针对珍妮·阿涅斯（JeanineÁñez）的诉讼之一将在责任判断的数字下进行

La expresidenta interina de Bolivia Jeanine Áñez (c), en una fotografía de archivo. EFE/Stringer

玻利维亚法院周一裁定，针对玻利维亚前临时总统珍妮·阿涅斯的诉讼之一将根据责任判决而不是最初提议的普通手段进行。

正在移交给议会现在必须审议的特别司法管辖区的案件与Áñez在2020年执政期间在玻利维亚食品公司（EBA）的任命有关。

前总统的代表之一律师诺卡·奎拉尔（Norka Cuéllar）在接受埃菲采访时保证，自从检察官办公室要求通过普通渠道维持此案以来，拉巴斯第四刑事分庭 “已在此过程中恢复了法治”。

奎拉尔解释说，这位前国家元首的辩护 “从来没有寻求有罪不罚，而是在为该国前总统确立的道路上受到起诉”，这就是为什么该程序现在移至立法机构的原因。

适当的做法是让议会受理必须事先以三分之二的选票（即经反对派同意）批准的案件，因为执政的社会主义运动（MAS）没有足够的能力让位于该判决。

Manifestantes participan en una marcha exigiendo que la ex presidenta de Bolivia Jeanine Áñez se defienda en libertad (REUTERS/Manuel Claure/Archivo) REUTERS

该程序还规定，这一程序应提交给国家总检察长办公室和最高法院，由它们在立法一级继续审理此案。

在议会中，还有其他针对前临时总统的案件，其中最重要的是起诉2019年所谓的萨卡巴和森卡塔大屠杀中二十多名平民死亡。

该决议于周一发布，当时就 “政变二号” 案的普通审判举行了新的听证会，在该案中，阿涅斯被指控犯有违反职责和违反宪法的决议等罪行。

Áñez自2021年3月以来一直被拘留，最初在 “政变I” 案中被指控犯有恐怖主义、煽动叛乱和阴谋罪，该案首先下令判处四个月的预防性监禁，然后将其延长至六个月。

然后，“第二次政变” 程序开始了，这使他的拘留期延长了类似的时间。

后一案件的依据是政府和移民局的指控，后者确定阿涅斯在时任总统埃沃·莫拉莱斯及其副总统以及参议院和众议院议长辞职后非法担任该国总统。

就其本身而言，阿涅斯（Áñez）的辩护确保到2019年底，由于放弃了整个继承路线，并且遵守了宪法的程序，因此出现了权力真空。

（来自 EFE 的信息）

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