Piter Albeiro contó cómo mataron a su mascota y qué pasó con el agresor

El desenlace de la historia que contó Piter Albeiro fue bastante inesperado | Foto: Instagram @piteralbeiro

Piter Albeiro fue invitado por Alejandro Riaño a ‘Juanpis González live show’, programa de YouTube en el que fue entrevistado y recordó algunos sucesos de su vida antes y después de ser reconocido por la comedia.

Te puede interesar: “Siempre me llamó la atención decir las cosas con magia”: Fonseca habló sobre su colaboración con Juan Luis Guerra, su nuevo disco, su relación con Juanes y su Viajante Tour, que llega a Colombia

Por ejemplo, en una parte de la conversación el humorista contó que la razón por la cual se negó a tener una mascota durante mucho tiempo, fue un trágico suceso que le marcó de por vida.

Resulta que en la casa de su padre había un perro llamado Tunevo, el cual era muy cercano a él y solía protegerlo de todo el que se acercara, pero tuvo un desenlace inesperado.

Según dijo, este animal no era de muy buen carácter y solía ladrarle a desconocidos | Foto: Instagram @piteralbeiro

“Un día me acompañó al colegio y cuando estaba de vuelta a la casa se encontró un señor al que le ladró, pero este tipo no se aguantó, le pegó un tiro y lo mató. Para mí fue algo muy difícil porque me avisaron y tuvimos que enterrarlo en el patio de la casa. Yo crecí con ese trauma y no volví a tener perro hasta hace cuatro años, cuando mi hijo me pidió uno”, explicó Piter Albeiro.

Te puede interesar: Shakira confiesa que sus hijos la han salvado del dolor y la completan

A pesar de lo ocurrido, el vecino del humorista boyacense continuó su vida como si nada. Sin embargo, un día tuvo que acudir a ellos en búsqueda de ayuda.

“Él llegó a donde mi papá, que era médico, porque tenía una hija enferma y no tenía como costearle un tratamiento. Mi padre, que era muy noble, no puso problema y le ayudó ¡Así es la vida, al que actúa mal le va mal! Y vea cómo es la vida, mi papá le salvó la vida a la hija”, agregó.

Él es Alejandro, el hijo de Piter Albeiro y quien lo convenció de tener un nuevo perro en casa | Foto: Instagram @PiterAlbeiro

Posteriormente, Piter Albeiro mencionó que otro de los episodios duros que ha atravesado llegó, precisamente, con la muerte de su padre.

Te puede interesar: Robinson Díaz y Adriana Arango revelaron detalles de su relación: “Amo a mi esposa con toda mi berraquera”

“En todas las historias de mi mamá él es el superhéroe y me parece muy bonito (...) Fue duro, pero es algo que se debe asumir porque le descubrieron varios males, entre esos principios de alzheimer y cáncer linfático. Él decidió no hacerse nada y se pensó que iba a durar un año, pero duró mucho más tiempo”, comentó, tras lo cual recibió los aplausos de Juanpis González y del público asistente.

Los oficios que desempeñó Piter Albeiro antes de ser humorista y negociante

Según contó, se desempeñó como comerciante y distribuía champú a las peluquerías locales, pero luego descubrió que en una tienda vendían tangas por 1.000 pesos y decidió revenderlas a sus conocidos por el triple.

“Les echaba perfume y hasta escarcha, entonces después las veía rascándose por allá con disimulo (...) Yo decía que las traía de Los Ángeles y no, era mentira. Así se llamaba el chuzo donde las compraba”, dijo entre risas.

Otro trabajo que realizó Piter Albeiro fue el de vender fresas con crema, pues un día las probó y le encantaron, tras lo cual pensó que distribuir el producto sería un buen negocio. Fue entonces cuando contrató a una señora experta en preparar este postre y que tenía una receta secreta.

Piter Albeiro actualmente está radicado en Miami, Estados Unidos, y maneja una compañía de renta de vehículos | Foto: (@PITERALBEIRO/Twitter)

El emprendimiento comenzó con una venta de 30 a 40 vasos diarios y al poco tiempo llegaron a ser 300 y 400, aunque las proyecciones eran de hasta 1.000 o 2.000 vasos al día.

Y aunque el negocio de fresas con crema iba en ascenso, la mujer que trabajaba con él, de manera inesperada, decidió dejar su puesto de trabajo y consigo se llevó el secreto de su preparación.

El comediante, ganador del concurso Master Chef Celebrity en 2018, explicó entre risas que intentó crear su propia receta, pero no tuvo éxito. “Traté de hacer unas, pero no quedaban ni parecidas”.