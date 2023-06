Diálogos de paz con el ELN: cuarto ciclo de conversaciones empezará el 14 de agosto

Otty Patiño y Pablo Beltrán, jefes negociadores del Gobierno nacional y el ELN, respectivamente. (AP Foto/Marco Ugarte, Archivo)

Durante el lunes 12 de junio se conoció que el cuarto ciclo de conversaciones entre el Gobierno colombiano y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) iniciará el lunes 14 de agosto, una semana después del cumplimiento del primer año de Gustavo Petro en la presidencia.

Este nuevo periodo del proceso de paz se desarrollará en Caracas (Venezuela), ciudad donde fue reinstalada la mesa de diálogos luego de ser levantada en el Gobierno de Iván Duque. Hechos como el atentado a la escuela de cadetes General Santander (17 de enero de 2019) y la exigencia de liberar a todos los secuestrados fueron algunas de las causas de la interrupción de las conversaciones.

El cuarto periodo terminará el lunes 4 de septiembre, y se espera que para ese entonces el cese al fuego bilateral pactado el viernes 9 de junio entre el presidente Gustavo Petro y el primer comandante del ELN, Antonio García, siga cumpliéndose, pues tendrá una duración de 180 días y entrará en vigor el jueves 3 de agosto.

El Mecanismo de Monitoreo y Verificación (MMV) de la medida lo integrarán la Iglesia católica, Naciones Unidas, los países garantes y actores sociales. De igual manera, fueron pactados 12 compromisos entre las partes para su cumplimiento; entre ellas, se encuentran no realizar acciones catalogadas como prohibidas por el derecho internacional humanitario (DIH) y tampoco realizar acciones ofensivas de ningún tipo entre las Fuerzas Militares y de Policía, y las estructuras del ELN.

“Las partes no usarán lenguajes irrespetuosos, estigmatizantes o la generación de noticias falsas que afecten el buen nombre y la legitimidad de alguna de las partes”; “no impedir ni obstaculizar el desarrollo de los acuerdos humanitarios parciales” y “no omitir información al MMV cuando se presente la privación de la libertad de personas durante el cese al fuego, que concierne a una de las partes”, son tres de los otros puntos pactados a la hora de establecer el cese.

Sobre ese último punto (el 12 en el protocolo de acciones específicas para el cese al fuego bilateral), el líder del equipo negociador del ELN, Pablo Beltrán, polemizó al decir que este delito se seguirá cometiendo “a menos que sea necesario”. Al respecto, mencionó al término del acto protocolario correspondiente al cierre del tercer ciclo de La Habana que ese punto ya se empezó a discutir en la mesa.

“Por lo general, nosotros no hablamos de secuestros, sino de retenciones: si no son necesarias, no se harán”, sostuvo Beltrán en rueda de medios. Además, señaló que las actividades que comprometen las finanzas del ELN, como las extorsiones “o impuestos según Beltrán”, tampoco serán interrumpidas durante el cese al fuego.

De hecho, el punto de secuestros es uno de los sensibles que se discutirá en el cuarto ciclo de conversaciones. Por el momento, integrantes de la delegación oficial, como Iván Cepeda, reiteraron que el ELN no tiene “carta blanca” para cometer secuestros. Sobre esto, en diálogo con El Tiempo se refirió a las críticas del gobernador de Meta, Juan Guillermo Zuluaga, quien dijo que la guerrilla se favorecerá con el cese para seguir cometiendo delitos como extorsión y retenciones ilegales.

En esa medida, hizo un llamado a las autoridades y la ciudadanía para conocer a fondo y de manera “rigurosa” los alcances de la medida. “Se trata de un acuerdo que no tiene precedentes con el ELN, ni por la duración del cese, 6 meses, ni por los alcances que tiene, ni por el cubrimiento de acciones que tienen que ver con la protección de la población”, explicó ante el medio citado.