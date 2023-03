“Hay una tendencia de beneficio a los criminales”: exministro Daniel Palacios

Para Daniel Palacios los anuncios de cese al fuego con grupos armados como el ELN o el Clan del Golfo no se han llevado a cabo, pero sí han permitido concesiones a esos grupos que los han fortalecido. REUTERS/Luisa Gonzalez

Desde 2020 hasta 2022, Daniel Palacios fue ministro del Interior en el gobierno de Iván Duque. Con la llegada de Gustavo Petro a la Casa de Nariño se convirtió en uno de los críticos más duros del Gobierno nacional, por eso, para el exministro la política de Paz Total beneficia a criminales y narcotraficantes bajo la excusa del sometimiento.

Te puede interesar: Exministro de Duque Daniel Palacios acusó a Gustavo Petro de tratar de engañar a los colombianos

Según Daniel Palacios, se debe tener cuidado con el Gustavo Petro tuitero, pues el presidente comparte muchas cosas que no son ciertas y publica fotos que no corresponden con la realidad del país. Así lo dio a conocer en una entrevista para Semana, en la que aseguró que desde el Gobierno nacional se ha dado una impunidad total al intentar establecer conversaciones con cualquier delincuente sin tener en cuenta si son criminales o narcotraficantes.

Según Daniel Palacios, a través de sus publicaciones en la plataforma Twitter, Gustavo Petro ha generado mentiras que han llevado a los colombianos a pensar cosas que no son y ver realidades que no existen en el país.

Te puede interesar: General (r) Eduardo Zapateiro arremetió contra Gustavo Petro por “negociar con delincuentes”

“A través de Twitter pretende generar mentiras y afirmaciones tendenciosas y que van a llevar a la población a pensar cosas que no son ciertas, publica fotos que no corresponden a la realidad o afirmaciones que los grupos criminales existen en Colombia a partir del gobierno del presidente Santos y del presidente Duque, cuando es evidente que el ELN lleva más de 40 años delinquiendo, al igual que el Clan del Golfo e Iván Márquez”.

Sobre el alcance del presidente en Twitter, Palacios aseguró que “Petro es un tuitero más al que hay que tenerle cuidado si lo que está diciendo son hechos fácticos u opiniones”.

Aunque la política de Paz Total es una de las banderas del Gobierno nacional, para Palacios, los anuncios de cese al fuego con grupos armados como el ELN o el Clan del Golfo no se han llevado a cabo, pero sí han permitido concesiones a esos grupos que los han fortalecido.

Te puede interesar: Rodrigo Londoño advierte a Petro que la implementación del acuerdo de paz “corre grave peligro”

“Esa paz que está promoviendo el Gobierno tiene varias aristas, en primer lugar vemos unos anuncios de ceses bilaterales que han sido desmentidos, por ejemplo, por el ELN. Es más, ese grupo ni siquiera quiere tocar el tema de la dejación de las armas. Vimos que se anunció un cese con el Clan del Golfo, grupo que ha seguido delinquiendo, asesinando y dedicado al narcotráfico. Vemos un Gobierno que ha impuesto un agenda de una paz a todo costo, vemos unas concesiones a unos grupos que se han visto fortalecidos y envalentonados”.

De acuerdo con Palacios, desde el Gobierno nacional también se han venido dando beneficios a narcotraficantes que pueden terminar inclusive, con la eliminación de la extradición, todo bajo la excusa del sometimiento a la justicia.

“Vemos unos proyectos que dan beneficios a narcotraficantes so pretexto de sometimiento, en los que no solo se les legaliza una parte de la fortuna que han obtenido de manera ilegal, sino que por la puerta de atrás se acaba la extradición, porque dice que el que confiese en Colombia no será extraditado. Ve uno mucha complacencia con los delincuentes y poca autoridad frente a ellos. Hay una tendencia del Gobierno de justificar a los delincuentes y poco apoyo a la autoridad”.

Para Daniel Palacios, los intentos de acercamiento entre el Gobierno nacional y los criminales resulta en una impunidad total, pues no se tiene en cuenta si son delincuentes o narcotraficantes, por lo que la delincuencia en el país se seguirá propagando.

“Si bien el presidente tiene facultades para buscar acercamientos con los grupos ilegales, aquí lo que estamos viendo es una impunidad total, porque es hablar con todo el mundo sin importar su nivel delincuencial o si son criminales o narcotraficantes”.