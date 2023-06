Shakira y Piqué, un año de separación: la infidelidad, las canciones y la mudanza

Un año después, la vida de los dos famosos ha dado bastantes giros en lo profesional y personal

El mundo se dividió entre el Team Shakira y el Team Piqué el 4 de junio de 2022, cuando la cantante y el futbolista informaron sobre su separación. “Lamentamos confirmar que nos estamos separando. Por el bienestar de nuestros niños, que son nuestra máxima prioridad, pedimos respeto a la privacidad. Gracias por su comprensión”, se leía en el corto, pero mediático, comunicado que ese día le dio la vuelta al mundo.

Con el paso del tiempo se confirmó la infidelidad de Gerard Piqué y toda la situación se convirtió en tema de debate. Especialmente cuando el español confirmó su nueva relación con una joven de 23 años, Clara Chía, quien también ganó defensores. Mientras tanto, Shakira daba de qué hablar con sus canciones cada vez más directas.

Durante los últimos 12 meses Shakira, Piqué y Clara Chía han estado en el centro del huracán. Es por eso por lo que, a un año del día en el que todo comenzó, le recordamos cada detalle importante de esta polémica separación.

¿Todo empezó con “Te Felicito” y su vestido en Cannes?

El 21 de abril de 2022, Shakira y Rauw Alejandro presentaron su más reciente sencillo 'Te Felicito'. FOTO: Cortesía

A mediados del mes abril de 2022 la presencia de un robot en las portadas de los videos en el canal oficial de Shakira generórobot en las portadas de los videos en el canal oficial de Shakira una alerta; la reina musical colombiana volvía a tener actividad luego de Don’t Wait Up, canción lanzada en julio de 2021.

Finalmente, el 21 de abril llegó Te Felicito junto a Rauw Alejandro, lanzamiento musical que anunció el tan esperado álbum número 12 en la carrera de Shakira luego de El Dorado que salió en el año 2017. Pero lo que pocos sabían era que con esta canción la barranquillera iniciaba una ronda de lanzamientos dedicados a lo que estaba viviendo, en ese momento, de manera privada.

Tiempo después, el 4 de junio de 2022, el mundo empezó a descubrir los mensajes secretos –y no tanto– que Shakira había guardado en las letras. “Por completarte me rompí en pedazos / Me lo advirtieron, pero no hice caso / Me di cuenta que lo tuyo es falso / Fue la gota que rebasó el vaso”.

Shakira posa en Cannes, a pesar de que todavía no revelaba su separación, la colombiana lució radiante. REUTERS/Piroschka Van De Wouw

Tan sólo días antes del lanzamiento, el 25 de mayo de ese año, en medio del Festival de Cannes la colombiana había causado impacto con su atuendo, pero una vez más Shakira estaba enviando señales de lo que estaba pasando en su vida. Un vestido negro ceñido a su figura, con escote en forma de corazón y apertura a un lado de las piernas hablaba por sí sólo.

El vestido de Mônot, acompañado de joyas Chopard, guantes y sandalias negras le dio vuelta a todo el mundo. Más sorpresa fue cuando el mundo descubrió que en ese momento Shakira estaba pasando por los días más difíciles de su vida, había descubierto que Gerard Piqué le había sido infiel e iniciaba su separación.

Tras conocerse el anuncio de la separación de los dos famosos, el mundo de la farándula notó el guiño que la colombiana había dado con su atuendo recordando al famoso vestido de la venganza de la princesa Diana, quien tras enterarse de la infidelidad de su esposo apareció en una gala con un vestido negro ceñido a su figura, corto y con un amplio escote.

Al igual que la princesa Diana, Shakira lució un 'vestido de la venganza'

La nueva novia de Gerard Piqué

Por su parte, se conoció a través de la prensa que el problema entre el español y la colombiana había estallado hace tiempo, puesto que Piqué llevaba cerca de tres meses viviendo en su apartamento de soltero en Barcelona. Mientras la teoría de que Shakira había descubierto la infidelidad por un tarro de mermelada en su casa avanzaba, los medios trataban de ponerle nombre y rostro a la nueva pareja de Piqué.

