一万二千名囚犯之后，纳伊布·布克莱继续保护 MS13 的帮派头目

Vista de pandilleros de la Mara Salvatrucha (MS) capturados en El Salvador, en una fotografía de archivo. EFE/Oscar Rivera

网络巨魔。自己拥有自己的 Twitter 和 Facebook 账户。你们所有的官员。他控制的总检察长。他也在其中进行裁决的司法机构。官方媒体用公共资金资助。纳伊布·布克勒（Nayib Bukele）设置了整个宣传机器来维持叙述，根据这种叙述，他是一位复仇的领导人，他将一劳永逸地结束萨尔瓦多的主要犯罪组织 MS13 和 Barrio 18 帮派，其街头战争和商业活动已造成数万人死亡在过去的几十年里，在国内。

自3月的最后一个周末，帮派暴力在72小时内在该国的街道和社区造成87人死亡以来，布克勒及其机构开始了自称为 “打击帮派的战争”，除了周期性的宣传外，这场战争还留下了一系列法律修正案和紧急状态这种情况尚未结束，这有助于执政党限制宪法保障，再次攻击批评总统及其政策的记者和学者。

4月15日，在圣周中旬，总统在推特上更新了截至当天的被拘留者人数。“在短短21天内抓获了超过12,000名恐怖分子。我们继续，” Bukele 在一条带有主题标签 #GuerraContraPandilla 的推文中写道，其中出现了帮派成员全身纹身的照片。

如果这个数字属实-就无法进行独立的核查：萨尔瓦多政府已经关闭了获取有关其监狱系统信息的所有途径-布克勒已经在已经有大约40,000名囚犯的系统中增加了12,000名囚犯，这个数字已经超过了监狱网络的实际容量。如今，随着新近被接纳的人，人口过剩将近22,000人。

是的，在新被拘留者中，有些人展示了帮派的典型纹身。这些是通常出现在政府宣传照片中的那些。但是，还有其他被拘留者出现在其他社交网络上，而不是政府的社交网络；他们是年轻人，他们的亲属或熟人报告他们的被捕是任意行为。

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, habla en una ceremonia de graduación de oficiales de policía en San Salvador, El Salvador. Lo acompaña su ministro de seguridad, Gustavo Villatoro. 4 de abril de 2022. REUTERS/Secretaría de Prensa de la Presidencia via REUTERS

自4月第一周以来，纳伊布·布克莱政府仍然无法控制的少数几家报纸充斥着关于国家民警滥用职权的投诉。例如，4月8日星期五，在布克勒代表于3月底批准的紧急制度的保护下，警察进入了中产阶级社区Credisa城，在没有任何解释的情况下逮捕了21人。被拘留者的亲属报告说，正如总统在推文中所做的那样，警方为所有被拘留者拍照并指控他们是恐怖分子。

一位公民告诉《La Prensa Gráfica》报纸：“我问他们为什么要带走他们，一名士兵来用枪推我，告诉我生活在边缘地区应该受到指责。”

同一天晚上，警方逮捕了一些正在首都一家餐馆下班的年轻人。国家民警立即公布了被拘留者的照片，并从他们身上脱下了衬衫，根据警方的说法，这些钱是勒索的钱。在@@ 社交网络上遭到强烈抱怨之后，很明显，这些年轻人不属于帮派，而这笔钱是当天在餐厅里赚的盒子。

最强烈的要求来自国外，这似乎是合乎逻辑的，因为在执政将近三年之后，布克勒在司法和行政迫害以及不断的骚扰下设法压制了该国的许多批评声音。

4月8日，美国首都拉美问题最具影响力的智囊团之一华盛顿拉丁美洲办事处（WOLA）发表声明，毫不掩饰地质疑布克勒的政策。

“萨尔瓦多的安全危机需要紧急而坚定的回应。世界上暴力最严重的帮派的许多受害者有权伸张正义，有权生活而不必担心受到骚扰、攻击、勒索和杀害。但是，暂停该国宪法的某些部分不会实现这一目标，” WOLA写道。

布克勒回应了 WOLA 的批评，对其总统卡罗来纳·希门尼斯·桑多瓦尔进行了人身攻击。攻击任何批评他或揭露自己矛盾之处的人已经是纳伊布·布克勒的标志。他曾与萨尔瓦多记者、美国国会议员诺玛·托雷斯或美洲人权观察（HRW）代理主任塔玛拉·塔拉西克·布罗纳（Tamara Taraciuk Broner）进行过交谈。

人权观察社是另一个批评Bukele最近措施的组织。该组织在一份声明中写道：“这种广泛的紧急状态不但没有保护萨尔瓦多人，反而会引发灾难，危及他们的权利。”

但是，最后，总统的叙述、围绕它产生的所有噪音以及通过的所有法律修正案都无法掩盖他战争中最重要的缺陷：纳伊布·布克勒出于他和他的所有助手都无法解释的原因，仍然未能将 MS13 的 14 位领导人引渡到美国在美国声称犯有杀人罪和恐怖主义等罪行。因此，即使在 Bukele 关押了 12,000 名囚犯之后，该团伙的指挥链仍然完好无损。

纳伊布·布克勒（Nayib Bukele）自2015年当选圣萨尔瓦多市长以来，他一直与帮派签订协议。萨尔瓦多的司法记录、美国的调查和司法程序以及基于官方文件的至少十几项新闻调查都说明了这一点。自共和国@@ 总统任期以来，该协议一直有效，布克勒加强了该协议。

