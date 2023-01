Yeison Jiménez y Jessi Uribe se enfrentarán en los escenarios: “Es una contienda de canciones, no de personas”

Yeison Jiménez y Jessi Uribe complacen a sus seguidores con un show musical a dúo

“Es un hecho”, así se refirieron Yeison Jiménez y Jessi Uribe a su tan esperada colaboración musical en una rueda de prensa a la que asistieron en la mañana del 31 de enero. La canción lleva el nombre Me tiré al alcohol y no dieron muchos detalles sobre su fecha de lanzamiento, pero anticiparon que ya tienen hasta el video grabado. Sin embargo, lo que sí es seguro es que los seguidores colombianos de los dos artistas más importantes del género en la actualidad podrán disfrutar esta canción en vivo próximamente.

El encuentro de Jiménez y Uribe en los escenarios no es algo que sorprenda a sus fanáticos, pero los dos artistas han anunciado para el 2023 un ambicioso proyecto llamado Titanes: la contienda más popular en el que ambos pondrán a competir su música para definir quién es el mejor. Se trata de una gira con la que recorrerán ciudades como Villavicencio (18 de marzo), Yopal (25 de marzo), Montería (10 de junio), Pitalito, Ibagué, Soacha, Pereira (1 de abril), Bucaramanga (9 de junio), Cúcuta (31 de marzo), Medellín, Cali (14 de abril) y Bogotá.

Los artistas señalaron que faltan ciudades que no se han podido cerrar a causa de que deben buscar espacios en los que coincidan las agendas de los dos, pues además de Titanes, cada artista sigue con su proyecto individual. Además, pretenden que la gira pueda llegar a otros países.

Titanes Tour, Jessi Uribe se prepara para gira por el país con Yeison Jiménez. Instagram

Sobre este formato, Jessi Uribe aclaró que el tema de que este encuentro musical se dé en un escenario de 360 grados en forma de ring de boxeo -en las ciudades que sea posible- no representa que entre los dos cantantes exista una verdadera rivalidad. “Es musical, pasa mucho en nuestra música popular con los ‘mano a mano’ es algo muy colombiano. La gente lo ve como una contienda porque sale Yeison con una canción y yo le respondo con otra, pero nosotros realmente estamos es disfrutando el poder cantar juntos”.

“Es una contienda de canción contra canción, no de persona contra persona”, recalcó el intérprete de Dulce pecado y señaló que igualmente en el escenario podrán cantar a dúo, especialmente su nueva canción que está próxima a salir en plataformas.

Por su parte, Yeison Jiménez señaló que la diferencia de esta contienda y los mano a mano que se han realizado previamente con los artistas del género es que “se está haciendo bien hecho. He visto las fallas que se han cometido en este tipo de ideas, nunca llenan las expectativas de la gente ... obviamente tengo que decir que voy a ganar yo, pero realmente quien va a salir ganando es el público, van a salir felices”.

Ambos artistas manifestaron su admiración mutua y señalaron que cada uno está preparando sus repertorios para posicionarse en cada ciudad como el Titán ganador del género popular. Aclararon que, por el momento, en la organización del evento no se ha definido que alguno de los dos salga con un trofeo o corona tras el show -del que anticipan podría durar más de cuatro horas-, pero que cada asistente podrá escoger cuál de los dos representantes del género es el ganador.

Los dos artistas preparan para una contienda musical para definir quién es el mejor del género popular

El motivo por el que se unen estos dos artistas es porque en la actualidad son los dos exponentes colombianos de género popular o regional mexicano a nivel internacional. Esta era una idea que rondaba en la cabeza del empresario Rafa Mejía y a la que los dos artistas se sumaron, tan solo pidiendo que fuera un evento de gran calidad y no se pudiera comparar con otros shows de música popular en el que le dan media hora a cada cantante.

“Jessi Uribe llegó a este género a poner la vara alta ... estoy muy feliz porque no hay otro contrincante para mí con el que yo quisiera hacer esta gira, tenía que ser Jessi Uribe, uno sabe con quién la gente pediría este espectáculo”, reconoció el intérprete de De pura rabia.

Señalaron que, aunque van a enfrentar su repertorio ante el público, la posibilidad de que compartan escenario es clara, y no solo para interpretar Me tiré al alcohol, sino para interpretar esas canciones de su colega que les resulta atractiva. Por ejemplo, Jessi Uribe manifestó que el as bajo la manga de su contendiente Yeison Jiménez podía ser la canción Ya no mi amor, pero agregó que “si la canta me subo a cantarla con él y nos emborrachamos”.

Por su parte, Yeison Jiménez manifestó que su Talón de Aquiles sería que su colega interpretara El último no, “en algún momento de mi vida me cogió en un pequeño despecho, cuando la escuché dije ‘es un palazo, es una gran canción’. Cuando estamos juntos siempre le pido que la cante temprano para poder irme tranquilo”.