“Es española”, “tiene 20 años”, “es rubia”, “la conoció en un bar”; esas fueron algunas de las frases que aparecieron a lo largo de varias semanas en la prensa hasta que se conociera todo sobre Clara Chía. Un dibujo de cómo se veía la nueva novia de Piqué se hizo viral y algunas fotos filtradas del español acompañado en eventos sociales fueron la entrada de la joven española a la fama internacional.

Uno de los primeros dibujos que se conoció sobre Clara Chía

Aunque en un principio se dijo que Clara Chía había conocido a Gerard Piqué en un evento en el que ella estaba trabajando como modelo de protocolo, lo cierto es que después se pudo conocer mucho más sobre ella. Clara realmente conoció al futbolista en Kosmos, la empresa de la que es dueño Piqué, pues trabaja allí.

La española tiene 23 años y estudia Relaciones Públicas. Con el tiempo, se le ha visto en eventos públicos con Gerard Piqué, perseguida por los paparazzis –quienes no han conseguido su primera declaración– y más recientemente en un viaje a Dubái con su novio.

Parece que la relación de Piqué y Clara Chía va bastante en serio, pues se ha dicho en la prensa internacional que ambos comparten con el círculo más cercano del otro, incluidos los padres y en las redes sociales del español, tras un año de su separación, ya hay dos fotos junto a Clara Chía.

Gerard Piqué y Clara Chía se han dejado ver con más frecuencia en público durante las últimas semanas (@3gerardpique/Instagram)

Los temas legales y la “Monotonía”

Mientras se conoce a Clara Chía, los abogados de Piqué y Shakira empiezan a planear su separación, pero temas más complicados aquejan a la colombiana. Su padre William Mebarak Chadid sufre una primera caída y es internado en una clínica en Barcelona y la Hacienda española está tras ella por su presunta evasión de impuestos.

A pesar de ello, la música seguía presente en la vida de la colombiana y el 19 de octubre, Shakira nuevamente sorprende con un lanzamiento musical. Monotonía, junto a Ozuna, fue la primera canción que la colombiana lanzó tras hacer pública su separación y su letra y video nuevamente dejaban claro que la cantante estaba retratando sus sentimientos.

“No fue culpa tuya ni tampoco mía / fue culpa de la monotonía / Nunca dije nada, pero me dolía, yo sabía que esto pasaría / De repente ya no eras el mismo / me dejaste por tu narcisismo / te olvidaste de lo que un día fuimos”, cantó Shakira en la canción que retrató el dolor de la traición.

Shakira estrenó su canción Monotonía en colaboración con Ozuna. (YouTube)

Por otro lado, la separación había iniciado con algunas diferencias entre los padres de Milan y Sasha. Ambos estaban de acuerdo en que no iban a tocar el dinero del otro, pues siempre manejaron sus fortunas de manera independiente y, además, nunca se casaron. Pero el problema llegó cuando hablaban de la custodia de los niños.

Shakira quería la custodia y, aparentemente, esto no era un problema para su expareja, pero le costaba aceptar que la barranquillera pretendía mudarse con sus hijos a su mansión en Miami. “La artista no quiere continuar viviendo en Barcelona”, reveló en su momento el medio Informalia.

Por su parte Piqué se negaba a separarse de sus hijos. Este fue el tema que retrasó el acuerdo de separación de los famosos, puesto que ninguno estaba dispuesto a ceder en este punto. Finalmente, el litigio se resolvió meses más tarde, a inicios de noviembre de 2022 la expareja consiguió llegar a un acuerdo.

Tras cinco meses de discusión, Shakira y Gerard Piqué llegaron a un acuerdo en su separación

Piqué cedió ante los deseos de Shakira y se confirmó que la colombiana ya era libre para irse a Miami con sus hijos. “Hemos acabado, hemos firmado y de mutuo acuerdo. Se ha llegado a un acuerdo”, señalaron los abogados de ambas partes tras una reunión de más de 12 horas.

