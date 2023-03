“Negro Ober” y su esposa: el perfil de una pareja criminal que atemoriza a los comerciantes y policías

El 'Negro Ober' amenazó con tomar represalias tras la captura de su esposa. Créditos: Policía Metropolitana de Bogotá

El 23 de marzo, la Policía Metropolitana de Bogotá confirmó la captura de Julieth Vanessa Martínez Cantillo, esposa de uno de los líderes de Los Rastrojos Costeños. Ober Ricardo Martínez, alias Negro Ober, desde la cárcel amenazó a las autoridades con tomar represalias contra comerciantes, policías y hasta el propio fiscal, si su mujer no era dejada en libertad, argumentando la inocencia de las acusaciones en su contra.

“De todas formas se me olvidó decirle algo: señores Fiscalía y... con todo el respeto del mundo ¿no? Si a ustedes no les importa coger a gente inocente, como mi esposa, a mí tampoco... yo sé que a ustedes les va a importar un culo que les maten a un policía; les voy a matar a comerciante por comerciante, Bogotá, San Martín, Villavicencio... jueputa San Andrés de Guaroma, jueputa lo que ustedes quieran. Soledad, Barranquilla... ¡Papá! ¡Lo que está quieto se deja quieto! Si ustedes se meten con gente inocente, yo también me meto con la gente inocente, y vamos a hacer los comerciantes... se lo juro por este (enseña un rosario), los comerciantes me la van a pagar toditos. ¡Se mueren! ¡Se mueren! Ahí es donde van a llorar ustedes. Dios me los bendiga”, fueron las palabras del Negro Ober en el video.

Alias ‘El Negro Ober' amenazó con tomar represalias tras la captura de su esposa. Créditos: @CaliWebCo/Twitter

Luego de la difusión de los videos, el coronel Daniel Fernando Gutiérrez, director del Inpec, ordenó el allanamiento de la celda del Negro Ober, con el fin de incautar las joyas y tecnología que tendría el delincuente.

Además, ordenó adelantar una investigación en contra de 10 funcionarios, incluyendo al director de la Cárcel de Máxima Seguridad de Palogordo, lugar en el que se encuentra recluido el líder de Los Rastrojos Costeños, para que responda por las facilidades que este tendría para grabar videos dentro del centro penitenciario.

¿Quién es el Negro Ober?

Ober Ricardo Martínez, alias Negro Ober, es un hombre de 37 años de edad, señalado de ser la cabeza de Los Rastrojos Costeños, una banda delincuencial de Barranquilla y varios sectores de la costa Atlántica. Se encuentra pagando una condena de 50 años de prisión en la Cárcel de Máxima Seguridad de Palogordo, por los delitos de extorsión, homicidio, ataques contra la población civil y tráfico de estupefacientes.

Durante su vida ha sido miembro de diferentes bandas delincuenciales como Los paisas, Los costeños, El combo de Víctor y Carlos, además de haber sido cabecilla de Los Rastrojos Costeños, en donde finalmente creo su propio grupo denominado El combo del Negro Ober.

Según información de El Heraldo, el Negro Ober estuvo por primera vez en la cárcel en 2010 por tráfico de estupefacientes y nuevamente en 2012 cuando se encontraba en compañía de Jorge Eliécer Díaz Collazos, alias Castor.

Finalmente, Ricardo Martínez fue capturado en octubre de 2021 cuando se movilizaba por la vía que conecta a Melgar con Tolima. El Negro Ober era la cabeza de un grupo delincuencial dedicado a la extorsión de comerciantes en el Atlántico, por lo que se le atribuye además la muerte de varias personas que no accedieron a sus requerimientos, incluyendo los ataques a conductores y empresas de transporte público en Barranquilla en 2022, cuando este ya se encontraba en prisión. Debido a esto, Martínez ha sido trasladado en siete oportunidades, buscando cortar las conexiones que este tiene desde la cárcel para seguir delinquiendo.

¿Quién es la esposa del Negro Ober?

La mujer fue capturada el 23 de marzo en Bogotá. Créditos: Policía Metropolitana de Bogotá

Julieth Vanessa Martínez Cantillo, alias Johanna, es una mujer de 28 años a quien se le atribuyen los delitos de concierto para delinquir y extorsión; las autoridades informaron que ella fue quien tomó el poder de Los Rastrojos Costeños tras la captura del Negro Ober, además de que ya participaba dentro de la organización antes de que esto sucediera.

Según las investigaciones adelantadas desde Barranquilla y otras ciudades del país, el Negro Ober era el encargado de amedrentar a las personas, y su esposa era quien finalmente cobraba el dinero y administraba las ganancias, además de pagar a los integrantes del grupo delincuencial.

Alias Johanna fue capturada en una vivienda del barrio Roma en Bogotá. Presuntamente la mujer se encontraba en la capital para invertir parte del dinero de las extorsiones, el cual iba a ser movido en la ciudad para evadir a la Policía de Barranquilla. Durante el operativo fue incautado un teléfono celular y un computador en los cuales habría material probatorio del accionar criminal de Martínez Cantillo.

“Esa mujer, compañera permanente de esta persona que efectivamente desde un centro de reclusión sigue generando constreñimiento y acciones contra la libertad individual y el patrimonio, fue capturada por una orden judicial”, declaró el general Henry Sanabria, director de la Policía.