Rumores del romance entre Sara Corrales y Gabriel Soto: habló la prometida del actor mexicano, Irina Baeva

Irina Baeva, Gabriel Soto y Sara Corrales han estado involucrados en un triángulo amoroso por rumores de la prensa mexicana

Desde finales de 2022 se ha rumorado que habría un romance entre los actores Sara Corrales y Gabriel Soto, a pesar de que este último sostiene una relación y está comprometido con la también actriz Irina Baeva. En medio de todos los chismes de la supuesta ruptura entre la rusa y el mexicano, así como la aparente intromisión de la colombiana en el lío amoroso, Irina Baeva se refirió por primera vez a su colega colombiana.

Las declaraciones de la famosa rusa se dieron junto a su prometido Gabriel Soto ante la prensa mexicana, cuando sorprendieron llegando juntos a un evento, después de meses de no aparecer como pareja. En medio de ese evento periodistas se acercaron a los dos para confirmar que seguían juntos y preguntarles por Sara Corrales.

Baeva y Soto confirmaron ante la prensa que siguen juntos y comprometidos, hasta señalaron que su relación actualmente está en uno de sus mejores momentos. Sin embargo; la rusa sí dejó ver su molestia cuando el nombre de Sara Corrales salió a flote, por lo que pidió a la prensa que le preguntara por cosas “productivas”.

Foto: Instagram/@irinabaeva

Lo que dijo Irina Baeva cuando le mencionaron a Sara Corrales

Aunque tanto Sara Corrales como Gabriel Soto han negado los rumores de que entre los dos hay más que una relación amistosa y de trabajo, la poca aparición del mexicano con su prometida rusa avivaban los chismes de que la colombiana era la tercera en discordia dentro de la relación. Cabe resaltar que las habladurías surgieron en medio de las grabaciones de la telenovela mexicana Mi camino es amarte en la que Corrales y Soto son los protagonistas.

“Ningún comentario sobre chismes, sobre rumores, sobre comentarios de otros, sobre especulaciones”, advirtió Irina Baeva a la prensa mexicana cuando se le acercaron; sin embargo, sus palabras fueron ignoradas y le cuestionaron su opinión sobre los rumores de Sara Corrales y su pareja.

Ante la insistencia de la prensa por conocer su opinión, la también actriz hizo una especial petición a los medios. “Ningún comentario, de verdad. Les repito: hablemos de cosas productivas, de cosas que sumen, no chismes, no rumores, nada que no tenga que ver conmigo, con nosotros, con mis proyectos”.

Sara Corrales y Gabriel Soto actuaron juntos en la telenovela 'Mi camino es amarte' | Foto: Instagram @micaminoesamarte

Por otro lado, la pareja también respondió a los rumores de su separación, pues los periodistas les señalaron que hace tiempo no los veían juntos. Ante esto Gabriel Soto señaló que “aquí estamos” e Irina Baeva complementó a su pareja diciendo que “y aquí siempre estuvimos”. Con esto, quedaría confirmado que la pareja sigue en su relación amorosa, pero sobre su compromiso que no se ha llevado a cabo no señalaron nada.

Sara Corrales ya había negado tener una relación con Gabriel Soto

A finales del 2022 a Sara Corrales le hablaron de Gabriel Soto en plena polémica por un video en el que se les veía muy felices bailando en medio de las grabaciones de Mi camino es amarte. “Ya sabes cómo funciona esto, a uno lo involucran con todo el mundo y pues la verdad es que no, están bastante perdidos en ese aspecto”, señaló la colombiana ante las cámaras del programa Hoy.

La colombiana radicada en México informó que, por el momento, sigue soltera y que el video que se hizo popular en las redes sociales simplemente fue un momento de integración entre los actores y la producción de la telenovela. Detalló que, en medio de una pausa de las grabaciones, todos estaban en el comedor y se les ocurrió hacer un concurso de baile entre los actores.

“Me rio, de verdad no sabes cuánto, porque no solamente me han inventado chismes con él, sino con un montón de gente más, y yo creo que uno crea callo a partir de los años de carrera, de experiencia, y ya uno aprende a manejar los medios completamente, y empiezas ya a disfrutar de todos estos chismes que se inventan”, concluyó la paisa de 36 años.