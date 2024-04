Valentina Taguado le olió las axilas al alcalde Galán y reveló a qué huele: “Somos la nariz del pueblo”

Valentina Taguado le olió las axilas al alcalde Galán - crédito Los 40 Colombia

El alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, ha dado de qué hablar en los últimos días por cuenta de sus propuestas para atender al desabastecimiento de agua en la ciudad. De hecho, una de sus frases más polémicas fue cuando dijo que “si el domingo no va a salir de su casa, aproveche y no se bañe. Aguante en la casa durante el fin de semana y el lunes va y se baña”.

Desde ese momento, las redes sociales estallaron en contra de la iniciativa, debido a que los internautas lo consideraron “antihigiénico”. No obstante, no fue el único consejo que dio, sino que agregó: “Báñense en pareja. Se trata de un ejercicio pedagógico de ahorro de agua, no de otras cosas. Ese tipo de cosas nos van a ayudar mucho. Esos cambios de comportamientos son claves”.

Por ese motivo, el mandatario local fue objeto de chistes en Los 40, emisora que visitó el 25 de abril. Durante su paso por la cabina, los presentadores aprovecharon para hacer comentarios jocosos al respecto. Valentina Taguado, que se ha hecho popular últimamente por sus intervenciones, fue de las que más se gozó la presencia del burgomaestre.

“Nosotros somos la nariz del pueblo, señor alcalde. Aquí les contamos, a través de mi nariz, a qué huelen las personas reconocidas en Colombia. ¿Quisiera permitirme olerle dos partes de su cuerpo?”, comenzó diciendo la comunicadora social en vivo.

En ese momento, la conductora agregó: “Entonces su cuerpo también está en razonamiento, ¿verdad?”. A lo que él le respondió entre risas, diciendo: “Cada gota cuenta”.

Por otro lado, el gobernante también recordó la importancia de las medidas que se han recomendado, debido a que siente que la situación es realmente preocupante.

“Hay muchos edificios donde no hay ahorro de agua porque abren los tanques de reserva y siguen gastando, esto es un llamado a los copropietarios de los edificios para que hagan un llamado a los administradores de los conjuntos. Necesitamos cerrar esos tanques para contribuir en esto porque o sino el racionamiento va para largo”, expresó ante los micrófonos del medio en cuestión.

Ya hablando de otros asuntos, a Galán le hicieron una pregunta tradicional en el programa Los impresentables y es cuánto se gana. Sin tapujos, contestó: “Fuera de descuento y de retención a la fuente, el alcalde está ganando 32 millones de pesos y tengo medicina prepagada”.

¿Qué hacer ante un desabastecimiento de agua?

En Bogotá, como en muchas otras ciudades, enfrentar un racionamiento de agua es un desafío que requiere de la colaboración y el compromiso de todos los ciudadanos. Las siguientes recomendaciones pueden ayudar a minimizar el impacto de esta situación:

Recolección de agua de lluvia: Utilizar sistemas de recolección de agua de lluvia para tareas no potables como regar plantas, limpiar pisos o lavar el coche puede reducir significativamente el consumo de agua potable.

Reutilización de aguas grises: El agua proveniente de duchas y lavamanos puede ser reutilizada para el inodoro o para la limpieza de áreas exteriores. Es importante asegurarse de no utilizar productos químicos dañinos que puedan afectar la salud o el medio ambiente.

Reparación de fugas: Una fuga puede desperdiciar una cantidad significativa de agua. Revisar periódicamente las instalaciones y reparar cualquier fuga es fundamental para evitar el desperdicio.

Uso eficiente en el hogar: Reducir el tiempo de ducha, utilizar la lavadora y el lavavajillas solo con carga completa y cerrar el grifo mientras se lavan los dientes son prácticas que ayudan a disminuir el consumo de agua diario.

Educación y conciencia: Fomentar en la familia y comunidad la importancia de conservar el agua, compartir estrategias de ahorro y promover una cultura de responsabilidad ambiental puede multiplicar los efectos positivos de estas acciones.

Plantas nativas en jardinería: Optar por plantas nativas o de bajo requerimiento hídrico para jardines y espacios verdes reduce la necesidad de riego.

Contar con un plan de contingencia: Tener almacenada una cantidad razonable de agua potable para necesidades básicas ante posibles cortes puede ser crucial. Es importante utilizar este recurso de manera prudente.

Implementando estas medidas, los ciudadanos de Bogotá pueden contribuir significativamente a la gestión eficiente del agua, mitigando los efectos del racionamiento y protegiendo este recurso vital para el futuro de la ciudad.