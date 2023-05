Supersalud impartió órdenes en La Guajira para garantizar la atención en salud a menores

La Superintendencia de Salud ordenó halló deficiencias en la prestación del servicio de salud en La Guajira.

El superintendente Nacional de Salud, Ulahi Beltrán López, estableció órdenes de inmediato cumplimiento en el departamento y sus municipios debido a fallas de fondo en los servicios de salud. “Hoy es prioridad establecer una ruta de atención que garantice la gestión del riesgo, restableciendo el derecho a la salud de los usuarios y garantizando una atención oportuna, eficiente e integral a las comunidades”, señaló Beltrán López.

De acuerdo con un comunicado de prensa, las falencias en la calidad del servicio ponen en riesgo la salud de los habitantes del territorio, sobre todo la de niños y población perteneciente a la comunidad wayuu. Pues, luego de un estricto seguimiento al cumplimiento de responsabilidades de las entidades de salud, que viene desarrollándose desde 2021, identificaron fallas en las prestaciones del servicio y en los indicadores de atención.

“Concluimos que a la fecha se presentan falencias en los entes territoriales, fundamentalmente en el seguimiento a los casos de desnutrición en niños y niñas menores de 5 años y no se han adoptado las acciones necesarias y oportunas para subsanar el riesgo que representa la falta de atención oportuna de la población”, explicó el superintendente.

De hecho, la Supersalud informó que hay graves casos de desnutrición en el departamento. Los datos más recientes indican que se han registrado 684 casos, de los cuales 280 se encuentran en hospitalización, lo que corresponde a un 40,9% de los pacientes.

“Lo que estamos viendo en La Guajira es un incumplimiento generalizado de la prestación de los servicios de salud. Se ven malas prácticas sobre el manejo del recurso financiero y falta presencia permanente de ustedes verificando lo que está sucediendo”, enfatizó Beltrán López.

Fallas específicas en La Guajira

El proceso de inspección evidenció que el Centro de Regulación de Urgencias y Emergencias departamental (CRUE) no cuenta con una estructura administrativa adecuada que garantice la prestación del servicio. Además, no activa planes de contingencia, el radio de comunicaciones no funciona y no hay un sistema de software eficaz que permita sistematizar de manera organizada la información.

También presenta falencias en la atención a urgencias en el territorio, puesto que no está coordinada ni regulada. Se incluye también la operación del laboratorio de salud pública, que no está garantizada por el departamento, así como tampoco cuenta con un centro de reservas que logre apoyar la gestión de la red de trasplantes.

De conformidad con los hallazgos, la Supersalud ordenó al departamento garantizar de manera inmediata la operación del CRUE, atendiendo los correctivos y cumpliendo con los requisitos necesarios para el buen funcionamiento del mismo. Hacer caso omiso a estas indicaciones conllevaría a acciones sancionatorias.

Órdenes impartidas a los municipios de Maicao, Manaure, Uribia y Riohacha

En concordancia con las deficiencias encontradas en la prestación del servicio de salud en los cuatro municipios, el organismo de inspección solicitó que en los territorios se cuente con el talento humano necesario para acciones de carácter técnico y operativo. Además, pidió que se ponga en conocimiento a los actores del Sistema General de Seguridad Social en Salud el Plan de Asistencia Técnica 2023.

Frente a la situación de salud de menores de 0 a 5 años, la Supersalud indicó que se debe hacer una investigación epidemiológica de campo, para identificando casos de mortalidad. La orden especifica la inclusión de una unidad de análisis, planes de mejoramiento y procedimientos que impidan que estas situaciones se repitan. Esto implica también la afiliación oportuna de los niños y sus familias al sistema de salud.

Finalmente, impartió la orden de contratar de manera inmediata al Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas, asegurándose de que tenga una adecuada ejecución.

“Las secretarias de salud deberán remitir en un lapso no mayor a 3 días el informe con los resultados alcanzados a la fecha para atender estas deficiencias y el plan de trabajo que se desarrollará”, concluyó el comunicado de la Supersalud. Asimismo, luego de que las entidades implementen las acciones correctivas correspondientes, deberán presentar un informe que evidencie los resultados, con soportes claros y completos.