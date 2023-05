Director de la escudería Red Bull reveló anécdota con Juan Pablo Montoya

El colombiano Juan Pablo Montoya y el británico Christian Horner (actualmente director de equipo de Red Bull racing en la Fórmula 1) coincidieron en la Fórmula 3000 (Reuters)

Antes de que Juan Pablo Montoya iniciara su periplo en la Fórmula 1 con la escudería Williams en 2001, donde sostuvo varios duelos con Michael Schumacher, Mika Hakkinen o Fernando Alonso, el piloto colombiano tuvo pasos por otras categorías que le permitieron labrarse una reputación como un corredor agresivo y determinado a ganar a toda costa.

Entre esas categorías destaca la hoy desaparecida Fórmula 3000, que en su momento era la segunda categoría más importante en el ámbito de los monoplazas después de la mismísima Fórmula 1. Montoya corrió allí durante dos oportunidades: en 1997 terminó subcampeón detrás del brasileño Ricardo Zonta, y al año siguiente se coronó campeón por encima del alemán Nick Heidfeld.

Durante esos dos años coincidió con otro personaje, el británico Christian Horner. Aunque su carrera como piloto no fue tan destacada como la del colombiano, si lo fue como director de la escudería Red Bull Racing, a la que viene manejando desde que la marca austriaca llegó a la gran carpa del automovilismo en 2005. Sin embargo, ese cambio en su proyecto de vida al parecer estuvo estrechamente relacionado con el propio Montoya.

En una entrevista con la revista especializada Car And Driver, Horner relató que fue durante una carrera donde disputaba posiciones con Montoya que se replanteó seriamente sus prioridades, al ser testigo de primera mano de la valentía del piloto colombiano para disputar la posición sin importar el riesgo:

“Recuerdo que salí del pit lane. Juan Pablo Montoya me adelantó en lo que entonces era una rápida curva a la derecha al final de la recta, donde las barreras de seguridad estaban realmente a solo unos metros de la pista. Si hubiera sido un accidente, habría sido como un pequeño accidente de avión (...) ¡Con qué determinación tomó esta curva! Su neumático trasero casi se sale de la llanta. Eso fue un compromiso absoluto”

Durante la charla, Horner manifestó que en ese momento pensó en dejar las carreras. “Mi corazón y mi cerebro no están en armonía aquí, no puedo hacerlo, no importa cuánto lo quiera”, recordó. De igual manera, reflexionó sobre el riesgo que siempre rodeaba las carreras de automovilismo, manifestando que no era algo para lo que estuviera preparado, a diferencia de Montoya o de muchos otros jóvenes pilotos de ese tiempo. Eso sí, no se desvinculó del automovilismo, sino que encontró su gran virtud en ser un director de equipo y se probó en la misma escudería que confió en él: Arden, con la que ganó las dos últimas ediciones de la Fórmula 3000 antes de su desaparición en el 2004.

Fue allí cuando recibió el llamado de la Fórmula 1 para dirigir a la recién creada escudería Red Bull Racing. Bajo su mando y casi veinte años después, han ganado seis campeonatos de pilotos (cuatro con Sebastian Vettel y dos con el actual campeón Max Verstappen) y seis de constructores. De igual manera, bajo su mando se generó un programa de pilotos juveniles que se cuenta entre los más ambiciosos de la parrilla y del que han salido pilotos como Daniel Ricciardo, Pierre Gasly o Alex Albon. Precisamente uno de los valores jóvenes que se unió recientemente a la estructura dele quipo es Sebastián Montoya, el hijo del mismísimo Juan Pablo Montoya, que se prepara para disputar su tercera prueba del año en el circuito de Imola, en San Marino, a partir del jueves 18 de mayo.

El colombo-estadounidense actualmente figura en el puesto 11 de la clasificación general de la Fórmula 3 con 12 puntos, logrando colarse en el podio, en segundo lugar, durante la tercera carrera del campeonato disputada en el circuito de Albert Park en Melbourne, Australia.