Quico reveló en Colombia las razones que llevaron al final de “El Chavo del ocho”

Carlos Villagrán se refirió al final de 'El Chavo del ocho'. Foto: Captura de pantalla

Muchas generaciones crecieron viendo ‘El Chavo del ocho’ uno de los programas mexicanos más influyentes en todo el continente y varios de sus personajes son recordados con mucho cariño por las personas. Uno de los favoritos y más aclamados por el público es ‘Quico’, que fue interpretado por el actor Carlos Villagrán.

El actor mexicano se encuentra en Colombia asistiendo a la Comic Con en la capital colombiana, un evento que se realiza en Corferias y que abre las puertas para los fanáticos de los comics, series de televisión, cine, música con diferentes escenarios para que las personas puedan disfrutar de concursos, premios, actividades, presentaciones, charlas y demás.

El paso de Carlos Villagrán le ha permitido hablar con los medios de comunicación colombianos y en una charla con el programa Día a Día de Caracol Televisión, ‘Quico’ se refirió al exitoso programa que fue creado por Roberto Gómez Bolaños ‘Chespirito’ y dio a conocer algunas de las razones que llevaron a su fin.

El actor mexicano se encuentra en el país en el Comic Con de Bogotá. Foto: @carlos_kiko1 / @vaviriva

“En El Chavo del 8 había una estrella: éramos todos, pero las envidias, el egoísmo, el celo artístico, el celo profesional, la hicieron trizas. Empezó el programa en 1970 y él registra a todos los personajes como suyos en 1977. Cuando vio que había lana y como nosotros teníamos hambre de triunfo, nos hizo firmar un papel que decía que todos los personajes eran de él”, afirmó Carlos Villagrán en su charla con el programa matutino.

Es importante señalar que su salida del importante programa mexicano se dio debido a las diferencias que tuvo con Roberto Gómez Bolaños por los derechos del personaje de ‘Quico’, por esta razón Villagrán se marchó a Venezuela en 1981 donde le estaban pagando mucho más que en México protagonizó el programa ‘Niño de papel’, pero no tuvo éxito, luego realizó ‘Federrico’ junto a Ramón Valdés. En 1987 regresó a México.

Roberto Gómez Bolaños sostuvo varias disputas legales con algunos de los actores para que no utilizaran los personajes de ‘El Chavo del ocho’ sin su consentimiento. En México, el personaje fue registrado como ‘Quico’, mientras que Villagrán hizo lo propio pero escrito ‘Kiko’.

El actor también reveló cómo se conoció con su esposa. Foto: @carlos_kiko1

Roberto Gómez Bolaños falleció en noviembre de 2014 en Cancún, México y de acuerdo con Carlos Villagrán, nunca pudo resolver los problemas con el escritor. “Nunca, ni me recibía llamadas. Él tuvo que irse a Cancún porque estaba muy enfermo, no podía caminar, estaba con respirador. Fumó mucho, se fumaba cuatro cajetillas diarias”.

En el diálogo que sostuvo con el programa ‘Día a Día’ también recordó a Ramón Valdés, quien interpretó a ‘Don Ramón’ en ‘El Chavo del ocho’ y con quien tenía una gran relación detrás de cámaras. ‘Quico’ recordó cual fue la última conversación que tuvo con el actor antes de que falleciera.

“Lo vi muy delgado, le faltaba muy poco tiempo. Así que lo abracé y empecé a llorar. En ese momento él me dijo: ‘Ya, no llores cachetón, allá te espero’. Le digo: ‘¿Allá con el Señor?’. ‘No te hagas el tonto: allá abajo’, me respondió”, recordó Carlos Villagrán.

En ese mismo programa también estuvo acompañado de su esposa, María Rebecca Palacios y dieron a conocer detalles de cómo se conocieron a través de una página de citas. La mujer afirmó que, ““Yo no sabía que él era ‘Quico’. Él me dijo: ‘Carlos Villagrán’, y yo: ‘Ah, mucho gusto”.

Cuando se encontraron por primera vez, Carlos Villagrán que en ese entonces tenía 63 años de edad tuvo que desplazarse hasta Guadalajara y María Rebecca de 50 años en ese momento le mencionó que se vieran en un hotel, donde justamente en ese momento se estaba realizando una convención de monjas, por lo que ‘Quico’ pensó, “‘Dije: ‘No, yo me regreso. Es una monja’”.