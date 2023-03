Instructor de Shakira reveló defecto de Gerard Piqué

Instructor reveló secreto sobre Piqué que no le gustaba a Shakira.

Se acerca el primer aniversario de la ruptura entre Shakira y Gerard Piqué, ya que fue por esta misma fecha en que comenzaron los rumores de los problemas que surgieron en la relación, cuando se estrenó Te Felicito. Desde ese instante, la pareja se convirtió en blanco de los paparazzi que comenzaron a seguir los pasos que daba la pareja en su proceso de separación y la disputa legal por la custodia de Milan y Sasha.

En medio de su separación, la barranquillera estrenó tres sencillos más Monotonía, Music Sessions #53 y TQG con Karol G, esta última habría significado el cierre definitivo de las canciones enfocadas en el despecho. Composiciones que dieron de qué hablar debido a las constantes pullas que lanzó en contra de Clara Chía y su exsuegra, Montserrat Bernabéu, además, de haber hecho mención al problema con la Hacienda española.

Más allá de los problemas que surgieron en la relación con las presuntas infidelidades del exfutbolista mientras la colombiana no estaba en España y las mujeres con las que tuvo algunos encuentros, recientemente se conoció que hubo otra razón por la que se llegó a la decisión de dar por terminada la relación de 12 años y por la que nunca caminaron juntos al altar.

Recientemente, se conoció que la colombiana, a pesar del talento que tiene para la música, ha contado con la colaboración de un instructor de baile y todo parece indicar fue el encargado de revelar los secretos sobre su vida privada.

Según reveló Juan Manuel, un bailarín profesional de 43 años que participó en un programa televisado para buscar pareja y le dio clases a la barranquillera cuando estaba en la espera de Sasha, su segundo hijo, la colombiana es alguien alegre, guapa y amable, además, de ser muy trabajadora y que le había puesto su trabajo “muy fácil”.

Y es que mientras el bailarín le impartía las coreografías, la artista le habría lanzado un comentario que habría desarmado la imagen de Gerard Piqué con sus movimientos para el baile: “No creo que seas catalán porque estoy casada con uno y no se mueve así”, fue lo que, según el hombre de 43 años, habría dicho la barranquillera sobre el español, que no coordinaba sus movimientos en la pista de baile.

Y es que como es bien sabido en la cultura colombiana, para algunos es importante que sus parejas sepan moverse bien en la pista de baile y sumando los movimientos de cadera que han caracterizado a la colombiana en cada uno de sus videos, sería pieza clave en el hombre que se relacione con ella.

Recientemente, el catalán concedió una cruda entrevista con El País de España en la que por primera vez se expresó en contra de la barranquillera, pese a que esto no lo hizo citando a su expareja, pero no hizo falta escuchar el nombre de la artista para darse cuenta de que sus respuestas estaban todas ligadas con ella.

“Quiero ser fiel a mí mismo. No me voy a gastar pasta en limpiar mi imagen. La gente que me preocupa y la que quiero es la que me conoce. El resto no me importa. Destino mi energía en estar con los míos y darles lo que tengo. Estoy muy feliz. Ha habido cambios en mi vida y he sabido preservar la felicidad”, expresó Gerard Piqué para El País.

También habló acerca de la imagen que tiene con sus seguidores; sin embargo, aclaró que esto no le preocupa porque sigue feliz haciendo lo que quiere “ha habido cambios en mi vida y he sabido preservar la felicidad”. Pero el hecho de ser el malo en la historia no es algo que le quite el sueño y agregó que solamente mirará atrás el día que muera.