Aunque se había planteado que Shakira, Milan y Sasha estarían en Barcelona hasta las fiestas de fin de año e inmediatamente volarían a Miami para iniciar una nueva vida, los planes de la colombiana se vieron afectados por los problemas de salud de su padre, quien padeció una segunda caída y seguía mal de salud, así como la enfermedad de su madre Nidia Ripoll.

En noviembre Gerard Piqué también impactó al mundo al anunciar su retiro del fútbol y, por ende, del equipo en el que se desempeñaba como defensa, el FC Barcelona. Meses después llegaría la Kings League el proyecto deportivo por el que Piqué tomó esa decisión y del que es su máximo líder.

Bizarrap entra en escena gracias a Milan

Shakira y Bizarrap rompieron más de 10 récords mundiales con su canción /Colprensa

11 de enero de 2023 es el día en el que Shakira lanzó la canción con la que rompió 14 Guinness World Records. Se trata de la Music Session #53 junto al productor argentino Bizarrap. La barranquillera ya le había cantado al dolor, ahora con rabia se desahogaba ante el micrófono.

“Una loba como yo no está pa’ tipos como tú”, “Entendí que no es culpa mía que te critiquen / Yo solo hago música, perdón que te sal-Pique”, “las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”, “Tiene nombre de persona buena / Clara-mente no es como suena”, “Yo valgo por dos de 22 / Cambiaste un Ferrari por un Twingo / Cambiaste un Rolex por un Casio”, fueron solo algunas de las frases de esta canción.

Al día siguiente, Piqué apareció en la Kings League respondiendo los ataques de la colombiana al llegar en un carro Twingo y luciendo un Casio. Además, anunció que la marca de relojes patrocinaría el evento deportivo, cosa que terminó siendo falsa.

Shakira también habló sobre le papel de Milan en su colaboración con Bizarrap en The Tonight Show con Jimmy Fallon (@FallonTonight)

Tras el éxito de esta canción, Shakira concede su primera entrevista después de su separación y revela detalles sobre todo lo que significaban sus canciones. En su diálogo con Enrique Acevedo, periodista de N+, en el programa En Punto, la cantante aseguró que “hay un lugar reservado en el infierno para las mujeres que no apoyan a otras”.

En ese diálogo, Shakira reveló que, contrario a lo que señalaban los críticos de sus canciones por “no pensar” en sus hijos, Milan y Sasha estaban completamente comprometidos con las canciones. Sus hijos planearon el robot y fuego verde de Te Felicito, llevando la canción a un panorama futurista; Sasha diseñó la portada de Monotonía en su iPad.

La barranquillera reveló en esa entrevista que su colaboración con Bizarrap no habría existido de no ser por su hijo Milan. “Me dijo: ‘Mami, tienes que hacer algo con Bizarrap, que es el Dios argentino’. Y le digo: ‘Mira Milan, mira quién me ha escrito’. Y era Bizarrap”.

Karol G y “Acróstico” cierran el ciclo tras una mudanza

Karol G y Shakira en video de TQG crearon reto de baile en redes. Foto: Instagram @karolg

Luego de asegurarse de que la salud de sus padres estaba en condiciones para el largo viaje hacia Miami; finalmente el 2 de abril de 2023 Shakira, Milan y Sasha empacaron su vida y llegaron con ella a los Estados Unidos, donde los niños entraron a una nueva escuela y la cantante emprendió una interesante vida social.

Casualmente, mientras Shakira vivía el tema de su separación ante su público, su colega colombiana Karol G había atravesado un proceso similar tras terminar su relación de más de tres años con Anuel AA, pero la paisa había decidido vivirlo en privado.

Aun así, el 1 de mayo de 2023 las dos colombianas causaron revuelo con el lanzamiento de TQG, abreviatura de Te Quedó Grande. Al respecto Karol G reveló en la W Radio que la canción, escrita por ella, había nacido en medio de sus días difíciles y al conocer por lo que pasaba Shakira decidió sacarla al mercado.

