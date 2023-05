Enfrentamiento entre Yina Calderón y Wilfran Castillo: figuras de la música norteña respaldaron al compositor: “Maestrazo”

Juliana Calderón manifestó por sus redes en febrero de 2023, que Wilfran Castillo resucitó en las redes sociales gracias a su hermana Yina. / Imagen @julianacalderon12

Juliana, familiar de Yina Calderón, fue tendencia en las redes sociales cuando salió a defender a su hermana en medio del polémico caso en el que el compositor colombiano Wilfran Castillo, acusó a Yina Calderón de plagio por haber utilizado la canción ‘Cómo duele el frío’ sin previa autorización. El lío desencadenó un montón de videos de parte y parte, donde se argumentaba y se ponían en contexto diferentes puntos de vista.

En medio del tire y afloje por la situación, Juliana Calderón salió por sus redes sociales afirmando que a Wilfran Castillo no lo conocía nadie, y que gracias a su hermana, el compositor tuvo la oportunidad de volver a figurar en una escena artística donde ya no tenía reconocimiento.

“Gracias a Yina, así suene mal, el tipo está volviendo a resucitar en redes, en medios de comunicación, en todo eso, y si al tipo no le importara todo ese tema, pues no iría a ningún medio de comunicación, ni nada. Pero al tipo sí le gusta, le gusta que lo llamen, que esto y lo otro. A lo que me refiero es que es extraño, ¿No? Porque en un canal de televisión lo que escuché es que estaba como tratando mal a mi hermana que, porque lo había perjudicado, le había yo no sé qué, o sea, a mí no me parece”, señaló Juliana Calderón finalizando febrero de 2023.

Este es el fragmento en el que vocalista del grupo Los Dos Carnales exaltó el talento de Wilfran Castillo. / Video @tropicanacolombia

Sin embargo, pasó algo que evidentemente desvirtuó las afirmaciones de Juliana Calderón. ¿Por qué? pues recientemente, dos de los exponentes más famosos de la música Regional Mexicana, o ‘Banda’, como se le conoce hoy en día (Poncho e Imanol Quezada, vocalistas de Los Dos Carnales), manifestaron toda su admiración y reconocimiento al trabajo como compositor de Wilfran Castillo, en una entrevista que dieron para la emisora Tropicana.

“Yo me clavo un chingo en la letra, a lo que me refiero con esto es que ponemos bastante atención a la forma de escribir, a los compositores de este lado (refiriéndose a Colombia). Por ejemplo el señor Wilfran Castillo, un maestrazo para la composición. Son canciones que cuando uno las escucha se siente identificado al cien por cien”, manifestó Poncho Quezada, uno de los vocalistas del grupo.

Estas declaraciones se dieron dentro de una conversación donde los dos artistas mexicanos les revelaron a los periodistas de la emisora, que les gustaba mucho el vallenato, y que con estas canciones pasaban ratos muy amenos entre amigos. Además, señalaron que temas reconocidos como ‘Novios cruzados’, ‘Los caminos de la vida’ o ‘No voy a llorar’, fueron grabados por ellos, logrando un importante reconocimiento, alcance y reproducciones en plataformas como YouTube.

El día cuando Juliana Calderón dio su polémica opinión frente al problema legal entre Yina y Wilfran Castillo

Juliana Calderón es una empresaria que más allá de ser reconocida por sus negocios, es famosa por ser la hermana de la polémica DJ Yina Calderón, influenciadora que se vio envuelta en una puja con el cantante Wilfran Castillo por haber hecho un cover de la canción ‘Cómo duele el frío’ sin autorización alguna.

Y con base en este tema, Juliana Calderón a través de su Instagram, subió un video en el que expuso su punto de vista frente a la controversia que se ha generado.

Juliana Calderón afirmó que su hermana ayudó a resurgir la carrera de Wilfran Castillo. / Foto @julianacalderon12

“Yo no tenía ni idea de quién era (Wilfran Castillo), cuando pasó el problema de Yina, yo me vine a enterar de quién era. Lo vi en muchas entrevistas, lo vi por canales de televisión hablando del tema de Yina. Gracias a Yina, así suene mal, el tipo está volviendo a resucitar en redes, en medios de comunicación, en todo eso, y si al tipo no le importara todo ese tema, pues no iría a ningún medio de comunicación”, manifestó Calderón en sus redes sociales.