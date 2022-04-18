这是 Karol G 在 Coachella 的演讲：“能代表我的国家我感到非常高兴和自豪”

Singer Karol G attends the Billboard Women in Music Awards at YouTube Theater in Inglewood, California, U.S., March 2, 2022. REUTERS/Mario Anzuoni





哥伦比亚人 Karol G 本周日在加利福尼亚印第奥举行的 2022 年科切拉音乐节上炫耀，让成千上万欣赏她歌曲的与会者张开嘴巴，哥伦比亚人出人意料地向包括里奇·马丁和他的同胞在内的几位拉丁音乐标志性艺术家致敬夏奇拉。

哥伦比亚人通过表演 “El makinón” 和 “Mi cama” 开始演出，这两首热门歌曲标志着她的歌唱生涯，并使她在国际观众中广为人知。后来，他对 “Bichota” 和 “Ahora me llama” 感到高兴，这首歌是他与当下最重要的艺术家之一Bad Bunny合作创作的歌曲。

但是，当 DJ Tiësto以令人惊讶的方式出现在舞台上并陪同他的同事 “不要害羞” 时，音乐节的温度开始上升，这是他们几个月前发布的合作作品。

Karol G为Coachella准备的另一个惊喜是贝基G 的邀请，她与她一起演奏了 “Mamii”，这首歌已成为许多女性的国歌，实际上，几个小时前，她在YouTube上发布了自己的官方音乐视频，米娅·哈利法（Mia Khalifa）为主角。

那时那天晚上到了，“Bichota” 的表演彻底改变了，因为穿着哥伦比亚国旗的颜色，它开始了衷心的敬意，其中包括重要的拉丁音乐艺术家。

他还回顾了其他热门歌曲，例如瑞奇·马丁的《玛丽亚》、洛斯德尔里奥的《La macarena》、西莉亚·克鲁兹的《生活就是狂欢节》、爸爸洋基的《汽油》、夏奇拉的《臀部别撒谎》、路易斯·丰西的《Despacito》和 J Balvin 的《我的绅士》。

Karol G 用夏奇拉·宋关闭了 Coachella

在演出结束时，戴着蓝色假发参加的Karol G和他的歌迷演唱了歌曲 “Tusa” 来 “大喊受伤”，这首热门歌曲使安蒂奥基亚跻身音乐界的精英之列，因为即使迈克尔·杰克逊凭借他的许多奖项被废位。

Karol G 向西莉亚·克鲁兹致敬

自1999年首次举办以来，Coachella已成为音乐界最重要的活动之一。与其他节目不同，它不仅汇集了来自美国或欧洲的明星，而且还将拉丁美洲歌手列入名单。

对于最新版本，与会者和粉丝还喜欢该地区的其他代表，例如巴勃罗·维塔尔，安妮塔，尼基·妮可和哥伦比亚作曲家埃拉·米努斯。

但是，绝大多数西班牙裔艺术家来自墨西哥，包括 Grupo Firme、Natanael Cano、MS Band、Chicano Batman、Alaina Castillo、Ed Maverick、Ela Minus、Jessie Reyez、奥马尔·阿波罗、帕科·奥苏纳和马丁内斯兄弟。

尽管有掌声，但对于Coachella的拉丁美洲人来说，并非一切都乐观，因为有几位粉丝谴责 “Latinofobia” 反对 “Grupo Firme”，后者在舞台上为节日参加者感到高兴，但没有在这三个频道中播出。