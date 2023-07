Esto es lo que ha pasado con la búsqueda de los niños perdidos en la selva del Guaviare: Colombia sigue a la espera del milagro

Estos son algunos elementos que se encontraron cerca a donde se encontró la avioneta, y el canino Ulises, protagonista del hallazgo. Twitter.

La esperanza de encontrar con vida a los cuatro niños que sobrevivieron al accidente de la avioneta HK-2803, que cubría la ruta entre Araracuara (Amazonas) y San José del Guaviare, sigue latente; pese a que han pasado 22 días desde que se registró el siniestro, en el que murieron tres personas: el piloto Hernando Murcia Morales, al igual que Magdalena Mucutuy Valencia y Herman Mendoza Hernández.

Al grupo de más de 100 efectivos de las Fuerzas Especiales que hacen barrido por las selvas del Guaviare y Vaupés, este fin de semana, mientras los colombianos disfrutan del puente, han sumado cerca de 85 miembros de la comunidad indígena Uitoto, quienes con su experiencia en tareas de rescate y áreas selváticas, están prestos a dar apoyo al objetivo fijado desde la propia Casa de Nariño.

Aunque han pasado jornadas enteras sin que se logre establecer el paradero de Lesly Mucutuy, de 13 años; Soleiny Mucutuy, de 9; Tien Noriel Ronoque Mucutuy, de 4, y Cristin Neriman Ranoque Mucutuy, de solo 11 meses; este lunes 22 de mayo, el general Pedro Sánchez Suárez, comandante del Comando Conjunto de Operaciones Especiales del Ejército Nacional, no ocultó su desazón por no haber dado aún con la ubicación de los menores.

“Nuestros comandos están expuestos a los peligros de la selva, mantienen siempre mojados, están cerca de animales salvajes. Encontramos la avioneta, pero no a los cuatro menores, ¿dónde están?, ¿por qué no lloran?, ¿por qué no gritan en medio de la selva? Sentimos una gran impotencia”, expresó el general Sánchez, en entrevista con W Radio.

El PMU se instaló tan pronto se conoció del accidente, que ocurrió el primero de mayo. Ministerio de Transporte.

Sin embargo, reveló que en el territorio solo se han encontrado huellas que corresponderían a niños, por lo que se descartaría una hipótesis que habría tomado fuerza y que pretendía explicar por qué no han sido rescatados: que se encontraban en compañía de un adulto que los habría movilizado por la zona.

“Hay algo seguro y es que no hemos encontrado huellas de adultos, solamente las pisadas de los niños. Estamos seguros de que hemos estado cerca a ellos”, expresó el alto oficial.

Esto pudo haber llevado a que el miércoles 17 de mayo, el presidente de la República, Gustavo Petro, a través de un mensaje en su cuenta de Twitter, informara al país que estaban sanos y salvos. Mensaje que borró 18 horas después, ante la falta de veracidad en el anuncio hecho.

Trino borrado en cuenta de Twitter Gustavo Petro

Valiosa ayuda de la comunidad Uitoto

Para las Fuerzas Especiales, la ayuda brindada por la comunidad indígena en este proceso de búsqueda ha sido vital, pues con lo que han denominado conocimientos ancestrales de esta zona avanzan en su labor de seguir cualquier indicio que les permita finalizar con éxito esta intensa búsqueda.

“Nosotros no descartamos ninguna posibilidad, todo lo que se pueda hacer lo estamos haciendo. Estamos para traer a esos cuatro menores a su hogar, esa es la misión; seguiremos aquí hasta que la lógica demuestre lo contrario”, reafirmó el Comando Conjunto de Operaciones Especiales del Ejército.

Sobre el apoyo de los indígenas a esta labor, Giovani Yule, quien es el director de la Unidad de Restitución de Tierras, recalcó que en pro de facilitar las jornadas en terreno, estas comunidades tienen la capacidad de comunicarse con la Madre Tierra; pues como mencionó el general Sánchez, ante la urgencia de hallar a los niños ningún saber puede ser descartado.

“La minga indígena se une a este propósito por la vida para caminar la palabra espiritual y conversar con nuestra madre tierra, con el motivo de que esa conversa nos permita a nosotros encontrar a nuestros niños”, manifestó.

El tío abuelo de los niños, Fidencio Valencia, que se encuentra en Villavicencio (Meta), pide que no cesen el barrido entre la manigua, pues tiene fe de que pronto aparecerán con vida. La misma sensación que embarga a Miguel Romario, miembro del resguardo indígena Jirijiri de Putumayo, quien está convencido de que habrá noticias alentadoras en cuanto al estado de salud de los hermanos Mucutuy.

“Los niños para nosotros están vivos. La madre naturaleza es un ser vivo, es un ser que tiene su gente allí dentro. Defendemos a la madre naturaleza, que es como la madre para nosotros. Podemos creer que la madre naturaleza los tiene, pero ella misma les está dando el sustento para poder sobrevivir a esa situación”, dijo Romario.

Con imágenes satelitales las Fuerzas Militares se apoyan en la búsqueda de los cuatro niños de Guaviare. Presidencia.

Ayuda con imágenes satelitales

Aparte de la cooperación del pueblo indígena, tropas del Ejército han contado con imágenes satelitales de detalle, se estudian algunas rutas que pudieron haber tomado los cuatro menores.

A su vez, se han lanzado desde helicópteros que sobrevuelan la zona de influencia cerca de 10.000 volantes, en los que se puede leer un mensaje en español y lengua nativa para que permanezcan en un solo sitio, en caso de encontrarse con vida, y así facilitar su rescate.

“Las operaciones en el área se han intensificado en las últimas horas con la llegada de nuevo personal de las Fuerzas Militares y de las comunidades indígenas”, confirmó el Ejército.