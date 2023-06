Tostao continúa con su proyecto como solista, ahora presenta “El abogado”

Portada 'El Abogado', la nueva canción de Tostao (Cortesía)

Carlos Yahanny Valencia Ortiz, más conocido como Tostao e integrante del grupo musical ChocQuibTown, emprendió su carrera como solista hace poco más de un año. Un proyecto con el que no sólo quiso explorar su idea de ritmos afrolatinos fusionados con lo urbano, sino que también quiso apoyar talento emergente de su región.

Te puede interesar: Yeferson Cossio advirtió que están pidiendo dinero a cambio de conocerlo

El más reciente lanzamiento del artista chocoano es una canción llamada El Abogado, la cual hace parte de su primer álbum como solista Exótico Pal Mundo y que está disponible en todas las plataformas de reproducción desde el viernes 2 de junio.

En esta, Tostao canta junto a los artistas Leysong, Buay Press y Dela King, todos talentos jóvenes del Pacífico colombiano que esperan darse a conocer a través de la plataforma que está creando el artista que tiene dos Grammy junto a ChocQuibTown.

Con su álbum en solitario 'Exótico pal mundo', Tostao también ha estado apoyando a los artistas del Pacífico

El Abogado es una canción que se mantiene en la línea musical que Tostao ha propuesto a la industria y denominado Ritmo Exótico, en la que toma los ritmos afrolatinos y los mezcla con los sonidos urbanos dando como resultado canciones listas para bailar.

Te puede interesar: Lina Tejeiro habló de sus inseguridades: “El miedo de que mi pareja encuentre a una mujer mucho mejor”

En esta ocasión canta una declaración sensual a través de sus letras, acompañado del talento de su región con baile y seducción. “Ando buscando un abogado / pa poner todo eso a mi nombre / Dígame usted salió de donde / De París me la llevo a Londres / Vengo del futuro túy yo bailando en lo oscuro / Dándole a eso bien duro / Yo no quería enamorarme, pero me tocó / La chamaca correspondió”, dice la letra de esta canción.

Por su parte, Tostao señaló en sus redes sociales que El Abogado “sí se puede dedicar y es importante cuando una canción se puede dedicar porque muchas veces ustedes no tienen las palabras para decirle a esa persona especial lo que quieren o lo que están pretendiendo con ella, si la quieren conquistar o si ya tienen una relación pues ahí la tienen”.

La composición de esta canción estuvo a cargo de Tostao, Leyson Bejarano Valencia, Sergio Roberto Lozano Salinas y José Guillermo Mosquera; mientras que el videoclip oficial es un producto de Replay Production bajo la dirección de Janki Martínez en el que el baile es protagonista.

Te puede interesar: El Mindo: el youtuber al que Maluma y Luisito Comunica casi quiebran

Esta canción se une a lanzamientos como Traficando Exótico, La Temperatura y La Luz, sencillos con los que Tostao ha estado presentando poco a poco su trabajo Exótico Pal Mundo, en el que demuestra que su talento va más allá de ChocQuibTown y se compromete con el talento emergente del Pacífico.

Sobre el Ritmo Exótico, el artista explicó, en un diálogo con Infobae, que es una idea que tenía en su cabeza desde hace tiempo, pero que antes no se le había dado la oportunidad de hacerlo. “Es la fusión de tres líneas: de lo tropical, lo folclórico y lo urbano, esa misma explicación puede servir para la salsa choque, pero esto tiene un sonido más del norte del Pacífico”.

Tostao se alejó un poco de ChocQuibTown para emprender su proyecto solista (Reuters)

Para Tostao, gran representante del Chocó ante Colombia y el mundo, los sonidos que salen de su región son “como un menú de restaurante, este plato solo lo sirven por acá y si quieres probarlo tienes que venir o esperar que te lleven un poco. Es la única explicación, ni uno mismo sabe, la música y el arte siempre está generando esas cosas tan bonitas”.

Exótico Pal Mundo es un álbum con el que Tostao sueña hace ocho años, anhelando que los ritmos del Pacífico se convirtieran en un género imponente y entraran a competir en la industria discográfica, cosa que ha logrado con la música en conjunto con ChocQuibTown.

“Es necesario en este país, en el que particularmente, lo digo con respeto, se hace tanta música urbana, que es música afro, pero menos del 10% de los artistas afro están en las grandes plataformas. Es confuso como un país que tiene tanto sabor y tanta parte de lo afro, sus representantes de lo urbano no son precisamente afrocolombianos”, reflexionó Tostao.