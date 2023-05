Juan Fernando Quintero reveló las dificultades que tuvo para tener una vida normal en River Plate

Juan Fernando Quintero no olvida a River Plate. Foto: @juanferquinterop - Instagram

En los últimos días, mucho se ha hablado del futuro de Juan Fernando Quintero, que fue el fichaje estelar del primer semestre del Junior de Barranquilla, sin embargo; el Nalgón ha tenido poco protagonismo con el cuadro Tiburón debido a los problemas físicos.

Cabe recordar que el conjunto Rojiblanco quedó eliminado en la fase previa de la Conmebol Sudamericana y también se quedó por fuera de los cuadrangulares de la Liga BetPlay Dimayor. Frente a estos resultados es una incógnita la permanencia de Juanfer en el Junior de Barranquilla, pese a que el jugador ha manifestado su intención de continuar a través de sus redes sociales.

“¡Hola amigos e hinchas del junior, tuvimos un semestre con un triste final para todos! Pero del fracaso salen los campeones así que no perdamos la fe, el fútbol da revanchas y el año no se acabó todavía. ¡DIOS LOS BENDIGA A TODOS! Ah y por la (periostitis tibial) se demoró, pero se fue! ¡Ahora enfocado en lo que viene!”.

El rendimiento de Quintero en este primer semestre del año no fue el que querían los hinchas del club. De los 21 partidos que jugó Junior (incluyendo el encuentro de clasificación a Copa Sudamericana), el ex River Plate solo consiguió participar en tan solo en siete de ellos, dejando una deuda pendiente con los seguidores del equipo que esperaban más.

Su pobre desempeño con la camiseta del Tiburón ha despertado varios rumores sobre el futuro del futbolista de 30 año,s al que han relacionado con el balompié gaucho, para volver a vestirse con los colores de la Banda Cruzada.

En diálogo con el programa F90 de ESPN, Juan Fernando Quintero no ocultó su amor por el Millonario, aunque no dejó de lado su compromiso con el Junior de Barranquilla. “El cariño que recibí en Argentina no lo sentí en ninguna parte. Yo amo a River, a toda la gente que rodea a River (…) me volví ermitaño, quería tener una vida normal y en River no la podía tener por la presión”.

En cuanto a su vínculo con el Junior de Barranquilla, agregó: “Estoy en un club maravilloso y es muy gratificante que te quieran en tu propia tierra”.

En periodista de Win Sports, Felipe Sierra se refirió a la situación del jugador antioqueño vía Twitter: “Más allá de la intención de #Junior, será muy difícil retener a Juan Fernando Quintero (30) en este mercado. Su círculo ya recibió el interés formal de varios equipos en el exterior. Aún no hay ofertas, pero sí empezaron negociaciones en medio del viaje a Argentina”.

El Nalgón tuvo un pobre rendimiento con la casaca del Tiburón. Imagen: @PSierraR/Twitter

El ex Independiente Medellín también habló de la selección Colombia, que jugará en la fecha FIFA de junio ante Irak y Alemania, respectivamente. “No creo que pueda estar para los amistosos, pero me estoy preparando para las eliminatorias, tenemos una muy buena selección y la ilusión es poder clasificar al próximo mundial porque estuvimos muy tristes de no estar en el que pasó. En la vida hay que fracasar para llegar al éxito”.

Del mismo, Juan Fernando Quintero habló de lo que le gustaría ser una vez se retire del fútbol: “Quiero ser entrenador en el futuro, voy a empezar a estudiar, quiero expresarme y ayudar a que el fútbol siga creciendo, el conocimiento es infinito”.

Por último, tuvo palabras de elogio para el Muñeco Gallardo: “Con Marcelo tenemos cosas muy parecidas, personalidad, carácter, los dos cumplimos el 18 de enero. Me marcó como entrenador, es alguien que aprecio mucho, nunca había tenido una relación así”.