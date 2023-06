La Procuraduría cerró proceso contra Camilo Romero por no encontrar irregularidades en contrato con licorera

Procuraduría cierra proceso al embajador Camilo Romero, actual embajador de Colombia en Argentina por el gobierno del presidente Gustavo Petro. Infobae.

La Procuraduría General de la Nación cerró el proceso que enfrentaba el actual embajador de Colombia en Argentina, Camilo Romero, por un contrato presuntamente irregular por más de 18 mil millones de pesos con una empresa licorera. Los hechos se remontan a una decisión que el hoy diplomático tomó cuando era gobernador de Nariño entre 2016 y 2019.

El Ministerio Público anunció que no encontró irregularidades en esa contratación que, incluso, había llevado al también exprecandidato presidencial del Pacto Histórico a ser llamado a un juicio disciplinario en marzo del 2022, pero del que fue absuelto tras el fallo de la institución.

Fueron casi siete años en los que Romero estuvo metido en este escándalo al ser sindicado de anomalías en el contrato que suscribió con una empresa de su natal departamento, que era relativamente nueva, y al que el entonces mandatario otorgó su venia para comprarles 80.000 cajas de aguardiente.

Procuraduría cerró la acción disciplinaria que cursaba en contra del hoy embajador en Argentina, Camilo Romero. Colprensa

En el pliego de cargos que la Procuraduría le endilgó a Romero estaba el presunto delito de omisión por no haber tenido en cuenta los requisitos para ese contrato. Sin embargo, aunque salió bien librado, sí tendrá que pagar una multa por el mencionado delito. No obstante, ese correctivo no tendrá afectaciones a su actual dignidad como embajador ante el gobierno de Alberto Fernández en Argentina.

“Camilo Romero con su conducta omisiva presuntamente desconoció sus deberes de vigilancia y control, como quiera que en calidad de Gobernador del Departamento de Nariño para la época de los hechos y, como director de la actividad contractual del mismo, tenía bajo su responsabilidad velar porque el proceso de adquisición de los licores, a cargo del Departamento de Nariño en ejercicio del monopolio de arbitrio (...) se realizará conforme a las normas que gobiernan la contratación pública”, señaló el Ministerio Público en 2022 cuando emitió las acusaciones contra el dirigente oriundo de Ipiales.

El ahora representante del presidente Gustavo Petro ante el gobierno argentino celebró ese fallo de la Procuraduría a su favor y anunció que apelará para no pagar la multa que le endilgaron debido a que, reiteró, él actuó de buena fe.

“Esta Procuraduría, después de 7 años, NO encontró ninguna acción irregular de mi parte en el proceso de licores de aguardiente Nariño, y sólo le quedó imponerme una sanción por omisión. Apelaré esta decisión, que sólo se limita a una multa. ¡Seguimos firmes #PorElCambio!”, escribió Camilo Romero en su cuenta de Twitter.

Camilo Romero anunció a través de su cuenta en Twitter que apelará la sanción impuesta por la Procuraduría.

Hay que recordar que la Contraloría General de la República, meses atrás, también había dado un espaldarazo al embajador de Petro al asegurar que el dinero, presuntamente embolatado, no se había perdido y la totalidad del mismo se utilizó para ayudar a la población nariñense.

Tras el fallo de la Procuraduría, Romero no enfrentará problemas para presentarse a algún cargo de elección popular como la Alcaldía de Bogotá, tal y como se viene especulando en los últimos días.

El equipo de prensa del embajador emitió un comunicado en el que Romero aseguró que seguirá respondiendo ante las autoridades y la emprendió contra la entidad que dirige la procuradora general, Margarita Cabello.

“Colombia debe saber que quienes hemos sido coherentes en la acción política de la mano de la ciudadanía, defendiendo las causas de la gente y no de los poderosos, no somos ajenos a estos procesos y requerimientos. Menos ahora, cuando los entes de control se manejan como centros de retaliación en contra de quienes proponemos un cambio en Colombia. A pesar de estos intentos, seguiremos firmes y adelante”, manifestó el embajador colombiano.

La Procuradora General de la Nación de Colombia, Margarita Cabello Blanco, cerró investigación contra Camilo Romero. EFE/Luis Eduardo Noriega

Cabe mencionar que este embrollo judicial contra Romero inició en 2017 cuando el órgano de control recibió una queja ciudadana en la que se señalaban las posibles irregularidades en el proceso de compra del licor y la administración del monopolio rentístico de licores en el departamento de Nariño”. Un año más tarde, en 2018, el Ministerio Público abrió una investigación disciplinaria y solo hasta el 11 de marzo del 2022, se formularon los cargos que hoy fueron absueltos.