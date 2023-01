Alcalde de Barranquilla pidió que los delincuentes peligrosos no tengan beneficios

Según el alcalde de Barranquilla, los delincuentes peligrosos no deben tener beneficios. (Colprensa - Álvaro Tavera)

El proyecto de ley sobre la reforma a la Justicia que será presentada por el ministro de Justicia, Néstor Osuna, busca permitir que personas que cumplen condenas intramural puedan salir a trabajar, ha generado una serie de reacciones a nivel nacional. En esta ocasión, el alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, se pronunció al respecto.

El mandatario barranquillero expresó que aunque está de acuerdo con la propuesta lanzada por el Gobierno nacional, no pueden permitir que delincuentes puedan salir beneficiados. “No podemos permitir que quien cometa delitos peligrosos y atente contra terceros con arma de fuego, no tenga beneficios hasta que cumpla sus penas en centros carcelarios”, expresó.

“Estamos por cuenta de un sistema ambiguo, viendo como delincuentes que son encontrados en flagrancia están recibiendo beneficios como detención domiciliaria o que no están siendo catalogados como delincuentes peligrosos cuando son imputados”, agregó Pumarejo.

De esta manera, el mandatario fue enfático en la necesidad de un trabajo en conjunto entre las altas cortes, la Policía y los entes territoriales para brindar resultados contra la inseguridad en la ciudad. Hizo un llamado para que las personas que sean capturadas y representen un peligro para la sociedad cumplan su sentencia en centros penitenciarios, y aquellos que tengan méritos busquen la reconciliación con la sociedad para que puedan ser miembros productivos.

“Pedimos que quien es capturado con una granada o arma de fuego tenga las consecuencias penales que debe tener. Ahora, quien tenga sus méritos ganados para hacer la resocialización a la vida civil, es bienvenido, pero hay que tener mucho cuidado porque hoy la ciudadanía nos está reclamando resultados frente a la ola delincuencial en la ciudad”, afirmó el alcalde de Barranquilla.

Presos en cárceles de Colombia. Colprensa

Finalmente, Jaime Pumarejo concluyó que ya estuvo en conversaciones con el ministro de Justicia y se pretende buscar una política que busque resocializar. Según el mandatario, más de 4 mil personas tienen casa por cárcel en Barranquilla, la mayoría de ellos cuentan con vigilancia efectiva y se han encontrado delinquiendo bajo esa medida.

Por su parte, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, arremetió el miércoles 25 de enero contra la propuesta de reforma del sistema carcelario. Ante los micrófonos de la emisora Blu Radio, López manifestó estar preocupada por la seguridad en las ciudades si se liberan algunos presos, sobre todo en Bogotá.

“Yo estoy más preocupada por la humanidad de las calles que por la humanidad de las cárceles. No quiero decir que no haya que enfrentar el hacinamiento. Llevo tres años y la única cárcel de Colombia que resocializa es la cárcel Distrital de Bogotá”, dijo la alcaldesa en el medio mencionado.

Agregó que los ciudadanos no se van a sentir seguros con la liberación de los delincuentes, que a pesar de las fallas en el sistema judicial han podido ser encarcelados.

“Es fácil hablar en abstracto. Las personas a las que roban con cuchillos no quieren ver al delincuente al otro día al lado. Esta es la feria de la impunidad. Populismo de impunidad. Quieren soltarlos a todos. Si atracan o roban no importa, que pobrecitos. Esto es un estado social de derecho”, manifestó López.

Pero, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, no tardó en responderle, esta vez a través de los micrófonos de la emisora W Radio, en la que expresó que: “Reconozco el valor de la alcaldesa, pero no es un proyecto de excarcelación, es un proyecto que le apunta a que las víctimas tengan reparación. No es de excarcelación, es de resocialización dentro de las cárceles”.

Explicó que el proyecto de ley se basa en la experiencia del Gobierno en materia carcelaria, pero que su aprobación ya depende del Congreso de la República. “El Gobierno propone y el Congreso dispone”, exclamó.

“Lo que sí se puede lograr es que el que delinque, no lo vuelva a hacer y hasta el momento no se está logrando (...) entiendo las cifras, entiendo el susto, pero lo que queremos hacer es que quienes ya fueron condenados no vuelvan a delinquir”, dijo.