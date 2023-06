Alicia Keys lanzó álbum en vivo con canciones de su concierto en Colombia

Portada álbum en vivo Alicia Keys en Bogotá (Apple Music / Spotify)

“Es mi primera vez en Colombia, pero no será la última”, expresó la cantante estadounidense Alicia Keys el pasado 11 de mayo, cuando vistió el escenario del Movistar Arena de Bogotá de color morado con su show. Ahora, quienes asistieron al show (y quienes no) podrán revivir la noche a través de las plataformas de reproducción.

La reina del R&B visitó por primera vez Colombia con su Alicia +Keys World Tour y la noche fue tan especial para la cantante que recientemente lanzó en plataformas como Apple Music y Spotify un álbum llamado Inolvidable Bogotá Colombia, en el que está publicado el audio de las 30 canciones que la norteamericana interpretó en su presentación en la capital.

“Bogotá, esto es para ti”, se lee en la descripción de las playlist en las plataformas de reproducción. Efectivamente en el álbum se escucha el inicio de su show con la canción Nat King Cole, seguido por canciones como You Don’t Know My Name, Wasted Energy y Karma.

Alicia Keys brilló en el Movistar Arena de Bogotá

Es más de una hora y media de música, un poco menos de lo que duró el show de dos horas que Alicia Keys dio en Bogotá en la noche del pasado 11 de mayo. De fondo en todas las canciones se escuchan de fondo los gritos de emoción del público colombiano que llevaba esperando que la artista pisara el suelo nacional desde hace varios años.

Sorprende que también está la grabación de Calma, la canción de Pedro Capó y Farruko a la que la artista le hizo su propia versión en vivo interpretando algunas partes en inglés y el coro original en español. Pero para desilusión de muchos de los que asistieron esa noche, los audios del momento en el que Karol G sorprendió en el escenario no están en este álbum.

Cabe recordar que tras sorprender a los asistentes del concierto en Bogotá con una interpretación a varios pianos en la parte de atrás del escenario, Alicia Keys invitó al escenario a la cantante colombiana Karol G. Junto a la paisa interpretó las canciones Mientras me curo del cora y No One, pero ninguna de las dos está presente en el álbum.

Las artistas sorprendieron cuando la cantante paisa subió al escenario para interpretar la canción No One. Crédito: karolg / Instagram

Lo que sí está en el disco en vivo de la estadounidense son sus palabras en honor a Colombia y sus fanáticos nacionales, señalando en medio de su show que “siento una energía increíble de todos ustedes, es algo que no puedo explicar con palabras Bogotá”.

Esa noche hubo todo un recorrido por el pop, hip hop y el soul; sin embargo, en la escena quedó en evidencia lo que ha hecho que Alicia Keys atrape a su público y es la inclusión de sus raíces musicales con el jazz, el blues y el R&B, demostrando siempre la cultura de ‘la gran manzana’. Ahora todo esto está disponible en las plataformas.

También está el juego que la artista propuso en su primer show en Colombia. “Les voy a mostrar dos versiones de una canción y escogen si gana la acústica o la que incluye pista”. En efecto, Keys interpretó en esas dos versiones canciones como Skydive, Only You y nbreakable”, y en algunas ganaba la versión original y en otras la que tenía los arreglos.

La cantante neoyorquina Alicia Keys compartió fotografías de su visita al centro histórico de la capital. Crédito: aliciakeys

El álbum en vivo cierra con canciones como If I Ain’t Got You, Underdog, Superwoman o Girl On Fire con las que la norteamericana cerró su show en Bogotá, en el cual además tuvo también a Goyo como la telonera de su show. Además de sus palabras que confirmaron que volvería a Colombia.

En efecto, todo parece indicar que en menos de dos meses Alicia Keys decidió regresar al país, pues en sus redes sociales publicó unas fotos junto a su pareja en La candelaria de Bogotá. “Adivinen dónde”, escribió la cantante en sus fotografías y sus fanáticos colombianos identificaron que las instantáneas eran cerca del Chorro de Quevedo.

Cabe mencionar que Alicia Keys también lanzó álbumes en vivo de lo que fueron sus conciertos en Brasil, Argentina y Chile. Cada playlist de la norteamericana está dedicada y tiene en su portada los colores de la bandera del país.