根据政府任命的检察官埋葬的萨尔瓦多检察官办公室的一项调查，布克勒已经担任总统，他继续通过监狱长奥西里斯·卢纳和总统府官员卡洛斯·马罗昆管理该协议。两者都被美国列为腐败和反民主的行为者，除其他外，正是因为他们代表老板总统管理协议。

根据该协议，纳伊布·布克勒（Nayib Bukele）操纵了其官员，以避免将 MS13 的 14 名领导人引渡到美国，他们组成了所谓的国家 ranfla，这是帮派术语给其董事会起的名字。

美国司法部说，这些领导人 “被指控串谋向恐怖分子提供和隐藏物质支持，串谋实施跨越国界的恐怖主义行为，串谋资助恐怖主义以及阴谋毒品恐怖主义。”检方称，这些罪行，包括几起凶杀案，是在美国领土上犯下的，是由国家兰夫拉下令的。

Eliú Melgar Díaz, alias Blue, es uno de los líderes de la MS13 al que Nayib Bukele ha protegido.

这些领导人（其中大多数是萨尔瓦多的囚犯）的照片没有出现在布克莱总统的推特账户旁边的恐怖分子标签旁边，他和他的官员毫不犹豫地将这些照片贴在与帮派无关的其他萨尔瓦多人的肖像旁边。

在紧急状态持续的同时，总统典当总检察长鲁道夫·德尔加多毫不犹豫地在推特上说，大多数被拘留者（他说约90％，尽管这个数字再次无法独立核实）都是由治安法官扎根的，他是第一个根据起诉书采取行动的人按照萨尔瓦多立法的设想, 设立检察官办公室.

德尔加多没有谈论的是三件事。几位法官没有按照总统在推特上制定的计划作出裁决，最高法院（也由布克勒主导）最终将他们撤职。他本人德尔加多过去曾因使用酷刑从涉嫌帮派成员那里获取虚假供词而被挑出来。总检察长也没有提到是他拒绝将 MS13 的一位领导人驱逐到美国，并在最高法院创造了这一记录。

在美国，参与领导人调查的例子之一是武尔卡诺联合特遣部队（JTFV），该工作队由司法部和财政部的特工组成，其主任塞思·杜查姆（Seth D. DuCharme）是2021年1月宣布对14人提出起诉的人之一Bukele 不想引渡的 MS13 领导人。

JTFV的调查在对Osiris Luna和Carlos Marroquín的刑事调查中也至关重要, 帮派协议调查的两名Bukele官员，纽约南部司法区即将对其提起正式起诉, 两名联邦官员已确认最近几天的 Infobae。

El secretario de Estado, Anthony Blinken, ha pedido a Bukele que extradite a 14 líderes de la MS13 acusados de varios delitos en Estados Unidos. REUTERS/Kevin Lamarque/Pool REUTERS

实际上，从2020年开始，JFTV参与了对Bukele与帮派之间协议的首次调查。这些信息大部分是提供给当时的美国驻萨尔瓦多大使罗纳德·约翰逊（Ronald Johnson）的，正如华盛顿拜登政府至少有三名官员向Infobae证实的那样，他没有加深信息，最终将至少一名涉案的美国调查人员撤职。前中央情报局（CIA）特工约翰逊在政治家任命前总统唐纳德·特朗普的政治家时来到萨尔瓦多。

在这场危机的背景下，布克勒像以前在其他时候所做的那样，再次怀着怀旧的心情呼吁他在特朗普担任总统时所获得的那种支持。

4月11日，国务院发言人内德·普莱斯呼吁布克勒 “在维护公民自由的同时保护其公民，包括新闻自由”，指的是紧急政权期间通过的法律限制，惩罚任何提及布克勒帮派协议的人入狱。拜登国务卿安东尼·布林肯也呼吁尊重萨尔瓦多人的公民权利，并提醒布克勒更多：“现在，引渡帮派头目在美国接受司法审判比以往任何时候都更加重要。”

布克勒在推特上回应时没有透露他的政府继续保护的兰弗拉领导人。他确实这样说：“我们得到了美国政府的支持... 但那是在特朗普执政期间（比如，用大写字母）。”特朗普大使约翰逊淡化了对帮派协议的调查，实际上是萨尔瓦多总统的主要盟友之一。

萨尔瓦多政客过去缔结的诸如Bukele之类的协定和其他协定重新定义了帮派及其领导层的犯罪和政治结构。研究这一部分现象最多的学者之一是胡安·何塞·马丁内斯·多比松，他是世界各地媒体引用的人类学家。例如，去年，马丁内斯向 Infoba e 解释说，布克勒执政期间杀人暴力激增可能是由于协议的调整，或者是因为帮派头目利用死者发出政治信息。

4月11日，也是在推文中，布克勒称马丁内斯为 “垃圾”。然后，忠实于典型剧本的网络巨魔，官员和宣传员指责人类学家是帮派的帮凶并为他们大声疾呼，今天在萨尔瓦多，这可判处10至12年徒刑，并且根据紧急状态制度进行的修正，总检察长鲁道夫·德尔加多（Rodolfo Delgado）可以在没有太多手续的情况下变成刑事指控。

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