Shakira y Karol G colaboraron en una canción para sus exparejas (captura video TQG)

“Poder llamarla a decirle que tenía una canción con la que ella podía identificarse fue increíble (...) Ella vivió un proceso muy diferente al mío, porque mientras yo quise mantenerlo en secreto ella quiso exponerlo, y entonces me dijo que iba a cerrar con este tema el ciclo de ‘Te felicito’, ‘Monotonía’ y ‘BZRP Music Session’ y me sentí orgullosa”, reveló la paisa.

“Verte con la nueva me dolió / Pero ya estoy puesta pa’ lo mío / Lo que vivimos se me olvidó / Y eso e’ lo que te tiene ofendido / Que hasta la vida me mejoró / Por acá ya no eres bienvenido”, interpretan las dos colombianas en su colaboración.

Tan sólo 10 días después de TQG, Shakira presentó Acróstico, una canción dedicada a sus hijos y que publicó con un video animado. Pero la barranquillera demostró que no se cansa de causar asombro entre sus fanáticos, lanzando el videoclip oficial del tema, con la participación de Milan y Sasha.

El orgullo de Shakira al ver que sus dos hijos pueden presumir el talento que heredaron de la cantante se pudo ver en el video de "Acróstico". Captura de pantalla YouTube

Aunque se dijo que era posible que Gerard Piqué demandara a la colombiana por la presencia de sus hijos en el video, ya que no fue avisado del hecho, el abogado del exfutbolista reveló a la W Radio que “hemos valorado las alternativas y Gerard Piqué, con gran sentido de responsabilidad, ha considerado que no era lo más oportuno iniciar otra guerra más”.

Por su parte, Shakira escribió en sus redes durante el lanzamiento de este video que “este año Milan ha escrito canciones que me arrancaron lágrimas de emoción y Sasha ha dedicado horas en el piano, descubriendo su voz”.

Lo que viene en la carrera musical de la colombiana se espera que sea el lanzamiento de Copa Vacía, su colaboración con Manuel Turizo de la que se habla hace meses, pero todavía se desconoce fecha de lanzamiento. Al respecto Turizo dijo en la noche del 2 de junio en su concierto en Medellín que “ella para mí es la reina de la música latina, es uno de los referentes más grandes que nosotros tenemos. Fue increíble. Fue como lo soñé”.

Shakira, la mujer del año ¿con varios pretendientes?

Shakira ha desmentido su relación con Tom Cruise, sin embargo, el piloto Lewis Hamilton podría tener una oportunidad con la intérprete de "Hips Don't Lie"

Tras un año de la separación, la vida de Shakira y Piqué pinta positivo; ambos facturan con sus respectivas carreras y han logrado cumplir con el cuidado de sus hijos en medio de todo el proceso. El sábado 6 de mayo se celebró la primera edición de la gala de las Mujeres en la Música Latina de Billboard, evento en el que Shakira recibió el título de Mujer del Año.

“Llega un momento de la vida en el que cambiamos la búsqueda del otro, por la búsqueda de uno mismo (...) Ya no importa tanto si alguien te es fiel o no te es fiel. Lo que importa verdaderamente es si sigues siéndote fiel a ti misma. Cuando me sentí más perdida, fue la música la que me puso en el camino de regreso a mí misma”, dijo la barranquillera en su discurso.

Con su nueva vida iniciada en Miami, la colombiana emprendió una vida social que ha dejado bastantes emociones entre sus seguidores. En pocas semanas a la famosa colombiana se le vio en el Miami Grand Prix de la Fórmula 1, acompañada por Tom Cruise; cenando en un famoso restaurante con el piloto de Fórmula 1 Lewis Hamilton, con quien también dio un paseo en yate; y más recientemente apoyando a los Miami Heat en las finales de la NBA, especialmente al basquetbolista Jimmy Butler.