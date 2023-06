La palabra que metió en problemas a Nicky Jam cuando llegó a Colombia

En su programa de entrevistas, el cantante boricua Nicky Jam confesó las penas que tuvo que pasar por el cambio del significado de algunas palabras que utilizan en Puerto Rico. Crédito: NickyJamTV / YouTube

Nick Rivera, conocido es uno de los cantantes de música urbana como Nicky Jam, gracias a su divertida forma de ser y de los éxitos que ha lanzado, se ha convertido en un referente de la música latina en el mundo. Pero, como él mismo lo ha afirmado, vivir en Colombia fue una de las experiencias que le ayudó a revivir su carrera y tener la posibilidad de reaparecer en el mapa del reguetón.

Una de las tantas anécdotas que vivió Nicky Jam en Colombia tiene que ver con el uso de la palabra “pichar”, que en su uso común en Puerto Rico significa ignorar, pero en el uso coloquial colombiano, tiene una connotación relacionada con el sexo.

Esa diferencia en el significado hizo que el cantante nacido en Lawrence (Massachusetts), Estados Unidos, pero criado en Puerto Rico, pasara pena con una colombiana que conoció y con la que estaba saliendo. Así lo dio a conocer en uno de los capítulos de su programa de entrevistas THE ROCKSTAR SHOW By Nicky Jam en la plataforma YouTube, en donde confesó que no sabía el significado de la palabra en el contexto colombiano.

En dicho capítulo, el cantante boricua entrevistó a Jay Wheeler, otro cantante de música urbana nacido en Salinas, Puerto Rico, por lo que tuvieron en cuenta explicar algunas palabras que se usan de manera frecuente en el vocabulario de la isla.

“Es bueno aclarar porque nosotros venimos de Puerto Rico y tenemos otra jerga diferente y es bueno que la gente aprenda del palabreo de nosotros. Por ejemplo, pichar en Puerto Rico significa ignorar y en Colombia pichar es otra cosa diferente”.

Cuando Nicky Jam hizo el comentario de sobre la palabra pichar, a Jay Wheeler le causó gracia y en un tono picarón le preguntó por el significado en Colombia, por lo que Nick Rivera tuvo que pasar pena y dar el contexto en el que se usa en Colombia.

“Es sexo. O sea, es decir yo le decía a veces a las mujeres allá en Colombia: ‘Mera mami deja la pichadera’ y me miraban y decían: ‘¿Cómo?, no me faltes al respeto’”.

El problema estuvo cuando Nicky Jam le quiso hacer el reclamo a una colombiana por el hecho de que lo había estado ignorando, pero no le salió muy bien, pues cuando le dijo que dejara la pichadera, la joven lo tomó por el lado del significado colombiano, por lo que le pidió que la respetara.

“¿Qué pasó mami?, te estoy diciendo que la pichadera, que me estás ignorando y me dice: ‘Aquí no significa eso’”.

Nick Rivera confesó que también se había confundido con un dicho muy colombiano que se utiliza en forma de agradecimiento, pues muchas personas en el país dan las gracias con un “mi Dios le pague”, pero el cantante boricua no estaba enterado que esa frase no se utiliza de manera literal, por lo que le pidió al hombre que lo contrató que recibir el pago por su concierto.

“Y también me pasó que allá se dice mucho ‘mi Dios le pagué’ que es como darle a usted las gracias, entonces yo estaba en un show y el tipo me dijo: ‘Papi, que mi Dios le pague’ y yo: ‘Espera papi, yo tengo ya deudas con Dios, mejor págame tú’. Yo no sabía, no entendía lo que estaba pasando”.

Aunque pasó penas con algunas palabras en Colombia, Nicky Jam aseguró que las personas que crecen en Puerto Rico tienen una forma peculiar de hablar, pero también reconoció que esa es de las cosas que a la gente le gusta de los boricuas.