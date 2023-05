Sueldo, mayorías en el Concejo y descanso: los tres peros de Gustavo Bolívar para lanzarse a la Alcaldía de Bogotá

Gustavo Bolívar aseguró que si aspirará a la Alcaldía de Bogotá, siempre y cuando logre cuadrar sus cuentas. Colprensa

El viernes 19 de mayo fue confirmada por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Colombia, la designación del excandidato a la Alcaldía de Bogotá, Hollman Morris, en la subdirección de RTVC. Así lo indicó el ministro de esta cartera, Mauricio Lizcano, quien le dio la bienvenida.

Te puede interesar: Hollman Morris confirmado como nuevo subdirector de RTVC quedaría fuera de la competencia por la Alcaldía de Bogotá

“Es cierto. Hollman Morris llega como subdirector de RTVC a reforzar el equipo de gobierno. Bienvenido”, trinó alrededor de las diez de la mañana el ministro Lizcano.

Aunque a la fecha, sábado 20 de mayo, por parte de Hollman Morris aún no ha habido ninguna declaración de aceptación del cargo, lo que lleva a pensar que está a la espera de que el presiente Gustavo Petro le dé el visto bueno al tema, en estos momentos el exconcejal Morris está virtualmente por fuera de la contienda electoral, hecho que reorganiza el ajedrez de movidas y contra movidas del Pacto para las elecciones a la Alcaldía de Bogotá.

Te puede interesar: Televisores, hornos microondas y hasta peluches con sobrecostos: denuncian derroche de más de 400 mil millones de pesos en las alcaldías locales de Bogotá

Sin duda, con Hollman Morris por fuera de la baraja de candidatos, los candidatos Carlos Carrillo, concejal avalado por el Polo Democrático Alternativo, y Heidy Sánchez, concejal de Colombia Humana-UP-MAIS avalada por la Unión Patriótica y por el Partido Comunista (PCC), ya en campaña, quedan en vilo frente a la aspiración del exsenador Gustavo Bolívar, quien desde que renunció a su curul tras un brevísimo paso por el Legislativo (del Congreso), ha sonado con fuerza para esta dignidad.

Y es que, aunque en lo corrido de mayo Bolívar sostuvo reuniones tanto con Hollman Morris como con Carlos Carrillo sobre las aspiraciones del Pacto a la Alcaldía, él sigue sin tomar ninguna determinación. De hecho, en un trinó que publicó a través de su cuenta de Twitter el 19 de mayo de 2023, se refirió al tema en condicional:

Los tres peros de Bolívar para lanzarse a la Alcaldía

Ahora bien, el exparlamentario siempre ha sido claro en que lanzarse a la Alcaldía es algo que le interesa muchísimo y que le llama la atención, pero como lo indicó a los micrófonos de Caracol Radio el pasado 27 de abril de 2023, “esta es una decisión que sinceramente aún no he tomado y me falta afinar muchas cosas para poder dar el sí”. ¿Cuáles son?

1. El sueldo de alcalde

En primer lugar, está el tema del sueldo que percibiría como alcalde de Bogotá que, de acuerdo con el Decreto 462 de 2022 (Marzo 29), por el cual se fijan los límites máximos salariales de los Gobernadores, Alcaldes y empleados públicos de las entidades territoriales y se dictan disposiciones en materia prestacional, está en $18.755.197, lo que significa que los ingresos anuales están por los $255.062.364.

¿Cuánto se gana mensualmente el o la alcaldesa de Bogotá?

“Esto suena un poquito odioso pero yo me voy a meter a un cargo en donde los ingresos son cinco veces menores a lo que yo necesito para suplir mis gastos. Mi carga impositiva es bastante alta, yo tengo que pagar muchos impuestos y no me alcanzaría para eso. Por eso estoy tratando de hacer una operación financiera con las cosas que tengo para poder irme a gobernar sin tener que robar”, precisó en aquel entonces el potencial candidato, quien ahondó en su explicación:

Te puede interesar: Gustavo Petro tendrá la última palabra sobre candidatura de Gustavo Bolívar a la Alcaldía de Bogotá

“Yo pago cerca de 1.000 millones de impuestos al año y me voy a ganar 180 millones de pesos al año. Ese déficit que vengo arrastrando, por mi paso de cinco años por el Congreso se me aumentaría a nueve y prácticamente arruinaría a mi familia y esa no es la idea. Si logro hacer un cierre financiero que me permita poder estar esos cuatro años devengando menos de lo que tengo que gastar, lo haré con todo gusto porque me gusta la idea”.

Y a este respecto concluyó que “el sueldo está bien, en un país como Colombia está bien, no me quejo de eso, pero antes de entrar a la política adquirí muchos bienes y cosas que me generan una carga gigante que no me podría costear y no soy capaz de echar mano de otros recursos que no sean los propios”.

2. Las mayorías en el Concejo de Bogotá

En segundo lugar, el exsenador se refirió a lo difícil que es gobernar sin las mayorías parlamentarias, razón por la cual le exigiría a sus votantes que voten por un bloque de concejales fuerte.

“Lo que está pasando con el Gobierno nacional no quisiera que me sucediera a mí en Bogotá, de tener que transigir con partidos que son negociantes de la política. Entonces para poder obtener las mayorías en el Concejo, me tocaría entregarles secretaría distritales a personas que claramente uno sabe que van a hacer negocios con eso”.

“Yo practicante para poder aceptar le exigiría a la gente que si me quieren elegir, elíjanme las mayorías en el Concejo. Sino, no voten por mí, no tengo afán, voten por otra persona. Pero si me quieren apoyar a mi tendrían que votar por una lista al Concejo muy poderosa que pueda ser capaz de tener a la mitad de los concejales por lo menos. Gustavo Petro gobernó en Bogotá sin mayorías en el Concejo y la pasó mal. Y hoy en el Congreso miren todas las maromas que hay que hacer para pasar una reforma social.

3. No hay descanso

Por último, fue claro y concreto en una tercera traba: no le llama la atención que se tiene que trabajar las 24 horas, los siete días de la semana.