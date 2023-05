El aporte de Milan, hijo de Shakira, a la nueva canción de la colombiana

Milan habría sido el encargado de tocar el piano en la nueva canción de Shakira. Photo © 2023 Backgrid/The Grosby Group

A pocos días de haberse producido el nuevo lanzamiento de Acróstico, el nuevo sencillo de Shakira con el que expresó el sentimiento más fuerte que puede sentir una madre: el amor por sus hijos. Con esta composición, la barranquillera sentó un antes y después, de lo que significó la ruptura con Gerard Piqué. Asimismo, plasmó el temor más grande que puede sentir una mamá con sus polluelos, que es abandono del nido.

Sin embargo, hubo un detalle que llamó la atención de esta nueva producción y fue el piano que sonó de fondo, ya que medios internacionales afirmaron que fue Milan el encargado de tocar este instrumento por solicitud de él a su madre.

Shakira fue captada por un fotógrafo en el Aeropuerto de Barcelona, cuando salía junto a sus hijos y su hermano Tonino rumbo a Nueva York. @elderordonez1/Instagram

“Se confirma que la melodía de Acróstico fue tocada por el hijo mayor de Shakira. Cuando ella mostró la letra a sus hijos, Milan pidió ser él quien tocara el piano para la versión final de la canción”, cita uno de los trinos que habría confirmado que fue el pequeño Milan fue quien se encargó de la musicalización de Acróstico.

Esta misma cuenta indicó que la información fue confirmada por Lexus, encargado de producir la nueva canción con la que la colombiana reconoció también, la labor que cumplen las madres en el mundo con sus hijos.

Se habría confirmado que Milan, hijo mayor de Shakira, habría participado en la composición musical en el piano, con el más reciente lanzamiento de la colombiana titulado "Acróstico". @JLOAccess/Twitter

“Esto fue confirmado por Lexuz, productor de la canción. En un Instagram live habló de cómo presenció el emotivo momento cuando Milan le pidió a Shakira ser el pianista de la canción. Lexus también destacó el gran talento musical de Milan que sin duda heredó de su mamá”, concluyó el trino.

Algunos comentarios en redes sociales elogiaron el talento del hijo mayor de la barranquillera: “motivo suficiente para amar aún más esta bella canción”; “quiero que esta Shakira cante todo el año”; “me encanta como Shaki le está dando a sus hijos espacio en las composiciones”, entre otros.

Así suena “Acróstico”, una dedicatoria a Milan y Sasha

Esta nueva entrega llegó cinco meses después de lanzarse al ruedo con Music Sessions #53 y posicionarse nuevamente en el número uno de los listados de música más importantes del mundo. En esta oportunidad, la colombiana sorprendió con un regreso a sus raíces, como tanto le pedían sus seguidores en redes sociales, con una balada en la que desglosó el nombre de sus hijos para componer la letra.

La pista cae en un momento en el que la barranquillera se enfrenta a una separación por cerca de cuatro meses de sus pequeños, tras salir definitivamente de Barcelona para radicarse definitivamente en Miami, Florida, y comenzar una nueva etapa de su vida lejos de Piqué y Clara Chía. Por otro lado, Acróstico se une a las otras canciones en las que se desquitó de las infidelidades del catalán, que llevaron por nombre Te Felicito acompañada de Rauw Alejandro; Monotonía, que estrenó junto a Ozuna apenas se confirmó su separación y TQG con su compatriota Karol G.

Y es que, con esta nueva entrega, son varias las teorías que giran en torno a la canción de la cantante; pues inicialmente se pensó que esta sería una nueva ‘tiraera’ para Gerard Piqué, el video enseña una faceta que quizás pocos conocían de Shakira, que es el cuidado y protección que tiene por sus hijos, plasmados en las imágenes animadas de un ave que busca proteger a sus hijos al interior del nido.

Llama la atención también que la primera estrofa se compuso desde el nombre de Milan, que se ve así:

Me enseñaste que el amor no es una estafa, y que cuando es real no se acaba

Intenté que no me veas llorar, que no vieras mi fragilidad, pero

Las cosas no son siempre como las soñamos

A veces corremos, pero no llegamos

Nunca dudes que aquí voy a estar

En esta parte del video se observa cómo el ave construye el nido para que a sus polluelos no les falte nada, lo que se refleja en el esmero de la colombiana por construir un hogar en Barcelona con la lujosa mansión que dejó en Esplugas de Llobregat y lo propio con la que habitan en la actualidad en Miami.

La lujosa mansión en Esplugas de Llobregat en Barcelona, construida bajo las indicaciones de Shakira y que llevó un detalle con las plantas en su interior. Grosby Group

La letra continúa y el nombre de Sasha, el menor de los niños, también formó parte de la pista musical:

Se nos rompió solo un plato, no toda la vajilla y aunque no sé poner la otra mejilla

Aprender a perdonar es de sabios, que solo te salga amor de esos labios

Si las cosas se dañan no se botan, se reparan, los problemas se afrontan y se encaran

Hay que reírse de la vida

A pesar de que duelan las heridas