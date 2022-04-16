视频：经过三次驱逐，独立圣达菲在波哥大输给了 Alianza Petrolera

4月15日这个星期五晚上，BetPlay I 2022联赛的第16天从独立圣达菲和阿利安扎·彼得罗拉之间的决斗开始。

在布埃纳文图拉巨像开始其体育生涯的俱乐部弗雷迪·林孔去世后，哥伦比亚足球在复活节哀悼之中，他在波哥大的 Nemesio Camacho El Campín 体育场向哥伦比亚队的偶像致敬。。

在有资格进入半决赛本垒打的八家俱乐部中争取永久性的过程中，球在哥伦比亚首都滚动，狮子俱乐部接待了桑坦德人队，他们在整个学期都无法作为访客获胜。

通过以下阵容，这就是两支球队在中央法官卡洛斯·奥尔特加·海梅斯的仲裁下在首都的竞争环境中脱颖而出的方式：

独立圣达菲：4-2-3-1（DT：马丁·卡德蒂）

莱安德罗·卡斯特拉诺斯；哈罗德·戈麦斯、弗朗西斯科·梅萨、凯文·曼蒂拉、何塞·奥尔蒂斯；卡洛斯·桑切斯、耶勒·戈埃斯；杰森·冈萨雷斯、哈罗德·里维拉、内德·莫雷诺；威尔逊·莫雷洛。

ALIANZA PETROLERA：4-2-3-1（DT：休伯特·博德特）

何塞·路易斯·春加；贾尔·卡斯蒂略、理查德·伦特里亚、贾德·里奎特、莱昂纳多·萨尔达尼亚；朱利安·格瓦拉·穆尼奥斯、弗雷迪·弗洛雷斯；凯文·伦敦诺、路易斯·米格尔·安古洛、埃斯特法诺·阿兰戈；布莱恩·吉尔。

比赛摘要：

在第3分钟，球场右翼的中场球员耶勒·戈埃斯记录了一次失败的射门。何塞·路易斯·琼加（JoséLuis Chunga）将右手射门保存在一个大舱底中，并导致了一个有利于当地人的角球。这是危险的第一个近似值。

巴兰克尼奥队的守门员在承诺的第二分钟就炫耀了，缩小了狮子队的第一个清晰射门/（Twitter：@WinSportsTV）

在第8分钟，这场比赛的第一场争议是关于一场比赛的争议，这场比赛必须由VAR进行审查，凯文·曼蒂拉被开除，因为他借助 “最后一个人” 在该地区外服从了布莱恩·吉尔。起初，卡洛斯·奥尔特加法官只是告诫红衣主教后卫，但在审查了行动之后，他决定将自己的牌改为直接红牌。

卡德蒂决定通过牺牲哈罗德·戈麦斯并在第 16 分钟以防守变体进入赫尔森·马拉贡来重新安排球队。

在 20 英尺时，守门员莱安德罗·卡斯特拉诺斯（Leandro Castellanos）保存下来送到角落的布莱恩·吉尔（Bryan Gil）的交叉射门之后，阿利安扎有最明显的机会开始订婚。

随着第 26 分钟的进行，游戏变得更加激烈。这就是 VAR不得不再次进行干预以将莱昂纳多·萨尔达尼亚从Alianza Petrolera驱逐出境的方式，耶勒·戈埃斯（YéilerGóez）犯了罪，为此他获得了黄牌，但他的反应是对他的对手的罢工。

VAR 审查的一项不像运动员一样的行动导致后卫被开除 Alianza Petrolera/（Twitter：@WinSportsTV）

在第 31 分钟，由弗朗西斯科·梅萨率领的哈罗德·里维拉的角球差点以圣达菲的进球结束。这次测试击中了 Chunga 的右手棒，是上半场波哥大队最明显的近似值：

哈罗德·里维拉发了一个十字架，弗朗西斯科·梅萨领导了这个十字架，差点完成了独立圣达菲的进球/（Twitter：@WinSportsTV）

令人难以置信的是，在杰森·马拉贡（Jerson Malagón）拿起球衣并无意中击倒布莱恩·吉尔之后的第 32 分钟，圣达菲在最后一人称动作中为他赢得了直接红牌，剩下了 9 名球员：

在不得已的比赛中，圣达菲在球场上没有两名足球运动员，在上半场对阵 Alianza Petrolera/ 的数字劣势（Twitter：@WinSportsTV）

凭借出色的数字优势和控球能力，Alianza Petrolera 知道如何将球从自己的场地和右翼开出，凯文·隆多尼奥能够为人物布莱恩·吉尔（Bryan Gil）发送十字架，布莱恩·吉尔（Bryan Gil）启用、控制并两次毫无问题地定义了当晚的 0-1对阵莱安德罗·卡斯特拉诺斯：





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