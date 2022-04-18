约翰·米尔顿·罗德里格斯称古斯塔沃·佩特罗为 “伪君子”，并要求他辞去候选人资格

Colombian right-wing presidential candidate John Milton Rodriguez, of the Colombia Justa Libres (Free Fair Colombia) party, speaks during a presidential debate at the Externado University in Bogota, Colombia March 29, 2022. REUTERS/Luisa Gonzalez





哥伦比亚Justa Libres党的总统候选人约翰·米尔顿·罗德里格斯（John Milton Rodriguez）要求有抱负的国家元首古斯塔沃·佩特罗（Gustavo Petro）放弃他的政府主张，因为他最近几天卷入了丑闻。他之所以受到质疑，不仅是因为他提议 “社会宽恕” 以及他的兄弟胡安·费尔南多访问了拉皮科塔监狱，还因为他接受了彼达德·科尔多瓦，罗伊·巴雷拉斯和阿曼多·贝内代蒂等政客参加竞选活动。

“无论如何，获胜会毁掉任何人。古斯塔沃·佩特罗先生，无论如何，你通过邀请罗伊·巴雷拉斯先生、阿曼多·贝内代蒂先生、皮达德·科尔多瓦夫人等哥伦比亚著名的政治滥交实践者加入你的团体，开始了这场疯狂的胜利竞赛。”伪君子。

罗德里格斯在向波哥大前市长的要求中补充说：“总而言之，你最终成为了自己的追随者的伪君子，因此你的候选资格是不可持续的，因为哥伦比亚人民受到尊重，立即辞职。”罗德里格斯不是唯一一个抨击古斯塔沃·佩特罗的人，相反，来自救国运动的恩里克·戈麦斯（EnriqueGómez）也加入了他的行列。这位政治家和他的同行一样，认为佩特罗应该退出哥伦比亚总统竞选。

“这不是错误，这是有预谋的，是腐败的一部分。如果我或其他候选人发生这种情况，我们将在玻利瓦尔广场被烧死。让我们记住那个装有银袋的情节，他接受了，这非常严重”，他说。“莫雷诺（伊万和塞缪尔）在拉皮科塔发生的事情不应该有任何形式的社会宽恕。恩里克·戈麦斯（EnriqueGómez）在他的Twitter帐户上补充说，彼得斯应该能够认识到，波尔萨斯之王开展的竞选活动不符合他所担任的职位的最低士气。

“你不能忘记，石油是一个腐败的种族：垃圾车、幽灵基金会、tapahuecos 机器、第七场比赛的行人。那位绅士的内阁会是什么样子？他们打算给莫雷诺斯人什么？这是阿里巴巴的洞穴（...）我们不能允许佩特罗动摇这个问题：他们当场抓住了他，从被判犯有腐败罪的酋长那里购买选票。他不惜一切代价想要权力，” 恩里克·戈麦斯继续说。

4月18日星期一上午，比亚维森西奥前市长富兰克林·赫尔曼·查帕罗因谋杀其前任奥马尔·洛佩斯·罗巴约而被判处39年徒刑，他解释说，古斯塔沃·佩特罗的兄弟去拉皮科塔监狱处罚是 “虚假的”削减或改革。相反，被拘留者说，胡安·费尔南多·佩特罗（Juan Fernando Petro）作为客人去监狱谈论人道主义法，尽管有人谈论 {或和平与和解，但从来没有谈论过被谴责的内容。

“他们已经在监狱里听见了，问我社会宽恕的概念是什么意思。这是对话的一部分，也是人权对话的中心焦点。当然，这是他们感兴趣的话题，因为这两个词意味着所有哥伦比亚人之间实现和平和解的第二次机会。这就是话题的内容，古斯塔沃将更广泛地谈论它，” 胡安·费尔南多·佩特罗在接受《周刊》杂志采访时说。





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