones apuntan a Hubert Bodhert, que cumplió una destacada campaña con Alianza Petrolera con el que estuvo peleando hasta la última jornada de los cuadrangulares para clasificar a la final de la liga. De acuerdo con la información del periodista de Win Sports, Felipe Sierra todo está listo para que el cartagenero arribe al conjunto Cardenal.

“Hubert Bodhert (51) tiene acordada su llegada a #SantaFe desde hace una semana tras una reunión en Bogotá. Su salida de #AlianzaPetrolera se dará a conocer en los próximos días Verbalmente todo se concretó. Ya le dieron un informe con los jugadores del ‘cardenal’

El cartagenero confirmará su salida en los próximos días de Alianza Petrolera. @PSierraR/Twitter

No obstante, Eduardo Méndez, presidente de Independiente Santa Fe en diálogo con EL TIEMPO negó que exista un acuerdo vernal con Bodhert.

“Yo nunca he hablado con Bodhert. Lo he visto un par de veces y nos hemos saludado. He hablado con Carlos Orlando Ferreira, el presidente de Alianza, y le dije que me encanta ese técnico. Pero él tiene que resolver su situación allá. Si decide quedarse, pues se quedará. Si queda libre, pues hablaremos con él”.

Frente a esta situación el medio citado reveló que el Méndez tiene dos técnicos en carpeta; el primer es el bogotano Lucas González que tuvo una destacada presentación con Águilas Doradas, pese a que en los cuadrangulares el equipo no rindió como en la fase todos contra todos sumando tan solo dos puntos.

Te puede interesar: Confirman millonaria sanción para hincha de Santa Fe que agredió a seguidores de Universitario de Lima en Bogotá: estará tres años por fuera de El Campín

Del mismo modo, la prensa especula que el estratega de 41 años habría presentado su renuncia tras el empate a un gol con Alianza Petrolera en el Alberto Grisales de Rionegro. Al estar libre González podrá negociar con cualquier club y lo pone como un serio candidato para llegar a Santa Fe.

El segundo opcionado es el venezolano Cesar Farías, que habría sido ofrecido al conjunto bogotano tras su paso por el Aucas de Ecuador al que sacó campeón en 2022; sin embargo, el entrenador de 50 años fue cesado de sus funciones luego de agredir a dos jugadores de Delfín el 11 de junio.

Te puede interesar: Linda Caicedo eligió a su favorito al título entre América de Cali e Independiente Santa Fe

Por esta situación, Farías recibió una dura sanción por parte del Comité Disciplinario de la Liga Profesional (Liga Pro) que castigó al extécnico de Venezuela con 14 meses de sanción en Ecuador, lo que aceleró su salida del Equipo Oriental al que llegó a mediados de 2022.

En declaraciones a varios medios de comunicación, Farías se disculpó por sus actos cometidos en la fecha 14 de la Liga Pro de Ecuador.

“Quiero pedir disculpas a aquellos que no tienen nada que ver en esto y vieron esas imágenes (…) no estoy loco. Es como cuando te chocan y te bajas del auto con rabia porque te han dañado. Eso me sucedió. No justifica mi reacción, pero tampoco es que estaba sentado en el banquillo y me levanté corriendo, empujando a la gente”.

En su paso por el Ídolo de Quito, Cesar Farías dirigió por todas las competiciones un total de 42 encuentros con saldo de 23 triunfos, 12 empates y 10 derrotas.