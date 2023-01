Juan Pablo Jaramillo estalla con JuanDa por decirle que era una “mierda”: “Qué risa que antes nos amaba”

Juan Pablo Jaramillo señaló que pudo sentirse identificado con JuanDa porque también ha pasado por problemas de salud mental (Instagram)

Juan Pablo Jaramillo sorprendió a sus seguidores al hacer pública una respuesta a las recientes declaraciones de JuanDa, que en una reciente entrevista se refirió a él de mala manera. Jaramillo realizó un video en TikTok reaccionando a las palabras de su colega y señaló que algunas de sus afirmaciones fueron falsas.

JuanDa habló de Shakira y pareciera tirarle indirectas a su ex, Camilo Triana A lo largo de 2022, el influenciador colombiano fue noticia no solo por la ruptura con su colega sino también, por su depresión VER NOTA

La respuesta de Juan Pablo Jaramillo se registró tras la entrevista que JuanDa concedió al canal de los también creadores de contenido La Divaza y La Jose. En medio de su conversación, los entrevistadores le preguntaron al bogotano por su opinión sobre el comentario que Jaramillo había hecho cuando él salió de la clínica psiquiátrica.

Según los influenciadores venezolanos, cuando JuanDa regresó a redes sociales y contó que había estado internado por un intento de suicidio, Jaramillo comentó en una de sus publicaciones, “qué bueno que saliste del internado para que puedas seguir hablando de mí”, pero el mismo Jaramillo desmintió esto en sus redes sociales.

JuanDa le pidió perdón a Kika Nieto: “Me arrepiento de cosas que le dije y eran innecesarias” En un diálogo con La Divaza y La Jose el creador de contenido bogotano se refirió a sus constantes críticas y videos de burla hacia su colega y reconoció haber sido inmaduro VER NOTA

“No sabía que JuaDa estaba saliendo de rehab ... sí comenté algo en su publicación de regreso a redes, pero tan pronto me di cuenta que estaba hablando de su salud mental en su live, decidí borrarlo porque me pareció inoportuno”, reveló uno de los primeros influenciadores del país y agregó que también pudo sentirse identificado con su colega porque él mismo ha enfrentado momentos que “me han quitado las ganas de vivir”.

El influenciador colombiano respondió sin pelos en la lengua a las declaraciones de JuanDa y La Divaza en su reciente entrevista

Jaramillo añadió que le parecía que en esa entrevista se había sacado de contexto la situación y se estaba hablando con cizaña de su persona para hacerlo quedar mal. También planteó que si esas hubieran sido sus palabras, no habría utilizado la palabra internado para referirse a una clínica psiquiátrica.

Maía regañó a un participante que le faltó el respeto a Gusi: “Tu ego es más grande que tu voz” En el concurso ‘La Descarga’ la cantante barranquillera se molestó bastante con Franco, el concursante que dejó abandonado a su mentor en el escenario VER NOTA

Por su parte, la reacción de JuanDa a esos comentarios por parte de La Divaza y La Jose fue decir que, en la actualidad, todo el combo de los pioneros de YouTube en Colombia -conformado por Jaramillo, Sebastián Villalobos, Juana Martínez y Pautips- le “valían culo ... no es que me caigan mal, pero me parecen una mierda”.

Ante esa expresión, Juan Pablo Jaramillo también tuvo algo que decir. “Probablemente ahora le valgamos culo por todo el crecimiento personal que ha tenido, pero hasta hace unos meses en cada contenido que subía tenía que mencionar a uno de nosotros”, expresó el creador de contenido recordando que, antes de su regreso a redes sociales, el contenido de JuanDa consistía en burlarse de otros influenciadores.

JuanDa y La Divaza hablaron mal de Juan Pablo Jaramillo, quien señaló que no lo podía creer del venezolano con quien ha compartido cientos de veces en eventos

De la misma forma, Jaramillo mencionó con ironía que en la misma entrevista el joven de 24 años señaló que él había sido su youtuber favorito por ser el primer referente de la comunidad LGBT en la plataforma de video en Colombia. “Qué risa que antes nos amara y ahora como es relevante entonces somos ‘una mierda’. De verdad no entiendo en qué momento le hicimos tanto daño para que hiciera esa transición de fan a hater”, concluyó Juan Pablo.

Sobre el comentario, Juan Pablo Jaramillo reveló un pantallazo de lo que le había escrito a JuanDa por su regreso a redes sociales en su reciente video en YouTube, a diferencia de lo que habían dicho en el video de La Divaza y La Jose, lo que decía el comentario era: “No me acordaba, pero ya me hacía falta que hablaras de mí en todos tus tiktoks porque me amodias mucho, grachi por volver <3”.

Nuevamente, señaló que hizo el comentario antes de saber todo lo que había pasado el creador de contenido que tuvo un intento de suicidio, cuando se enteró de eso decidió borrar esa respuesta. “Sí, fui una perra desubicada, pero no tenía idea del contexto ... la cagué y ese día fue muy pesado para mí”.

Seguir leyendo: