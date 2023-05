J Balvin y Christian Nodal están peleando otra vez: “Ya está bloqueado”

Christian Nodal recordó pelea con J Balvin y reveló que lo bloqueó de redes sociales. Foto: Instagram @jbalvin

A mediados del año 2022 una polémica se desató en redes sociales entre los artistas J Balvin y Christian Nodal, luego de que el mexicano se ofendiera por una publicación del colombiano y hasta le dedicara una tiraera. Aunque se creía que tras un año el incidente ya se había superado, Nodal reavivo las cenizas revelando cómo está su relación con el reguetonero.

En medio de un diálogo con el humorista mexicano Franco Escamilla el cantante Christian Nodal recordó el momento en el que se dio su pelea con el colombiano y reveló que intentó hablar con Balvin, pero el conflicto no se solucionó y terminó bloqueando al colombiano de sus redes sociales.

El humorista le cuestionó por “Girasoles”, la canción en la que Nodal aparentemente le lanza críticas a J Balvin, “¿si te cagaste en serio con Balvin?”. Christian Nodal reconoció que en ese momento estaba pasando por procesos difíciles y cuando recibió la broma del colombiano no aguantó más.

J Balvin y Christian Nodal protagonizaron uno de los más comentados pleitos en las redes sociales FOTO: ESTEBAN HERNÁNEZ /CUARTOSCURO.COM

“Es como cuando alguien te echa carrillo de algo”, comenzó a explicar el mexicano y señaló que no conocía a José -nombre del colombiano- por lo que quedó desconcertado cuando vio que se le estaba burlando. “Yo estaba en una etapa muy difícil de mi vida y encima había un contexto más privado. Yo creo que el compa quería hacer un dueto o algo, pero yo ya venía cargado”.

Cabe recordar que en ese momento Nodal enfrentaba bromas en redes sociales porque su relación con Belinda había terminado y los tatuajes que él tenía de ella, a las que se unió el colombiano. “No voy a ser el meme de nadie más y menos de un güey que tiene un chingo de seguidores, ni lo topo, y pues me le fui encima”.

Según todo esto, la broma de Balvin llegó en un al momento para Nodal, motivo por el cual decidió sacar su canción “Girasoles”. Sin embargo, anteriormente el mexicano había señalado que su sencillo no sólo iba para el colombiano. “La canción no es para Balvin, sino para toda la gente mierd* que no permite superar mi pasado y recuperarme como persona”.

Christian Nodal habló con J Balvin luego de la polémica

Por su parte, Balvin después del incidente y cuando salió la canción de Nodal también reconoció que su broma había herido a su colega, pero señaló que no lo había hecho con ese propósito. “No soy nadie pa’ juzgarlo, estaba pasando por un mal momento, yo hice mi chiste sin mala intención”.

“¿Y hablaste con él después?”, preguntó Escamilla a Christian Nodal. El mexicano reconoció que tuvo una conversación con J Balvin sobre lo sucedido, pero no fue fructuosa porque no sintió que el colombiano fuera sincero.

“Sí hablé con él pero la verdad, siento que hay personas reales y personas falsas; yo me considero una persona bien real, si te digo algo a ti, eso es lo que es, y tú me dices algo a mí, yo lo tomo por hecho”, indicó Nodal sobre el suceso. Como los famosos no lograron limar asperezas sobre el tema, el mexicano reveló que “ya todo bien, ya está bloqueado”.

Cómo nació la problemática entre Balvin y Nodal

La publicación de J Balvin que inició el drama con Christian Nodal. Imagen: original tomada de @jbalvin

Todo comenzó porque el reggaetonero publicó una foto de sí mismo comparándose con el intérprete de Adiós Amor. “Encuentra las diferencias”, escribió en una publicación el paisa luciendo su cabello de colores, como lo tenía también en ese momento el mexicano.

Posteriormente, Nodal arremetió contra él resaltando los aspectos musicales de sus carreras: “Yo sí tengo talento, carnal, y puedo cantar orgullosamente mis composiciones donde sea, como sea, cuando sea con orgullo. Que tu foto la elegiste y la mía la subió la prensa”. Mientras el cantante del género urbano dijo “Ya está bien, esto sólo fue pa’ divertirme”.

Solo una hora después, el reggaetonero subió un video con un filtro simulando un tatuaje de Belinda en el rostro mientras decía: “Yo lleno todos mis conciertos, pero el sentido de la foto era que se ve-linda, se ve-linda (Belinda)”, haciendo una referencia a cómo suena el nombre de la ex pareja de Nodal.

Después de ese video, Balvin dijo que había amanecido “bromista” para justificarse, por lo que el cantante de 23 años publicó una historia escuchando la tiradera de Residente y escribió en su Instagram “Yo también amanecí bromista ... Miren mi gente, este compa no amaneció bromista, amaneció sin tomarse sus pastillas”.